Bayern-Coach Kompany erhält Bayerischen Sportpreis

Ministerpräsident Markus Söder zeichnet Bayern-Trainer Vincent Kompany aus – auch wegen Haltung beim Thema Rassismus.

München

Cheftrainer Vincent Kompany vom FC Bayern erhält eine besondere Auszeichnung: Beim "Bayerischen Sportpreis" in diesem Jahr wird Markus Söder (CSU) dem Belgier den persönlichen Preis des Ministerpräsidenten überreichen, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Kompany sei ein absoluter Ausnahme-Trainer und engagierter Anwalt für die Menschlichkeit, sagte Söder. Mit einer klaren Spielphilosophie, Führungsstärke sowie Charisma auf und neben dem Platz sei er ein "Glücksgriff" für den FC Bayern.

Zudem zeige Kompany klare Haltung auch beim Thema Rassismus und Ausgrenzung. "Er hat stets deutlich gemacht, dass Rassismus niemals Platz im Sport oder in unserer Gesellschaft haben darf." Kompanys Plädoyer für Menschenwürde habe viele Menschen weit über die gesamte Sportwelt hinaus beeindruckt.

Fast zwölfminütiges Statement gegen Rassismus

Im Februar hatte der Bayern-Coach aus aktuellem Anlass bei einer Pressekonferenz ein viel beachtetes, fast zwölf Minuten langes Statement abgegeben, in dem er auch grundsätzlich den Umgang mit Rassismus im Fußball und in der Gesellschaft beklagte.

Und auch sportlich läuft es für die Kompany-Bayern exzellent, in der vergangenen Saison holten die Münchner das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Fehlt nur noch der Triumph in der Champions League.

"Aus dem ,FC Hollywood‘ ist ein erfolgreicher ,FC Feelgood‘ geworden"

"Unter seiner Führung glänzt der FC Bayern München sportlich mit attraktivem Offensiv-Fußball. Mit Vertrauen und klarer Haltung formt er jede Saison aufs Neue aus exzellenten Einzelkönnern eine sympathische Mannschaft, die begeistert", schwärmte Söder weiter: "Aus dem früheren ,FC Hollywood‘ ist heute ein erfolgreicher ,FC Feelgood‘ geworden."

Mit dem "Bayerischen Sportpreis" ehrt der Freistaat seit 2002 in verschiedenen Kategorien Sportler und Initiativen, die die positive Wirkung des Sports in der Gesellschaft sichtbar machen. Die Gala zum Sportpreis findet an diesem Samstag statt und wird am Folgetag zeitversetzt im BR Fernsehen übertragen.