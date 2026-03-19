Spielplan des FC Bayern: Viertelfinal-Kracher gegen Real Madrid angesetzt
Der FC Bayern kann für das Kracher-Duell gegen Real Madrid planen. Die Uefa hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen für das Viertelfinale gegen Real Madrid bekanntgegeben.
Demnach reisen die Münchner am 7. April zunächst nach Madrid, ehe es am 15. April in der Allianz Arena zum Rückspiel kommt. Beide Spiele finden um 21 Uhr statt.
Sollte sich der Rekordmeister erstmals seit 2012 gegen die Königlichen durchsetzen, käme es im Halbfinale Ende April/Anfang Mai zum Aufeinandertreffen mit dem Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool.
Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick
|Wettbewerb
|Datum, Uhrzeit
|Spiel, Ergebnis
|Freundschaftsspiel
|02.08.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
|Freundschaftsspiel
|07.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern - Tottenham 4:0
|Freundschaftsspiel
|12.08.2025, 18 Uhr
|Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
|Supercup
|16.08.2025, 20.30 Uhr
|VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 1. Spieltag
|22.08.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – RB Leipzig 6:0
|DFB-Pokal, 1. Runde
|27.08.2025, 20.45 Uhr
|SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 2. Spieltag
|30.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Augsburg – FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 3. Spieltag
|13.09.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – HSV 5:0
|Champions League, 1. Spieltag
|17.09.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Chelsea 3:1
|Bundesliga, 4. Spieltag
|20.09.2025, 15.30 Uhr
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 5. Spieltag
|26.09.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Werder Bremen 4:0
|Champions League, 2. Spieltag
|30.09.2025, 21 Uhr
|FC Paphos - FC Bayern 1:5
|Bundesliga, 6. Spieltag
|04.10.2025, 18.30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
|Bundesliga, 7. Spieltag
|18.10.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
|Champions League, 3. Spieltag
|22.10.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Brügge 4:0
|Bundesliga, 8. Spieltag
|25.10.2025, 15.30 Uhr
|Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
|DFB-Pokal, 2. Runde
|29.10.2025, 20.45 Uhr
|1. FC Köln - FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 9. Spieltag
|01.11.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
|Champions League, 4. Spieltag
|04.11.2025, 21 Uhr
|Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 10. Spieltag
|08.11.2025, 15.30 Uhr
|Union Berlin – FC Bayern 2:2
|Bundesliga, 11. Spieltag
|22.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – SC Freiburg 6:2
|Champions League, 5. Spieltag
|26.11.2025, 21 Uhr
|FC Arsenal - FC Bayern 1:3
|Bundesliga, 12. Spieltag
|29.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
|DFB-Pokal, Achtelfinale
|03.12.2025, 20.45 Uhr
|Union Berlin - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 13. Spieltag
|06.12.2025, 15.30 Uhr
|VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
|Champions League, 6. Spieltag
|09.12.2025, 18.45 Uhr
|FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
|Bundesliga, 14. Spieltag
|14.12.2025, 17.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FSV Mainz 05 2:2
|Bundesliga, 15. Spieltag
|21.12.2025, 17.30 Uhr
|1. FC Heidenheim– FC Bayern 0:4
|Freundschaftsspiel
|06.01.2026, 15 Uhr
|RB Salzburg - FC Bayern 0:5
|Bundesliga, 16. Spieltag
|11.01.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – VfL Wolfsburg 8:1
|Bundesliga, 17. Spieltag
|14.01.2026, 20.30 Uhr
|1. FC Köln – FC Bayern 1:3
|Bundesliga, 18. Spieltag
|17.01.2026, 18.30 Uhr
|RB Leipzig – FC Bayern 1:5
|Champions League, 7. Spieltag
|21.01.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Union Saint-Gilloise 2:0
|Bundesliga, 19. Spieltag
|24.01.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC Augsburg 1:2
|Champions League, 8. Spieltag
|28.01.2026, 21 Uhr
|PSV Eindhoven - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 20. Spieltag
|31.01.2026, 18.30 Uhr
|HSV - FC Bayern 2:2
|Bundesliga, 21. Spieltag
|08.02.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim 5:1
|DFB-Pokal, Viertelfinale
|11.02.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern - RB Leipzig 2:0
|Bundesliga, 22. Spieltag
|14.02.2026, 15.30 Uhr
|Werder Bremen – FC Bayern 0:3
|Bundesliga, 23. Spieltag
|21.02.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Eintracht Frankfurt 3:2
|Bundesliga, 24. Spieltag
|28.03.2026, 18.30 Uhr
|Borussia Dortmund – FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 25. Spieltag
|06.03.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Mönchengladbach 4:1
|Champions League, Achtelfinale
|10.03.2026, 21 Uhr
|Atalanta Bergamo - FC Bayern 1:6
|Bundesliga, 26. Spieltag
|14.03.2026, 15.30 Uhr
|Bayer Leverkusen – FC Bayern 1:1
|Champions League, Achtelfinale
|18.03.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Atalanta Bergamo 4:1
|Bundesliga, 27. Spieltag
|21.03.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Union Berlin
|Bundesliga, 28. Spieltag
|04.04.2026, 15.30 Uhr
|SC Freiburg – FC Bayern
|Champions League, Viertelfinale
|07.04.2026, 21 Uhr
|Real Madrid - FC Bayern
|Bundesliga, 29. Spieltag
|11.04.2026, 18.30 Uhr
|FC St. Pauli – FC Bayern
|Champions League, Viertelfinale
|15.04.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Real Madrid
|Bundesliga, 30. Spieltag
|19.04.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – VfB Stuttgart
|DFB-Pokal, Halbfinale
|22.04.2026, 20.45 Uhr
|Bayer Leverkusen - FC Bayern
|Bundesliga, 31. Spieltag
|24.-26.04.2026
|1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
|Bundesliga, 32. Spieltag
|02./03.05.2026
|FC Bayern – 1. FC Heidenheim
|Bundesliga, 33. Spieltag
|08.-10.05.2026
|VfL Wolfsburg – FC Bayern
|Bundesliga, 34. Spieltag
|16.05.2026,15.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Köln
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