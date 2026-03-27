Spielplan: FC Bayern bekommt das letzte Bundesliga-Topspiel der Saison
Der FC Bayern kann in der Bundesliga zum Ende der Saison planen. Die DFL hat am Freitag die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau terminiert.
Die Münchner sind am 25. April (15.30 Uhr) zu Gast bei Mainz 05. Eine Woche später empfängt der deutsche Rekordmeister ebenfalls am Samstagnachmittag (02. Mai, 15.30 Uhr) den 1. FC Heidenheim in der Allianz Arena.
Das letzte Auswärtsspiel für den FC Bayern in dieser Spielzeit ist gleichzeitig auch das letzte Bundesliga-Topspiel der Saison 2025/26. Die Münchner sind am 09. Mai, 18.30 Uhr zu Gast beim VfL Wolfsburg.
Schon seit Anfang der Saison steht fest: Am 34. und somit letzten Spieltag hat der Rekordmeister in dieser Spielzeit endlich mal wieder ein Heimspiel – zum ersten Mal seit der Saison 2020/21. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln, bei dem die Bayern in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag die Meisterschaft klarmachten. Anstoß gegen den Aufsteiger ist am 16. Mai um 15.30 Uhr in Fröttmaning.
Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick
|Wettbewerb
|Datum, Uhrzeit
|Spiel, Ergebnis
|Freundschaftsspiel
|02.08.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
|Freundschaftsspiel
|07.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern - Tottenham 4:0
|Freundschaftsspiel
|12.08.2025, 18 Uhr
|Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
|Supercup
|16.08.2025, 20.30 Uhr
|VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 1. Spieltag
|22.08.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – RB Leipzig 6:0
|DFB-Pokal, 1. Runde
|27.08.2025, 20.45 Uhr
|SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 2. Spieltag
|30.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Augsburg – FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 3. Spieltag
|13.09.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – HSV 5:0
|Champions League, 1. Spieltag
|17.09.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Chelsea 3:1
|Bundesliga, 4. Spieltag
|20.09.2025, 15.30 Uhr
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 5. Spieltag
|26.09.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Werder Bremen 4:0
|Champions League, 2. Spieltag
|30.09.2025, 21 Uhr
|FC Paphos - FC Bayern 1:5
|Bundesliga, 6. Spieltag
|04.10.2025, 18.30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
|Bundesliga, 7. Spieltag
|18.10.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
|Champions League, 3. Spieltag
|22.10.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Brügge 4:0
|Bundesliga, 8. Spieltag
|25.10.2025, 15.30 Uhr
|Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
|DFB-Pokal, 2. Runde
|29.10.2025, 20.45 Uhr
|1. FC Köln - FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 9. Spieltag
|01.11.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
|Champions League, 4. Spieltag
|04.11.2025, 21 Uhr
|Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 10. Spieltag
|08.11.2025, 15.30 Uhr
|Union Berlin – FC Bayern 2:2
|Bundesliga, 11. Spieltag
|22.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – SC Freiburg 6:2
|Champions League, 5. Spieltag
|26.11.2025, 21 Uhr
|FC Arsenal - FC Bayern 1:3
|Bundesliga, 12. Spieltag
|29.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
|DFB-Pokal, Achtelfinale
|03.12.2025, 20.45 Uhr
|Union Berlin - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 13. Spieltag
|06.12.2025, 15.30 Uhr
|VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
|Champions League, 6. Spieltag
|09.12.2025, 18.45 Uhr
|FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
|Bundesliga, 14. Spieltag
|14.12.2025, 17.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FSV Mainz 05 2:2
|Bundesliga, 15. Spieltag
|21.12.2025, 17.30 Uhr
|1. FC Heidenheim– FC Bayern 0:4
|Freundschaftsspiel
|06.01.2026, 15 Uhr
|RB Salzburg - FC Bayern 0:5
|Bundesliga, 16. Spieltag
|11.01.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – VfL Wolfsburg 8:1
|Bundesliga, 17. Spieltag
|14.01.2026, 20.30 Uhr
|1. FC Köln – FC Bayern 1:3
|Bundesliga, 18. Spieltag
|17.01.2026, 18.30 Uhr
|RB Leipzig – FC Bayern 1:5
|Champions League, 7. Spieltag
|21.01.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Union Saint-Gilloise 2:0
|Bundesliga, 19. Spieltag
|24.01.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC Augsburg 1:2
|Champions League, 8. Spieltag
|28.01.2026, 21 Uhr
|PSV Eindhoven - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 20. Spieltag
|31.01.2026, 18.30 Uhr
|HSV - FC Bayern 2:2
|Bundesliga, 21. Spieltag
|08.02.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim 5:1
|DFB-Pokal, Viertelfinale
|11.02.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern - RB Leipzig 2:0
|Bundesliga, 22. Spieltag
|14.02.2026, 15.30 Uhr
|Werder Bremen – FC Bayern 0:3
|Bundesliga, 23. Spieltag
|21.02.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Eintracht Frankfurt 3:2
|Bundesliga, 24. Spieltag
|28.03.2026, 18.30 Uhr
|Borussia Dortmund – FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 25. Spieltag
|06.03.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Mönchengladbach 4:1
|Champions League, Achtelfinale
|10.03.2026, 21 Uhr
|Atalanta Bergamo - FC Bayern 1:6
|Bundesliga, 26. Spieltag
|14.03.2026, 15.30 Uhr
|Bayer Leverkusen – FC Bayern 1:1
|Champions League, Achtelfinale
|18.03.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Atalanta Bergamo 4:1
|Bundesliga, 27. Spieltag
|21.03.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Union Berlin 4:0
|Bundesliga, 28. Spieltag
|04.04.2026, 15.30 Uhr
|SC Freiburg – FC Bayern
|Champions League, Viertelfinale
|07.04.2026, 21 Uhr
|Real Madrid - FC Bayern
|Bundesliga, 29. Spieltag
|11.04.2026, 18.30 Uhr
|FC St. Pauli – FC Bayern
|Champions League, Viertelfinale
|15.04.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Real Madrid
|Bundesliga, 30. Spieltag
|19.04.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – VfB Stuttgart
|DFB-Pokal, Halbfinale
|22.04.2026, 20.45 Uhr
|Bayer Leverkusen - FC Bayern
|Bundesliga, 31. Spieltag
|25.04.2026, 15.30 Uhr
|1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
|Bundesliga, 32. Spieltag
|02.05.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Heidenheim
|Bundesliga, 33. Spieltag
|09.05.2026, 18.30 Uhr
|VfL Wolfsburg – FC Bayern
|Bundesliga, 34. Spieltag
|16.05.2026,15.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Köln
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