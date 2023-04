Sommerfahrplan des FC Bayern: Asien-Tour und Trainingslager am Tegernsee

Der FC Bayern geht im Sommer auf Reisen. Nach einem Trainingslager am Tegernsee geht es nach Tokio. Wo der Klub in Asien außerdem Station macht, ist offen.

München - Der FC Bayern München absolviert einen Teil seiner Sommer-Vorbereitung am Tegernsee und in Tokio. Wie der deutsche Rekordmeister am Freitag mitteilte, wird er vom 15. bis 20. Juli zunächst ein Trainingslager in Oberbayern beziehen.

Danach geht es für den die Münchner im Rahmen ihrer insgesamt achten "Audi Summer Tour" vom 24. Juli bis 3. August nach Asien. Die erste Station dort ist vom 26. bis 29. Juli Tokio. Wo es danach hingeht, gab der Verein noch nicht bekannt.

FC Bayern erstmals seit 2008 wieder in Japan

In der japanischen Hauptstadt finden am 26. und 29. Juli zwei Spiele im Nationalstadion statt. Der Gegner am 29. Juli ist Kawasaki Frontale, der Gegner der Auftaktpartie wird wie die zweite Station dieser Fernreise mit einem dritten Spiel noch bekannt gegeben. Der FC Bayern ist zum ersten Mal seit dem Jahr 2008 wieder mit seinem Profiteam in Japan zu Gast. Im vergangenen Jahr waren die Münchner mit ihrer Sommer-Tour in den USA in Washington und Greenbay unterwegs.

"Der FC Bayern ist sich seiner Wurzeln in Bayern und München stets bewusst, und es gehört zur Tradition des Clubs, dass wir uns immer wieder am Tegernsee auf die neue Saison vorbereiten. Gleichzeitig wollen wir unseren Fans auf der ganzen Welt regelmäßig die Möglichkeit bieten, unsere Spieler auch einmal live zu erleben", sagte Vorstandschef Oliver Kahn. "Wir freuen uns auf die diesjährige 'Audi Summer Tour' in Asien."

Erste Sommervorbereitung unter Tuchel: Start noch offen

Im Jahr 2017 waren die Münchner das letzte Mal in Asien unterwegs, damals waren die Stationen China und Singapur. "Der FC Bayern hat in Asien eine riesige Fangemeinde, die kontinuierlich wächst. Wir wollen die große Begeisterung für unseren Sport in der Region weiter vorantreiben und die Menschen mit unserem Team vor Ort begeistern", sagte Marketingvorstand Andreas Jung.

Für die Münchner steht der erste Saisonstart unter Trainer Thomas Tuchel an. Wann es mit der Vorbereitung losgeht, ist noch nicht bekannt.