Sommerfahrplan des FC Bayern München für die Saison 2026/27

Ein vollgepackter Sommer steht an. Nach der WM startet der FC Bayern im Juli in die Vorbereitung und bestreitet im August die Audi Summer Tour in Asien. Der Sommerfahrplan der Münchner.

Einen Tag nach dem WM-Finale versammelt Trainer Vincent Kompany seine Mannschaft wieder an der Säbener Straße. Die Münchner haben den Trainingsauftakt für den 20. Juli angesetzt. Nur fünf Tage später steht das erste Testspiel an. Am 25. Juli ist der FC Bayern beim Vereinsjubiläum von Drittligist Wehen Wiesbaden zu Gast.

FC Bayern bestreitet Kurztrainingslager am Tegernsee

Anschließend absolvieren die Bayern zwischen dem 27. und dem 30. Juli ein Kurztrainingslager am Tegernsee. Dabei bestreiten sie neben öffentlichen Trainingseinheiten auch ein Testspiel gegen den FC Rottach-Egern (30. Juli). Danach geht es zum wiederholten Male auf die Audi Summer Tour nach Asien. Die Münchner reisen in der Zeit vom 1. bis 8. August zunächst auf die südkoreanische Insel Jeju, dann nach Hong Kong.

Das erste Testspiel der Reise bestreitet der FC Bayern am 4. August in Südkorea gegen Jeju SK FC. Am 7. August steht für den deutschen Rekordmeister ein Duell in Hongkong gegen Aston Villa auf dem Plan. Kurz vor dem Pflichtspiel-Start findet Mitte August (15. August, 15.30 Uhr) der Telekom Cup gegen RB Leipzig in der Allianz Arena statt.

Der Sommer-Fahrplan des FC Bayern im Überblick