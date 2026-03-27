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Spielplan: FC Bayern bekommt das letzte Bundesliga-Topspiel der Saison

Die DFL hat die Spieltage 31 bis 33 der Saison 2025/26 zeitgenau terminiert. Zwei Partien am Samstagnachmittag und ein Topspiel warten auf den FC Bayern.
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Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena.
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena. © IMAGO/Bernd Feil/MIS

Der FC Bayern kann in der Bundesliga zum Ende der Saison planen. Die DFL hat am Freitag die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau terminiert.

Die Münchner sind am 25. April (15.30 Uhr) zu Gast bei Mainz 05. Eine Woche später empfängt der deutsche Rekordmeister ebenfalls am Samstagnachmittag (02. Mai, 15.30 Uhr) den 1. FC Heidenheim in der Allianz Arena.

Das letzte Auswärtsspiel für den FC Bayern in dieser Spielzeit ist gleichzeitig auch das letzte Bundesliga-Topspiel der Saison 2025/26. Die Münchner sind am 09. Mai, 18.30 Uhr zu Gast beim VfL Wolfsburg.

Schon seit Anfang der Saison steht fest: Am 34. und somit letzten Spieltag hat der Rekordmeister in dieser Spielzeit endlich mal wieder ein Heimspiel – zum ersten Mal seit der Saison 2020/21. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln, bei dem die Bayern in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag die Meisterschaft klarmachten. Anstoß gegen den Aufsteiger ist am 16. Mai um 15.30 Uhr in Fröttmaning.

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Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick

Wettbewerb Datum, Uhrzeit Spiel, Ergebnis
Freundschaftsspiel  02.08.2025, 15.30 Uhr FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
Freundschaftsspiel 07.08.2025, 18.30 Uhr FC Bayern - Tottenham 4:0
Freundschaftsspiel 12.08.2025, 18 Uhr Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
Supercup 16.08.2025, 20.30 Uhr VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 1. Spieltag 22.08.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – RB Leipzig 6:0
DFB-Pokal, 1. Runde 27.08.2025, 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
Bundesliga, 2. Spieltag 30.08.2025, 18.30 Uhr FC Augsburg – FC Bayern 2:3
Bundesliga, 3. Spieltag 13.09.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – HSV  5:0
Champions League, 1. Spieltag 17.09.2025, 21 Uhr FC Bayern  - FC Chelsea 3:1
Bundesliga, 4. Spieltag 20.09.2025, 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern  1:4
Bundesliga, 5. Spieltag 26.09.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – Werder Bremen 4:0
Champions League, 2. Spieltag 30.09.2025, 21 Uhr FC Paphos - FC Bayern 1:5
Bundesliga, 6. Spieltag 04.10.2025, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
Bundesliga, 7. Spieltag 18.10.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
Champions League, 3. Spieltag 22.10.2025, 21 Uhr FC Bayern - FC Brügge 4:0
Bundesliga, 8. Spieltag 25.10.2025, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
DFB-Pokal, 2. Runde 29.10.2025, 20.45 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern 1:4
Bundesliga, 9. Spieltag 01.11.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
Champions League, 4. Spieltag 04.11.2025, 21 Uhr Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 10. Spieltag 08.11.2025, 15.30 Uhr Union Berlin – FC Bayern 2:2
Bundesliga, 11. Spieltag 22.11.2025, 15.30 Uhr FC Bayern – SC Freiburg 6:2
Champions League, 5. Spieltag 26.11.2025, 21 Uhr FC Arsenal - FC Bayern 1:3
Bundesliga, 12. Spieltag 29.11.2025, 15.30 Uhr FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
DFB-Pokal, Achtelfinale 03.12.2025, 20.45 Uhr Union Berlin - FC Bayern 2:3
Bundesliga, 13. Spieltag 06.12.2025, 15.30 Uhr VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
Champions League, 6. Spieltag 09.12.2025, 18.45 Uhr FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
Bundesliga, 14. Spieltag 14.12.2025, 17.30 Uhr FC Bayern – 1. FSV Mainz 05 2:2
Bundesliga, 15. Spieltag 21.12.2025, 17.30 Uhr 1. FC Heidenheim– FC Bayern 0:4
Freundschaftsspiel 06.01.2026, 15 Uhr RB Salzburg - FC Bayern 0:5
Bundesliga, 16. Spieltag 11.01.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – VfL Wolfsburg 8:1
Bundesliga, 17. Spieltag 14.01.2026, 20.30 Uhr 1. FC Köln – FC Bayern 1:3
Bundesliga, 18. Spieltag 17.01.2026, 18.30 Uhr RB Leipzig – FC Bayern 1:5
Champions League, 7. Spieltag 21.01.2026, 21 Uhr FC Bayern - Union Saint-Gilloise 2:0
Bundesliga, 19. Spieltag 24.01.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – FC Augsburg 1:2
Champions League, 8. Spieltag 28.01.2026, 21 Uhr PSV Eindhoven - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 20. Spieltag 31.01.2026, 18.30 Uhr HSV - FC Bayern 2:2
Bundesliga, 21. Spieltag 08.02.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim 5:1
DFB-Pokal, Viertelfinale 11.02.2026, 20.45 Uhr FC Bayern - RB Leipzig 2:0
Bundesliga, 22. Spieltag 14.02.2026, 15.30 Uhr Werder Bremen – FC Bayern 0:3
Bundesliga, 23. Spieltag 21.02.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – Eintracht Frankfurt 3:2
Bundesliga, 24. Spieltag 28.03.2026, 18.30 Uhr Borussia Dortmund – FC Bayern 2:3
Bundesliga, 25. Spieltag 06.03.2026, 20.30 Uhr FC Bayern – Borussia Mönchengladbach 4:1
Champions League, Achtelfinale 10.03.2026, 21 Uhr Atalanta Bergamo - FC Bayern 1:6
Bundesliga, 26. Spieltag 14.03.2026, 15.30 Uhr Bayer Leverkusen – FC Bayern  1:1
Champions League, Achtelfinale 18.03.2026, 21 Uhr FC Bayern - Atalanta Bergamo 4:1
Bundesliga, 27. Spieltag 21.03.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – Union Berlin 4:0
Bundesliga, 28. Spieltag 04.04.2026, 15.30 Uhr SC Freiburg – FC Bayern 
Champions League, Viertelfinale 07.04.2026, 21 Uhr Real Madrid - FC Bayern
Bundesliga, 29. Spieltag 11.04.2026, 18.30 Uhr FC St. Pauli – FC Bayern
Champions League, Viertelfinale 15.04.2026, 21 Uhr FC Bayern - Real Madrid
Bundesliga, 30. Spieltag 19.04.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – VfB Stuttgart
DFB-Pokal, Halbfinale 22.04.2026, 20.45 Uhr Bayer Leverkusen - FC Bayern
Bundesliga, 31. Spieltag 25.04.2026, 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
Bundesliga, 32. Spieltag 02.05.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – 1. FC Heidenheim
Bundesliga, 33. Spieltag 09.05.2026, 18.30 Uhr VfL Wolfsburg – FC Bayern
Bundesliga, 34. Spieltag 16.05.2026,15.30 Uhr FC Bayern – 1. FC Köln
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17 Kommentare
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  • Knoedel am 06.09.2024 07:22 Uhr / Bewertung:

    Warum erscheinen Kommentare von 2023 wenn es hier um die Saison 2024/25 geht?
    Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun!
    Die "alten" Kommentare bezogen sich auf die Vorsaison.

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  • Himbeer-Toni am 06.09.2024 18:32 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Sparmaßnahmen!

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  • Analyst am 07.11.2025 11:58 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Knoedel

    Hast du nicht den Roten Balken in der Headline nicht gesehen ,das steht Update“,dieses kann noch 5 Jahre so weiterlaufen.

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