Sponsorenlogo in schwarz: Neues Heimtrikot des FC Bayern geleakt?

Auch in der kommenden Saison wird der FC Bayern wieder in neuen Trikots auflaufen. Im Internet wurden nun erste Bilder des mutmaßlichen neuen Heim-Jerseys geleakt. Eine Besonderheit sticht dabei sofort ins Auge.

Klassisch in rot: Das Heimtrikot des FC Bayern in dieser Saison.

München - Gefühlt ist die aktuelle Saison gerade erst losgegangen – hinter den Kulissen laufen allerdings schon die Planungen für die kommende Saison. In dieser wird der FC Bayern wie in jedem Jahr wieder in neuen Trikots auflaufen. Wie diese aussehen, ist noch unklar und bleibt bis zur offiziellen Veröffentlichung streng geheim. Zumindest sollte dem so sein.

Erste Leaks des neuen Bayern-Heimtrikots?

Doch wie jedes Jahr finden sich im Internet schon wieder die ersten Leaks der neuen Leibchen. Auf dem für gewöhnlich sehr gut informierten Portal "Footy Headlines" sind nun auch Bilder erschienen, die angeblich die neuen Heimtrikots des FC Bayern zeigen.

Ein sehr auffälliges Detail sticht dabei sofort ins Auge. Während die Trikots wie immer überwiegend in rot gehalten sind, könnten die Logos von Brustsponsor Telekom und Ausrüster Adidas in der kommenden Saison schwarz sein und einen schmalen weißen Rand haben. Ein Novum in der Bayern-Geschichte.

Schwarzes Sponsorenlogo mit weißem Rahmen - sieht so das neue Heimtrikot des FC Bayern aus? © footyheadlines.com

Wem das Design nicht gefällt, der kann allerdings noch hoffen. Auf einem anderen Bild ist die Farbgebung auf dem Logo genau umgekehrt: Weißes Logo, schwarzer Rand.

Etwas weniger gewöhnungsbedürftig: Die weißen Sponsorenlogos mit schwarzem Rahmen. © footyheadlines.com

Wie die neuen Trikots wirklich aussehen, wird sich allerdings erst im Frühjahr kommenden Jahres zeigen. Die Bayern laufen traditionell im letzten Heimspiel der auslaufenden Spielzeit mit den Trikots der kommenden Saison auf. Dieses findet am 7. Mai 2022 statt, Gegner wird der VfB Stuttgart sein.