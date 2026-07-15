Spieltage terminiert: Bundesliga klaut FC Bayern das Wiesn-Heimspiel
Der FC Bayern kann bis zur ersten Länderspielpause planen! Der Bundesliga e.V. hat am Mittwoch die Spieltage eins bis vier zeitgenau terminiert.
Nach dem bereits verkündeten Bundesliga-Eröffnungsspiel in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart am 28. August (20.30 Uhr), sind die Münchner am Samstagabend zum Bundesliga-Topspiel (5. September, 18.30 Uhr) bei Aufsteiger Schalke 04 zu Gast
Kein Wiesn-Heimspiel für den FC Bayern
Die Partie bei Neuling Elversberg findet acht Tage später am Sonntagabend (13. September, 17.30 Uhr) statt. Bitter für die Bayern-Fans, dieses Jahr gibt es kein Wiesn-Heimspiel für den deutschen Rekordmeister. Die Partie gegen Union Berlin wurde auf Freitagabend (18. September, 20.30 Uhr) angesetzt. Danach folgt eine dreiwöchige Länderspielpause.
Am 34. und somit letzten Spieltag hat der Rekordmeister in dieser Spielzeit erneut ein Heimspiel. Der FC Bayern empfängt am 22. Mai 2027 um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena.
Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick
|Wettbewerb
|Datum, Uhrzeit
|Spiel, Ergebnis
|Supercup
|22.08.2025, 20.30 Uhr
|Borussia Dortmund - FC Bayern
|Bundesliga, 1. Spieltag
|28.08.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – VfB Stuttgart
|DFB-Pokal, 1. Runde
|02.09.2026, 20.45 Uhr
|VfL Osnabrück - FC Bayern
|Bundesliga, 2. Spieltag
|05.09.2026, 18.30 Uhr
|Schalke 04 – FC Bayern
|Bundesliga, 3. Spieltag
|13.09.2026, 17.30 Uhr
|SV Elversberg – FC Bayern
|Bundesliga, 4. Spieltag
|18.09.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Union Berlin
|Bundesliga, 5. Spieltag
|09. - 11.10.2026
|FC Augsburg – FC Bayern
|Bundesliga, 6. Spieltag
|16. - 18.10.2026
|FC Bayern – RB Leipzig
|Bundesliga, 7. Spieltag
|23. - 25.10.2026
|SC Freiburg – FC Bayern
|Bundesliga, 8. Spieltag
|30.10. - 01.11.2026
|FC Bayern – Borussia Dortmund
|Bundesliga, 9. Spieltag
|06. - 08.11.2026
|FSV Mainz 05 – FC Bayern
|Bundesliga, 10. Spieltag
|20. - 22.11.2026
|FC Bayern – 1. FC Köln
|Bundesliga, 11. Spieltag
|27. - 29.11.2026
|Hamburger SV – FC Bayern
|Bundesliga, 12. Spieltag
|04. - 06.12.2026
|FC Bayern – SC Paderborn
|Bundesliga, 13. Spieltag
|11. - 13.12.2026
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern
|Bundesliga, 14. Spieltag
|18. - 20.12.2026
|FC Bayern – Werder Bremen
|Bundesliga, 15. Spieltag
|08. - 10.01.2027
|Borussia Mönchengladbach – FC Bayern
|Bundesliga, 16. Spieltag
|12. - 14.01.2027
|FC Bayern – Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga, 17. Spieltag
|15. - 17.01.2027
|Eintracht Frankfurt – FC Bayern
|Bundesliga, 18. Spieltag
|22. - 24.01.2027
|VfB Stuttgart – FC Bayern
|Bundesliga, 19. Spieltag
|29. - 31.01.2027
|FC Bayern – Schalke 04
|Bundesliga, 20. Spieltag
|05. - 07.02.2027
|FC Bayern – SV Elversberg
|Bundesliga, 21. Spieltag
|12. - 14.02.2027
|Union Berlin – FC Bayern
|Bundesliga, 22. Spieltag
|19. - 21.02.2027
|FC Bayern – FC Augsburg
|Bundesliga, 23. Spieltag
|26. - 28.02.2027
|RB Leipzig – FC Bayern
|Bundesliga, 24. Spieltag
|02./ 03.03.2027
|FC Bayern – SC Freiburg
|Bundesliga, 25. Spieltag
|05. - 07.03.2027
|Borussia Dortmund – FC Bayern
|Bundesliga, 26. Spieltag
|12. - 14.03.2027
|FC Bayern – Mainz 05
|Bundesliga, 27. Spieltag
|19. - 21.03.2027
|1. FC Köln – FC Bayern
|Bundesliga, 28. Spieltag
|02. - 04.04.2027
|FC Bayern – Hamburger SV
|Bundesliga, 29. Spieltag
|09. - 11.04.2027
|SC Paderborn – FC Bayern
|Bundesliga, 30. Spieltag
|16. - 18.04.2027
|FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga, 31. Spieltag
|23. - 25.04.2027
|SV Werder Bremen – FC Bayern
|Bundesliga, 32. Spieltag
|07. - 09.05.2027
|FC Bayern – Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga, 33. Spieltag
|14.05. - 16.05.2027
|Bayer Leverkusen – FC Bayern
|Bundesliga, 34. Spieltag
|22.05.2027, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Eintracht Frankfurt
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