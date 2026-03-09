Spielplan des FC Bayern: Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen angesetzt
Der FC Bayern kann für den letzten Schritt zum Pokal-Finale nach Berlin planen. Der DFB hat am Montag die zeitgenaue Ansetzung für das Halbfinale gegen Bayer Leverkusen bekanntgegeben.
Die Münchner sind am Mittwoch, 22. April (20.45 Uhr) zu Gast bei der Werkself. Dabei musste der Verband ein Problem lösen, da gleich drei der vier Halbfinal-Teilnehmer noch am 19. April in der Bundesliga beschäftigt sind. Die Bayern empfangen an dem Sonntag den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Außerdem spielt der SC Freiburg gegen den 1. FC Heidenheim.
Besonderheit bei Pokal-Halbfinale
Wegen der Terminierungen in der Liga und den internationalen Wettbewerben können die Halbfinal-Partien damit nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag und Mittwoch (21./22. April) ausgetragen werden. Die Stuttgarter empfangen die Freiburger nun erst am Donnerstag, 23. April (20.45 Uhr/ARD und Sky).
Das Bayern-Spiel in Leverkusen wird im ZDF und auf Sky übertragen. Die Münchner wollen nach sechs Jahren unbedingt wieder mal ins Endspiel einziehen, das am 23. Mai in Berlin stattfindet.
Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick
|Wettbewerb
|Datum, Uhrzeit
|Spiel, Ergebnis
|Freundschaftsspiel
|02.08.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
|Freundschaftsspiel
|07.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern - Tottenham 4:0
|Freundschaftsspiel
|12.08.2025, 18 Uhr
|Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
|Supercup
|16.08.2025, 20.30 Uhr
|VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 1. Spieltag
|22.08.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – RB Leipzig 6:0
|DFB-Pokal, 1. Runde
|27.08.2025, 20.45 Uhr
|SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 2. Spieltag
|30.08.2025, 18.30 Uhr
|FC Augsburg – FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 3. Spieltag
|13.09.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – HSV 5:0
|Champions League, 1. Spieltag
|17.09.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Chelsea 3:1
|Bundesliga, 4. Spieltag
|20.09.2025, 15.30 Uhr
|TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 5. Spieltag
|26.09.2025, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Werder Bremen 4:0
|Champions League, 2. Spieltag
|30.09.2025, 21 Uhr
|FC Paphos - FC Bayern 1:5
|Bundesliga, 6. Spieltag
|04.10.2025, 18.30 Uhr
|Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
|Bundesliga, 7. Spieltag
|18.10.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
|Champions League, 3. Spieltag
|22.10.2025, 21 Uhr
|FC Bayern - FC Brügge 4:0
|Bundesliga, 8. Spieltag
|25.10.2025, 15.30 Uhr
|Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
|DFB-Pokal, 2. Runde
|29.10.2025, 20.45 Uhr
|1. FC Köln - FC Bayern 1:4
|Bundesliga, 9. Spieltag
|01.11.2025, 18.30 Uhr
|FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
|Champions League, 4. Spieltag
|04.11.2025, 21 Uhr
|Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 10. Spieltag
|08.11.2025, 15.30 Uhr
|Union Berlin – FC Bayern 2:2
|Bundesliga, 11. Spieltag
|22.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – SC Freiburg 6:2
|Champions League, 5. Spieltag
|26.11.2025, 21 Uhr
|FC Arsenal - FC Bayern 1:3
|Bundesliga, 12. Spieltag
|29.11.2025, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
|DFB-Pokal, Achtelfinale
|03.12.2025, 20.45 Uhr
|Union Berlin - FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 13. Spieltag
|06.12.2025, 15.30 Uhr
|VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
|Champions League, 6. Spieltag
|09.12.2025, 18.45 Uhr
|FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
|Bundesliga, 14. Spieltag
|14.12.2025, 17.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FSV Mainz 05 2:2
|Bundesliga, 15. Spieltag
|21.12.2025, 17.30 Uhr
|1. FC Heidenheim– FC Bayern 0:4
|Freundschaftsspiel
|06.01.2026, 15 Uhr
|RB Salzburg - FC Bayern 0:5
|Bundesliga, 16. Spieltag
|11.01.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – VfL Wolfsburg 8:1
|Bundesliga, 17. Spieltag
|14.01.2026, 20.30 Uhr
|1. FC Köln – FC Bayern 1:3
|Bundesliga, 18. Spieltag
|17.01.2026, 18.30 Uhr
|RB Leipzig – FC Bayern 1:5
|Champions League, 7. Spieltag
|21.01.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Union Saint-Gilloise 2:0
|Bundesliga, 19. Spieltag
|24.01.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – FC Augsburg 1:2
|Champions League, 8. Spieltag
|28.01.2026, 21 Uhr
|PSV Eindhoven - FC Bayern 1:2
|Bundesliga, 20. Spieltag
|31.01.2026, 18.30 Uhr
|HSV - FC Bayern 2:2
|Bundesliga, 21. Spieltag
|08.02.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim 5:1
|DFB-Pokal, Viertelfinale
|11.02.2026, 20.45 Uhr
|FC Bayern - RB Leipzig 2:0
|Bundesliga, 22. Spieltag
|14.02.2026, 15.30 Uhr
|Werder Bremen – FC Bayern 0:3
|Bundesliga, 23. Spieltag
|21.02.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Eintracht Frankfurt 3:2
|Bundesliga, 24. Spieltag
|28.03.2026, 18.30 Uhr
|Borussia Dortmund – FC Bayern 2:3
|Bundesliga, 25. Spieltag
|06.03.2026, 20.30 Uhr
|FC Bayern – Borussia Mönchengladbach 4:1
|Champions League, Achtelfinale
|10.03.2026, 21 Uhr
|Atalanta Bergamo - FC Bayern
|Bundesliga, 26. Spieltag
|14.03.2026, 15.30 Uhr
|Bayer Leverkusen – FC Bayern
|Champions League, Achtelfinale
|18.03.2026, 21 Uhr
|FC Bayern - Atalanta Bergamo
|Bundesliga, 27. Spieltag
|21.03.2026, 15.30 Uhr
|FC Bayern – Union Berlin
|Bundesliga, 28. Spieltag
|04.04.2026, 15.30 Uhr
|SC Freiburg – FC Bayern
|Bundesliga, 29. Spieltag
|11.04.2026, 18.30 Uhr
|FC St. Pauli – FC Bayern
|Bundesliga, 30. Spieltag
|19.04.2026, 17.30 Uhr
|FC Bayern – VfB Stuttgart
|DFB-Pokal, Halbfinale
|22.04.2026, 20.45 Uhr
|Bayer Leverkusen - FC Bayern
|Bundesliga, 31. Spieltag
|24.-26.04.2026
|1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
|Bundesliga, 32. Spieltag
|02./03.05.2026
|FC Bayern – 1. FC Heidenheim
|Bundesliga, 33. Spieltag
|08.-10.05.2026
|VfL Wolfsburg – FC Bayern
|Bundesliga, 34. Spieltag
|16.05.2026,15.30 Uhr
|FC Bayern – 1. FC Köln
