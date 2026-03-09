AZ-Plus
Update

Spielplan des FC Bayern: Pokal-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen angesetzt

Der DFB hat das Pokal-Halbfinale zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen zeitgenau terminiert.
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena.
Heimspielstätte des FC Bayern: Allianz Arena. © IMAGO/Bernd Feil/MIS

Der FC Bayern kann für den letzten Schritt zum Pokal-Finale nach Berlin planen. Der DFB hat am Montag die zeitgenaue Ansetzung für das Halbfinale gegen Bayer Leverkusen bekanntgegeben.

Die Münchner sind am Mittwoch, 22. April (20.45 Uhr) zu Gast bei der Werkself. Dabei musste der Verband ein Problem lösen, da gleich drei der vier Halbfinal-Teilnehmer noch am 19. April in der Bundesliga beschäftigt sind. Die Bayern empfangen an dem Sonntag den Titelverteidiger VfB Stuttgart. Außerdem spielt der SC Freiburg gegen den 1. FC Heidenheim. 

Besonderheit bei Pokal-Halbfinale

Wegen der Terminierungen in der Liga und den internationalen Wettbewerben können die Halbfinal-Partien damit nicht wie ursprünglich geplant am Dienstag und Mittwoch (21./22. April) ausgetragen werden. Die Stuttgarter empfangen die Freiburger nun erst am Donnerstag, 23. April (20.45 Uhr/ARD und Sky).

Das Bayern-Spiel in Leverkusen wird im ZDF und auf Sky übertragen. Die Münchner wollen nach sechs Jahren unbedingt wieder mal ins Endspiel einziehen, das am 23. Mai in Berlin stattfindet. 

Spielplan: Alle Spiele des FC Bayern im Überblick

Wettbewerb Datum, Uhrzeit Spiel, Ergebnis
Freundschaftsspiel  02.08.2025, 15.30 Uhr FC Bayern - Olympique Lyon 2:1
Freundschaftsspiel 07.08.2025, 18.30 Uhr FC Bayern - Tottenham 4:0
Freundschaftsspiel 12.08.2025, 18 Uhr Grasshoppers Zürich - FC Bayern 1:2
Supercup 16.08.2025, 20.30 Uhr VfB Stuttgart - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 1. Spieltag 22.08.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – RB Leipzig 6:0
DFB-Pokal, 1. Runde 27.08.2025, 20.45 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern 2:3
Bundesliga, 2. Spieltag 30.08.2025, 18.30 Uhr FC Augsburg – FC Bayern 2:3
Bundesliga, 3. Spieltag 13.09.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – HSV  5:0
Champions League, 1. Spieltag 17.09.2025, 21 Uhr FC Bayern  - FC Chelsea 3:1
Bundesliga, 4. Spieltag 20.09.2025, 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim – FC Bayern  1:4
Bundesliga, 5. Spieltag 26.09.2025, 20.30 Uhr FC Bayern – Werder Bremen 4:0
Champions League, 2. Spieltag 30.09.2025, 21 Uhr FC Paphos - FC Bayern 1:5
Bundesliga, 6. Spieltag 04.10.2025, 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt – FC Bayern 0:3
Bundesliga, 7. Spieltag 18.10.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – Borussia Dortmund 2:1
Champions League, 3. Spieltag 22.10.2025, 21 Uhr FC Bayern - FC Brügge 4:0
Bundesliga, 8. Spieltag 25.10.2025, 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:3
DFB-Pokal, 2. Runde 29.10.2025, 20.45 Uhr 1. FC Köln - FC Bayern 1:4
Bundesliga, 9. Spieltag 01.11.2025, 18.30 Uhr FC Bayern – Bayer Leverkusen 3:0
Champions League, 4. Spieltag 04.11.2025, 21 Uhr Paris Saint-Germain - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 10. Spieltag 08.11.2025, 15.30 Uhr Union Berlin – FC Bayern 2:2
Bundesliga, 11. Spieltag 22.11.2025, 15.30 Uhr FC Bayern – SC Freiburg 6:2
Champions League, 5. Spieltag 26.11.2025, 21 Uhr FC Arsenal - FC Bayern 1:3
Bundesliga, 12. Spieltag 29.11.2025, 15.30 Uhr FC Bayern – FC St. Pauli 3:1
DFB-Pokal, Achtelfinale 03.12.2025, 20.45 Uhr Union Berlin - FC Bayern 2:3
Bundesliga, 13. Spieltag 06.12.2025, 15.30 Uhr VfB Stuttgart – FC Bayern 0:5
Champions League, 6. Spieltag 09.12.2025, 18.45 Uhr FC Bayern - Sporting Lissabon 3:1
Bundesliga, 14. Spieltag 14.12.2025, 17.30 Uhr FC Bayern – 1. FSV Mainz 05 2:2
Bundesliga, 15. Spieltag 21.12.2025, 17.30 Uhr 1. FC Heidenheim– FC Bayern 0:4
Freundschaftsspiel 06.01.2026, 15 Uhr RB Salzburg - FC Bayern 0:5
Bundesliga, 16. Spieltag 11.01.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – VfL Wolfsburg 8:1
Bundesliga, 17. Spieltag 14.01.2026, 20.30 Uhr 1. FC Köln – FC Bayern 1:3
Bundesliga, 18. Spieltag 17.01.2026, 18.30 Uhr RB Leipzig – FC Bayern 1:5
Champions League, 7. Spieltag 21.01.2026, 21 Uhr FC Bayern - Union Saint-Gilloise 2:0
Bundesliga, 19. Spieltag 24.01.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – FC Augsburg 1:2
Champions League, 8. Spieltag 28.01.2026, 21 Uhr PSV Eindhoven - FC Bayern 1:2
Bundesliga, 20. Spieltag 31.01.2026, 18.30 Uhr HSV - FC Bayern 2:2
Bundesliga, 21. Spieltag 08.02.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – TSG 1899 Hoffenheim 5:1
DFB-Pokal, Viertelfinale 11.02.2026, 20.45 Uhr FC Bayern - RB Leipzig 2:0
Bundesliga, 22. Spieltag 14.02.2026, 15.30 Uhr Werder Bremen – FC Bayern 0:3
Bundesliga, 23. Spieltag 21.02.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – Eintracht Frankfurt 3:2
Bundesliga, 24. Spieltag 28.03.2026, 18.30 Uhr Borussia Dortmund – FC Bayern 2:3
Bundesliga, 25. Spieltag 06.03.2026, 20.30 Uhr FC Bayern – Borussia Mönchengladbach 4:1
Champions League, Achtelfinale 10.03.2026, 21 Uhr Atalanta Bergamo - FC Bayern
Bundesliga, 26. Spieltag 14.03.2026, 15.30 Uhr Bayer Leverkusen – FC Bayern 
Champions League, Achtelfinale 18.03.2026, 21 Uhr FC Bayern - Atalanta Bergamo
Bundesliga, 27. Spieltag 21.03.2026, 15.30 Uhr FC Bayern – Union Berlin
Bundesliga, 28. Spieltag 04.04.2026, 15.30 Uhr SC Freiburg – FC Bayern 
Bundesliga, 29. Spieltag 11.04.2026, 18.30 Uhr FC St. Pauli – FC Bayern
Bundesliga, 30. Spieltag 19.04.2026, 17.30 Uhr FC Bayern – VfB Stuttgart
DFB-Pokal, Halbfinale 22.04.2026, 20.45 Uhr Bayer Leverkusen - FC Bayern
Bundesliga, 31. Spieltag 24.-26.04.2026 1. FSV Mainz 05 – FC Bayern
Bundesliga, 32. Spieltag 02./03.05.2026 FC Bayern – 1. FC Heidenheim
Bundesliga, 33. Spieltag 08.-10.05.2026 VfL Wolfsburg – FC Bayern
Bundesliga, 34. Spieltag 16.05.2026,15.30 Uhr FC Bayern – 1. FC Köln
