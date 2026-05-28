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Einen Tag nach dem WM-Finale geht es los: Der Sommerfahrplan des FC Bayern

Viele Stars des FC Bayern sind in diesem Sommer im WM-Einsatz. Trainer Vincent Kompany bittet einen Tag nach dem Endspiel in den USA zum Trainingsauftakt.
dpa |
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Die Bayern starten nach dem WM-Finale ihre Vorbereitung. (Archivbild)
Die Bayern starten nach dem WM-Finale ihre Vorbereitung. (Archivbild) © Tom Weller/dpa

Der FC Bayern startet einen Tag nach dem Finale der Weltmeisterschaft seine Vorbereitung auf die kommende Saison. Die Münchner haben den Trainingsauftakt auf den 20. Juli angesetzt. Zu Beginn stehen die medizinischen Untersuchungen und die Leistungsdiagnostik auf dem Programm. Durch die WM-Teilnahme zahlreicher Nationalspieler in den Wochen zuvor wird Trainer Vincent Kompany zunächst aber - wie gewohnt nach einem Großereignis - nicht der gesamte Kader zur Verfügung stehen.

Supercup in Dortmund 

Das WM-Endspiel findet am 19. Juli in East Rutherford nahe New York statt. Der deutsche Rekordmeister bestreitet das erste Testspiel auf die neue Spielzeit am 25. Juli beim SV Wehen Wiesbaden. Vom 27. bis zum 30. Juli absolvieren die Münchner ein Trainingslager am Tegernsee. Dabei bestreiten sie neben öffentlichen Trainingseinheiten auch ein Testspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern am 30. Juli.

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Vom 1. bis zum 8. August machen die Münchner in Südkorea und Hongkong Station. In Südkorea spielen die Bayern am 4. August gegen den Jeju SK FC, am 7. August in Hongkong gegen Aston Villa. Nach ihrer Rückkehr bestreiten die Münchner am 15. August ein Freundschaftsspiel in der Allianz Arena gegen RB Leipzig. Im Franz Beckenbauer Supercup ist der Doublesieger am 22. August gegen Vizemeister Borussia Dortmund gefordert. Das Eröffnungsspiel in der Bundesliga ist auf den 28. August terminiert. In die erste DFB-Pokal-Runde startet Kompanys Team am 1. oder 2. September.

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