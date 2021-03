Sport-Fotograf Hans Rauchensteiner (72) ist tot

Der renommierte Sport-Fotograf Hans Rauchensteiner ist am Samstag im Alter von 72 Jahren gestorben.

München - Der bekannte Sport-Fotograf Hans Rauchensteiner ist tot – er starb am Samstagabend im Alter von 72 Jahren.

Besonders tragisch: Rauchensteiner war am Samstag noch in der Allianz Arena, um Fotos vom Topspiel der Bayern gegen Dortmund zu machen. Dem starb er nach dem Spiel noch in der Allianz Arena während der Arbeit.

FC Bayern trauert um Hans Rauchensteiner

Rauchensteiner war seit 1982 auch für den deutschen Rekordmeister im Einsatz, er fotografierte seit 1972. "Der FC Bayern verliert in Hans Rauchensteiner einen treuen Begleiter, sowohl im Fußball wie im Basketball und allen unseren Breitensportabteilungen. Der Verein hat ihn immer sehr geschätzt – aus beruflicher wie aus menschlicher Sicht. Wir sind in Trauer vereint mit seiner Frau Hanne und seinen Angehörigen. Wir werden Hans Rauchensteiner immer in unserer Erinnerung behalten", wird Vereinspräsident Herbert Hainer auf der Vereins-Webseite zitiert.

Legendäres Bild: Walter Junghans vor den Liverpool-Fans an der Anfield Road. © Rauchensteiner

Einige Fotos von Rauchensteiner sind mittlerweile fast schon legendär: So beispielsweise das Bild von Bayern-Torwart Walter Junghans im Tor vor den Liverpool-Fans an der berühmten Anfield Road, welches 1981 zum Sportfoto des Jahres gekürt wurde.