Termin steht fest: Pokalspiel zwischen Bayern und Mainz auch im Free-TV

Der FC Bayern trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Mainz 05. Jetzt steht auch der Termin für das Bundesliga-Duell fest, das zudem im Free-TV übertragen wird.

München - Die Termine für die Achtelfinal-Partien im DFB-Pokal stehen fest: Der FC Bayern spielt am 1. Februar auswärts bei Mainz 05 – Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Eine zusätzliche gute Nachricht für alle Bayern-Fans: Das Spiel der Münchner in Mainz wird live im Free-TV in der ARD übertragen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwochvormittag mit.

Auch das Duell Eintracht Frankfurt gegen den SV Darmstadt 98 am 7. Februar (20.45 Uhr) wird live im Ersten zu sehen. Das ZDF übertragt das Duell zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund, das am 8. Februar um 20.45 Uhr angepfiffen wird.

Finale im DFB-Pokal am 3. Juni

Titelverteidiger RB Leipzig und die TSG 1899 Hoffenheim treffen am 1. Februar (18 Uhr) aufeinander. Am 7. Februar (18 Uhr) ist der SC Freiburg beim SV Sandhausen zu Gast. Der 1. FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf kämpfen am 8. Februar (18 Uhr) um den Einzug ins DFB-Viertelfinale. Am 31. Januar eröffnen zunächst der SC Paderborn und der VfB Stuttgart (18 Uhr) das Achtelfinale, bevor Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin den VfL Wolfsburg am Abend (20.45 Uhr) empfängt. Diese fünf Partien sind, wie alle Achtelfinals, bei Sky zu sehen.

Das Finale im Berliner Olympiastadion ist für den 3. Juni geplant. In der ersten Runde besiegten die Bayern den Drittligisten Viktoria Köln mit 5:0, in der zweiten Runde gab es ein 5:2 im bayerischen Derby gegen den FC Augsburg.