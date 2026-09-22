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Termin für Jahreshauptversammlung des FC Bayern fix

Der FC Bayern legt das genaue Datum für seine Mitgliederversammlung fest. Tags zuvor steigt das Heimspiel gegen den 1. FC Köln.
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Laden zur Jahreshauptversammlung: der FC Bayern und Präsident Herbert Hainer. (Archivbild)
Laden zur Jahreshauptversammlung: der FC Bayern und Präsident Herbert Hainer. (Archivbild) © Harry Langer/dpa

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern findet am 21. November statt. Sie werde um 11 Uhr im BMW Park beginnen, teilte der deutsche Rekordmeister mit. Bisher hatte nur festgestanden, dass die Versammlung in der zweiten Novemberhälfte abgehalten werden soll.

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FC Bayern trifft am 20. November auf Köln

Wie in den vergangenen Jahren auch legten die Münchner den Termin bewusst auf einen Heim-Spieltag. Am Freitag, 20. November, treffen die Bayern in der Bundesliga abends auf den 1. FC Köln. Mitglieder, die eine weitere Anreise haben, können die beiden Events also miteinander verbinden.

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