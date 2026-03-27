Die DFL hat die Spieltage 31 bis 33 der Saison 2025/26 zeitgenau terminiert. Zwei Partien am Samstagnachmittag und ein Topspiel warten auf den FC Bayern.

Der FC Bayern kann in der Bundesliga zum Ende der Saison planen. Die DFL hat am Freitag die Spieltage 31 bis 33 zeitgenau terminiert.

Die Münchner sind am 25. April (15.30 Uhr) zu Gast bei Mainz 05. Eine Woche später empfängt der deutsche Rekordmeister ebenfalls am Samstagnachmittag (02. Mai, 15.30 Uhr) den 1. FC Heidenheim in der Allianz Arena.

Das letzte Auswärtsspiel für den FC Bayern in dieser Spielzeit ist gleichzeitig auch das letzte Bundesliga-Topspiel der Saison 2025/26. Die Münchner sind am 09. Mai, 18.30 Uhr zu Gast beim VfL Wolfsburg.

Schon seit Anfang der Saison steht fest: Am 34. und somit letzten Spieltag hat der Rekordmeister in dieser Spielzeit endlich mal wieder ein Heimspiel – zum ersten Mal seit der Saison 2020/21. Ausgerechnet gegen den 1. FC Köln, bei dem die Bayern in der Saison 2022/23 am letzten Spieltag die Meisterschaft klarmachten. Anstoß gegen den Aufsteiger ist am 16. Mai um 15.30 Uhr in Fröttmaning.

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Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick