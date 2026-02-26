Streik-Chaos beim Klassiker gegen den BVB: Das müssen FC-Bayern-Fans wissen

Auch in Dortmund bestreikt Verdi am Freitag und Samstag den öffentlichen Nahverkehr – beim Klassiker zwischen dem BVB und dem FC Bayern droht am Samstagabend ein Verkehrschaos. Das müssen Bayern-Fans jetzt zur Anreise wissen.

Vor dem Klassiker zwischen dem BVB und dem FC Bayern droht in Dortmund aufgrund eines ver.di-Streiks ein Verkehrschaos.

Wenn am Samstagabend (18.30 Uhr, Sky) der Klassiker zwischen dem Verfolger Borussia Dortmund und dem Spitzenreiter aus München angepfiffen wird, ist es nicht unwahrscheinlich, dass zu Spielbeginn noch einige Plätze im Dortmunder Signal Iduna Park (Westfalenstadion) frei bleiben.

Grund dafür ist ein bundesweiter Warnstreik der Gewerkschaft Verdi im kommunalen Nahverkehr am Freitag und Samstag, von dem auch Dortmund betroffen ist. Konkret fahren damit keine Busse und Stadtbahnen der DSW21 (ÖPNV in Dortmund) von Betriebsbeginn am Freitagmorgen bis zum Betriebsende in der Nacht zum Sonntag.

Streik schränkt Anreise zum Stadion stark ein

Im Normalfall fahren sechs Bus- und Stadtbahnlinien zum Signal Iduna Park, aufgrund des Streiks wird die Anreise der über 81.000 Zuschauer jetzt allerdings zur logistischen Mammutaufgabe, da auch kein Einsatz von Ersatzbussen vorgesehen ist.

Aller Anfahrt ist schwer: Bayern-Fans müssen in Dortmund mit langen Anfahrzeiten zum Signal Iduna Park rechnen. © IMAGO/osnapix / Hirnschal

Die Anreise mit dem Auto ist zwar möglich, dabei stehen allerdings um das Stadion nur rund 10.000 Parkplätze zur Verfügung – starker Verkehr und Stau sind in der Dortmunder Innenstadt, an der B1 und rund ums Stadion wahrscheinlich. Hier empfiehlt es sich, Fahrgemeinschaften zu bilden.

Des Weiteren fahren vom Dortmunder Hauptbahnhof aus mehrere Regionalbahnen in wenigen Minuten zum Bahnhof Signal Iduna Park. Auch hier kann mit einer hohen Auslastung gerechnet werden. Es empfiehlt sich dementsprechend, frühzeitig anzureisen.