Spieltage terminiert: Bundesliga klaut FC Bayern das Wiesn-Heimspiel

Der Bundesliga e.V. hat die Spieltage eins bis vier der Saison 2026/27 zeitgenau terminiert. Auf ein Wiesn-Heimspiel muss der FC Bayern in diesem Jahr verzichten.

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Der FC Bayern kann bis zur ersten Länderspielpause planen! Der Bundesliga e.V. hat am Mittwoch die Spieltage eins bis vier zeitgenau terminiert.

Nach dem bereits verkündeten Bundesliga-Eröffnungsspiel in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart am 28. August (20.30 Uhr), sind die Münchner am Samstagabend zum Bundesliga-Topspiel (5. September, 18.30 Uhr) bei Aufsteiger Schalke 04 zu Gast

Kein Wiesn-Heimspiel für den FC Bayern

Die Partie bei Neuling Elversberg findet acht Tage später am Sonntagabend (13. September, 17.30 Uhr) statt. Bitter für die Bayern-Fans, dieses Jahr gibt es kein Wiesn-Heimspiel für den deutschen Rekordmeister. Die Partie gegen Union Berlin wurde auf Freitagabend (18. September, 20.30 Uhr) angesetzt. Danach folgt eine dreiwöchige Länderspielpause.

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Am 34. und somit letzten Spieltag hat der Rekordmeister in dieser Spielzeit erneut ein Heimspiel. Der FC Bayern empfängt am 22. Mai 2027 um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena.

Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick