Ex-FC-Bayern-Star Leon Goretzka hat Probleme, sich an die Bedingungen bei Aston Villa anzupassen und muss vorerst pausieren.

Leon Goretzka scheint wie gemacht für die körperbetonte Premier League. Der ehemalige Spieler des FC Bayern ist bullig, absolviert gerne zusätzliche Krafteinheiten. Umso überraschender kam die Nachricht, dass Goretzka nur wenige Tage nach seinem ablösefreien Wechsel zu Aston Villa kürzertreten muss.

Goretzka: "Es ist frustrierend"

"Leider hat mein Körper auf die erhöhte Belastung nach meiner Auszeit vom Platz reagiert", schrieb der 31-Jährige in den sozialen Medien: "Es ist frustrierend, aber ich brauche diese kurze Pause jetzt, um zu voller Kraft zurückzukehren." So hatte sich Goretzka seinen Start in der neuen Liga nicht vorgestellt.

Nachdem sich die Suche nach einem neuen Klub zog – unter anderem ein Wechsel zu AC Milan platzte, als dort Massimiliano Allegri entlassen wurde – ging der gebürtige Bochumer voller Tatendrang an seine neue Aufgabe beim amtierenden Europa-League-Sieger.

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Anpassungsprobleme laut Sportmediziner gut erklärbar

"Es war ein Prozess, herauszufinden, was ich wirklich will, und hier hatte ich vom ersten Moment an ein sehr gutes Gefühl", kommentierte Goretzka seinen Wechsel: "Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein." Wie es nun sein kann, dass sein Körper schon vor seinem ersten Einsatz für Aston Villa reagiert?

Die AZ hat beim renommierten Sportwissenschaftler Markus Schauer nachgefragt. Für ihn sind die vermeintlichen Anpassungsprobleme "grundsätzlich gut erklärbar", wenngleich der FC Bayern von den Spielern ein ähnlich hohes athletisches Niveau fordert.

Für Sportmediziner Markus Schauer sind die Anpassungsprobleme von Leon Goretzka erklärbar. © privat

Premier League verlangt nicht "zwingend fittere Spieler"

"Die Premier League verlangt nicht zwingend einen fitteren Spieler", sagt Schauer: "Sie verlangt von einem Spieler, die sehr hohe Intensität häufiger, mit kürzeren Erholungsphasen und dass er diese trotz zunehmender Ermüdung reproduzieren kann."

Gerade die Kombination aus Sprint, Beschleunigung und Abbremsen stellt eine erhebliche Belastung dar. "Es geht also nicht darum, dass ein Bundesligaspieler körperlich schlecht vorbereitet wäre", betont der Experte, der mit dem Internationalen Fußball Institut in Ismaning zusammenarbeitet.

Goretzka fehlt "möglicherweise die schrittweise aufgebaute Belastungstoleranz"

Vielmehr, so Schauer, "muss sich der Organismus an ein etwas anderes Belastungsprofil und teilweise auch an eine andere Trainingsdichte anpassen". Dass Goretzka erst kurz vor Ende der Transferperiode zu Aston Villa wechselte, sieht er als weiteren möglichen Grund für den kurzfristigen Ausfall des ehemaligen Bayern-Spielers.

"Wenn ein Spieler eine vollständige Saisonvorbereitung verpasst, fehlt ihm nicht unbedingt die Fitness, sondern möglicherweise die schrittweise aufgebaute Belastungstoleranz für genau diese wiederholten hochintensiven Aktionen", erklärt Schauer im Gespräch mit der AZ.

Konnte in der ersten Saison in Liverpool nicht glänzen: Florian Wirtz. © IMAGO

Verletzung ist kein Indiz dafür, dass Goretzka Premier League nicht aushält

Entsprechend warnt der Sportwissenschaftler, die Situation des ehemaligen Bayern-Stars vorschnell als Beleg dafür zu interpretieren, dass "Goretzka die Premier League körperlich nicht verkraftet". Ähnliches erlebte übrigens Florian Wirtz bei seinem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool.

Nach wie vor hat der Offensivkünstler Probleme, sich an die körperlichen Bedingungen anzupassen. Ob es bei Goretzka ähnlich lange dauert, wird sich zeigen. Klar ist: Der Sechser wird in den nächsten Wochen individuell trainieren.

Verpasst das Debüt von Bundestrainer Jürgen Klopp: Leon Goretzka. © IMAGO

Goretzka fällt auch für Länderspiele aus

"Seine Verletzung und seine Probleme sind zwar ein wenig frustrierend, aber wir haben Spieler, die ihn ersetzen", so Trainer Unai Emery. Ähnliche Worte wird wohl Bundestrainer Jürgen Klopp bei der Bekanntgabe seines Kaders am 17. September wählen. Denn auch ein Einsatz bei den Nations-League-Spielen Ende September und Anfang Oktober kommt für Goretzka zu früh.

Die "kommenden Tage, einschließlich der Länderspielpause" wolle er "nutzen, um mich vollständig zu erholen. Dann werde ich wieder bereit sein, für euch und für Villa zu kämpfen." Sein Debüt für den Klub aus Birmingham dürfte Goretzka somit frühestens am 10. Oktober im Villa-Park gegen den FC Brentford feiern.