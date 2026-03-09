Der DFB hat das Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen zeitgenau terminiert.

Der FC Bayern kann für den letzten Schritt zum Pokal-Finale nach Berlin planen. Der DFB hat am Montag die zeitgenaue Ansetzung für das Halbfinale gegen Bayer Leverkusen bekanntgegeben.

Die Münchner sind am Mittwoch, 22. April (20.45 Uhr) zu Gast bei der Werkself. Dabei musste der Verband ein Problem lösen, da gleich drei der vier Halbfinal-Teilnehmer noch am 19. April in der Bundesliga beschäftigt sind. Die Bayern empfangen an dem Sonntag den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Außerdem spielt der SC Freiburg gegen den 1. FC Heidenheim.

Besonderheit bei Pokal-Halbfinale

Wegen der Terminierungen in der Liga und den internationalen Wettbewerben können die Halbfinal-Partien damit nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag und Mittwoch (21./22. April) ausgetragen werden. Die Stuttgarter empfangen die Freiburger nun erst am Donnerstag, 23. April (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Das Bayern-Spiel in Leverkusen wird im ZDF und auf Sky übertragen. Die Münchner wollen nach sechs Jahren unbedingt wieder mal ins Endspiel einziehen, das am 23. Mai in Berlin stattfindet.

