Testspiel live: FC Bayern gegen SSC Neapel im TV, Livestream und Liveticker

Das vierte und vorerst letzte Testspiel unter Julian Nagelsmann: Am 31. Juli trifft der FC Bayern im Rahmen des Audi Football Summit auf den SSC Neapel. So können Sie die Partie live sehen.

München - Noch immer wartet Bayerns neuer Trainer Julian Nagelsmann auf seinen ersten Sieg mit den Münchnern: Nach einer 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln zum Auftakt und einem 2:2 gegen Ajax Amsterdam, verlor der deutsche Rekordmeister am vergangenen Mittwoch mit 0:2 gegen Borussia Mönchengladbach.

Nun steht der vorerst letzte Test in der Vorbereitung an: Am Samstag empfangen die Bayern im Rahmen des Audi Football Summit den SSC Neapel. Anpfiff der Partie ist um 16.30 Uhr.

Audi Football Summit: FC Bayern gegen SSC Neapel live im Free-TV auf RTL

Das Spiel der Bayern gegen die Süditaliener ist im Free-TV zu sehen – der Privatsender RTL hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert. Ab 16 Uhr gibt es Vorberichte und Interviews zu sehen, eine halbe Stunde später wird dann in der Allianz Arena angepfiffen.

Testspiel live: Bayern gegen Neapel bei MagentaTV

Auch MagentaTV überträgt das Bayern-Spiel gegen Neapel live – dafür ist jedoch ein Magenta-Abo nötig. Anders als die Tests gegen Köln und Gladbach wird das Spiel diesmal nicht auch kostenlos über MagentaSport übertragen.

FC Bayern gegen SSC Neapel im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und dem SSC Neapel können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker mitverfolgen.