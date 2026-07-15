AZ-Plus
Update

Spieltage terminiert: Bundesliga klaut FC Bayern das Wiesn-Heimspiel

Der Bundesliga e.V. hat die Spieltage eins bis vier der Saison 2026/27 zeitgenau terminiert. Auf ein Wiesn-Heimspiel muss der FC Bayern in diesem Jahr verzichten.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 17  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena.
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena. © IMAGO/Bernd Feil/MIS

Der FC Bayern kann bis zur ersten Länderspielpause planen! Der Bundesliga e.V. hat am Mittwoch die Spieltage eins bis vier zeitgenau terminiert.

Nach dem bereits verkündeten Bundesliga-Eröffnungsspiel in der Allianz Arena gegen den VfB Stuttgart am 28. August (20.30 Uhr), sind die Münchner am Samstagabend zum Bundesliga-Topspiel (5. September, 18.30 Uhr) bei Aufsteiger Schalke 04 zu Gast

Kein Wiesn-Heimspiel für den FC Bayern

Die Partie bei Neuling Elversberg findet acht Tage später am Sonntagabend (13. September, 17.30 Uhr) statt. Bitter für die Bayern-Fans, dieses Jahr gibt es kein Wiesn-Heimspiel für den deutschen Rekordmeister. Die Partie gegen Union Berlin wurde auf Freitagabend (18. September, 20.30 Uhr) angesetzt. Danach folgt eine dreiwöchige Länderspielpause.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Am 34. und somit letzten Spieltag hat der Rekordmeister in dieser Spielzeit erneut ein Heimspiel. Der FC Bayern empfängt am 22. Mai 2027 um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena.

Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick

Wettbewerb Datum, Uhrzeit Spiel, Ergebnis
Supercup 22.08.2025, 20.30 Uhr Borussia Dortmund - FC Bayern 
Bundesliga, 1. Spieltag 28.08.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – VfB Stuttgart
DFB-Pokal, 1. Runde 02.09.2026, 20.45 Uhr VfL Osnabrück - FC Bayern 
Bundesliga, 2. Spieltag 05.09.2026, 18.30 Uhr Schalke 04 – FC Bayern
Bundesliga, 3. Spieltag 13.09.2026, 17.30 Uhr SV Elversberg – FC Bayern
Bundesliga, 4. Spieltag 18.09.2026, 20.30 Uhr FC Bayern – Union Berlin
Bundesliga, 5. Spieltag 09. - 11.10.2026 FC Augsburg – FC Bayern
Bundesliga, 6. Spieltag 16. - 18.10.2026 FC Bayern – RB Leipzig
Bundesliga, 7. Spieltag 23. - 25.10.2026  SC Freiburg – FC Bayern
Bundesliga, 8. Spieltag 30.10. - 01.11.2026  FC Bayern – Borussia Dortmund
Bundesliga, 9. Spieltag 06. - 08.11.2026 FSV Mainz 05 – FC Bayern
Bundesliga, 10. Spieltag 20. - 22.11.2026 FC Bayern – 1. FC Köln
Bundesliga, 11. Spieltag 27. - 29.11.2026  Hamburger SV – FC Bayern
Bundesliga, 12. Spieltag 04. - 06.12.2026  FC Bayern – SC Paderborn
Bundesliga, 13. Spieltag 11. - 13.12.2026  TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern
Bundesliga, 14. Spieltag 18. - 20.12.2026  FC Bayern – Werder Bremen
Bundesliga, 15. Spieltag 08. - 10.01.2027 Borussia Mönchengladbach – FC Bayern
Bundesliga, 16. Spieltag 12. - 14.01.2027 FC Bayern – Bayer 04 Leverkusen
Bundesliga, 17. Spieltag 15. - 17.01.2027 Eintracht Frankfurt – FC Bayern
Bundesliga, 18. Spieltag 22. - 24.01.2027 VfB Stuttgart – FC Bayern
Bundesliga, 19. Spieltag 29. - 31.01.2027 FC Bayern – Schalke 04
Bundesliga, 20. Spieltag 05. - 07.02.2027 FC Bayern – SV Elversberg
Bundesliga, 21. Spieltag 12. - 14.02.2027 Union Berlin – FC Bayern
Bundesliga, 22. Spieltag 19. - 21.02.2027 FC Bayern – FC Augsburg
Bundesliga, 23. Spieltag 26. - 28.02.2027 RB Leipzig – FC Bayern
Bundesliga, 24. Spieltag 02./ 03.03.2027 FC Bayern – SC Freiburg
Bundesliga, 25. Spieltag 05. - 07.03.2027 Borussia Dortmund – FC Bayern
Bundesliga, 26. Spieltag 12. - 14.03.2027 FC Bayern – Mainz 05
Bundesliga, 27. Spieltag 19. - 21.03.2027 1. FC Köln – FC Bayern
Bundesliga, 28. Spieltag 02. - 04.04.2027 FC Bayern – Hamburger SV
Bundesliga, 29. Spieltag 09. - 11.04.2027 SC Paderborn – FC Bayern
Bundesliga, 30. Spieltag 16. - 18.04.2027 FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim
Bundesliga, 31. Spieltag 23. - 25.04.2027 SV Werder Bremen – FC Bayern
Bundesliga, 32. Spieltag 07. - 09.05.2027  FC Bayern – Borussia Mönchengladbach 
Bundesliga, 33. Spieltag 14.05. - 16.05.2027 Bayer Leverkusen – FC Bayern
Bundesliga, 34. Spieltag 22.05.2027, 15.30 Uhr FC Bayern – Eintracht Frankfurt
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
17 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Knoedel am 06.09.2024 07:22 Uhr / Bewertung:

    Warum erscheinen Kommentare von 2023 wenn es hier um die Saison 2024/25 geht?
    Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun!
    Die "alten" Kommentare bezogen sich auf die Vorsaison.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni am 06.09.2024 18:32 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Sparmaßnahmen!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Analyst am 07.11.2025 11:58 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Hast du nicht den Roten Balken in der Headline nicht gesehen ,das steht Update“,dieses kann noch 5 Jahre so weiterlaufen.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.