Sorgen um Lennart Karl: Bayern-Youngster im Krankenhaus - droht nun das WM-Aus?

Lennart Karl hat sich im Abschlusstraining vor dem letzten WM-Test gegen die USA verletzt. Wie schwer die Verletzung ist, wird nun im Krankenhaus geklärt. Im schlimmsten Fall fällt der 18-Jährige für die WM aus.

Lennart Karl hat sich beim Abschlusstraining verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Droht dem Bayern-Youngster nun das WM-Aus?

Das ist eine Nachricht, die man wenige Tage vor Beginn der WM als Deutschlandfan überhaupt nicht hören möchte. Lennart Karl (18) hat sich am Freitag beim Abschlusstraining vor dem letzten WM-Test gegen die USA verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

"Leider hat sich Lenny heute verletzt im Training. Wir fahren jetzt ins Krankenhaus, machen uns ein Bild. Bitte fahrt ihm nicht hinterher, gebt ihm Ruhe. Wir brauchen eine Diagnose und dann informieren wir euch und dann schauen wir auch, ob wir jemanden nachnominieren oder nicht. Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus.“, so Bundestrainer Julian Nagelsmann auf der Abschluss-Pressekonferenz.

Sorgen um Lennart Karl – fällt der Bayern-Youngster für die WM aus?

Für das DFB-Team kommt diese Nachricht wie ein Schock. Nach seiner Gala-Vorstellung im Test gegen Finnland (4:0) standen die Chancen sehr gut, dass der 18-Jährige beim WM-Auftaktspiel gegen WM-Neuling Curacao (14. Juni, 19 Uhr) in der Startaufstellung der deutschen Nationalmannschaft stehen könnte. "Bei Lenny ist natürlich viel passiert in den letzten sieben Monaten. Er hat das heute gut gemacht, hat viel probiert. Man muss trotzdem die Dinge verarbeiten, die auf ihn einprasseln. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen in seinem jungen Alter. Fußballerisch bringt er alles mit, um für Furore zu sorgen!“, lobte Nagelsmann den FC-Bayern-Youngster.

Im Moment stellt sich nun eher die Frage, ob Lennart Karl überhaupt bei dieser Weltmeisterschaft aufspielen kann.