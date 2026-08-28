Sturm-Legende Élber schwärmt vom FC Bayern: "Die sind nicht satt"

Vor dem Bundesliga-Auftakt zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart spricht Sturm-Legende Giovane Élber im AZ-Interview über das Duell seiner Ex-Klubs, Bayerns Chancen in der Champions League und FCB-Coach Vincent Kompany: "Das ist erste Sahne."

Am Freitag startet die Bundesliga, passenderweise mit einem Spiel FC Bayern gegen VfB Stuttgart. Sie haben für beide Mannschaften gespielt. Wem drücken Sie morgen die Daumen?

GIOVANE ÉLBER: Das wird ein hartes Spiel, denke ich mir, weil der VfB in den letzten Jahren ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Von daher freue ich mich auf das Spiel. Ich hoffe klar, dass der FC Bayern gewinnt. Es ist schön, wenn man in der Bundesliga mit einem Sieg startet – vor allem, wenn man zu Hause spielt. Von daher denke ich, der FC Bayern wird gewinnen.

Bayern-Legende glaubt an Titelverteidigung

Wie bewerten Sie denn aktuell den Kader vom FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany?

Weltklasse. Also was Kompany jetzt in den letzten Jahren mit uns gemacht hat, wie wir Fußball gespielt haben, das ist erste Sahne. Er hat das Pech gehabt, gegen Paris auszuscheiden. Aber es wäre schon möglich, ins Finale zu kommen. Wir haben tolle Spiele gezeigt und deswegen glaube ich, dass wir es diese Saison vielleicht schaffen, wieder mal im Champions-League-Finale zu stehen.

Élber schwärmt von Bayern: "Das Schönste ist: die sind nicht satt"

Glauben Sie auch, dass Bayern wieder Deutscher Meister werden kann?

Das glaube ich, weil die Mannschaft fokussiert ist. Wir waren jetzt in Südkorea und China im Trainingslager. Auch bei 40 Grad hat die Mannschaft richtig Gas gegeben auf dem Platz. Also die wollen nochmal das Ding gewinnen. Und das Schönste ist: die sind nicht satt.