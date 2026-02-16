Tahs Aufstieg bei Bayern: Eine Szene aus dem Bremen-Spiel sagt viel aus

Bayerns Abwehrstar trägt zum ersten Mal die Kapitänsbinde. "Ich möchte das Vertrauen rechtfertigen."

Es waren nur zehn Minuten am Samstagnachmittag im Bremer Weserstadion - doch Jonathan Tah dürfte noch lange daran zurückdenken: Weil nacheinander Kapitän Manuel Neuer (zur Halbzeit verletzt raus), dessen Vize Joshua Kimmich (ab der 76. Minute geschont) und Vize-Vize Harry Kane (in der 86. Minute ausgewechselt) den Platz verließen, brauchten die Münchner einen neuen Spielführer.

Und so steuerte Kane mit seiner letzten Amtshandlung auf Tah zu und zog ihm die weiße Binde mit Bayern-Logo über den Arm. Erstmals überhaupt in seiner Zeit beim FC Bayern übernahm der seit vergangener Woche 30-Jährige das Kapitänsamt. Eine große Ehre für Tah.

Tah sofort im Mannschaftsrat

Und zugleich der Beweis, was für eine Stellung der Innenverteidiger in seiner ersten Saison bereits innehat. Tahs Aufstieg. Schon im Sommer war er kurz nach seinem Wechsel aus Leverkusen in den Mannschaftsrat berufen worden.

Vertrauensverhältnis: Tah und Trainer Vincent Kompany (l.). © IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

"Es ist auf jeden Fall etwas Besonderes für mich gewesen, dass ich so schnell in den Mannschaftsrat gewählt wurde", sagte Tah im Dezember im AZ-Interview: "Das war am Anfang komisch, weil ich die Hälfte der Mannschaft noch gar nicht richtig kannte. Jetzt möchte ich das Vertrauen rechtfertigen durch meine Leistung, aber auch durch mein Verhalten neben dem Platz."

Im Bayern-Ranking vor Upamecano

Und das gelingt ihm exzellent. Tah hat es auf Anhieb zum Leistungsträger und Führungsspieler geschafft, hinter den anderen Mannschaftsratsmitgliedern Neuer, Kimmich und Kane ist er die Nummer vier in der internen Hierarchie. Passend zu seiner Rückennummer. Damit liegt Tah auch vor Top-Star Dayot Upamecano, der seinen Vertrag gerade bis 2030 verlängert hat. Bayerns Abwehrchef heißt Tah, er ist derjenige, der die Abwehr lautstark dirigiert. Ähnlich wie Trainer Vincent Kompany in seiner aktiven Zeit.

"Vincent Kompany war ein ausschlaggebender Punkt für meinen Wechsel, weil er mich überzeugt hat und ich gespürt habe, dass ich unter ihm noch mal wachsen und besser werden kann", sagte Tah: "Ich kann viel von ihm lernen, weil er auf meiner Position zu seiner Zeit einer der besten Spieler war – und vor allen Dingen ein echter Leader." Das gilt inzwischen auch für Tah, einen der Bayern-Gewinner dieser Saison.