Die Uefa hat das Champions-League-Viertelfinale zwischen dem FC Bayern und Real Madrid zeitgenau terminiert.

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Der FC Bayern kann für das Kracher-Duell gegen Real Madrid planen. Die Uefa hat am Donnerstag die zeitgenauen Ansetzungen für das Viertelfinale gegen Real Madrid bekanntgegeben.

Demnach reisen die Münchner am 7. April zunächst nach Madrid, ehe es am 15. April in der Allianz Arena zum Rückspiel kommt. Beide Spiele finden um 21 Uhr statt.

Sollte sich der Rekordmeister erstmals seit 2012 gegen die Königlichen durchsetzen, käme es im Halbfinale Ende April/Anfang Mai zum Aufeinandertreffen mit dem Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Paris Saint-Germain und dem FC Liverpool.

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