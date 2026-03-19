So reagiert Urbig nach FC-Bayern-Sieg auf die mögliche DFB-Nominierung

Jonas Urbig wird laut übereinstimmenden Medienberichten zum DFB-Lehrgang Ende März eingeladen. Der Keeper des FC Bayern selbst wollte es aber noch nicht bestätigen.

In der Allianz Arena wurde nach dem 4:1-Sieg gegen Atalanta Bergamo ein Mantel des Schweigens ausgebreitet. Keiner durfte am Mittwochabend verraten, was längst die Runde gemacht hatte. Nicht mal der Betroffene selbst. Es wirkte ein bisserl so, als wäre er extra noch auf seinen Auftritt in der Mixed-Zone vorbereitet worden. Nur nichts anmerken lassen. Um wen es geht? Klar, Jonas Urbig. Bayerns neuer DFB-Torhüter.

CEO Dreesen lobt Bayern-Youngsters um Urbig

Am Donnerstag um 14 Uhr soll es offiziell werden. Dann verkündet Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen 26-Mann-Kader für den DFB-Lehrgang Ende März. Und der 22-Jährige soll laut übereinstimmenden Medienberichten auf der Liste stehen. "Ich weiß von nichts, aber ich würde in diesem Rahmen hier jetzt über das Spiel sprechen", wich Urbig der Frage aus, was er denn in der kommenden Länderspielpause mache. Clever!

Dass es nicht komplett an ihm vorbeiging, gab er aber zumindest schonmal zu: "Ich habe es tatsächlich nach dem Spiel kurz gehört, dass das wohl so sein soll." Er habe aber noch nicht auf seiner Handy geschaut. Auch CEO Jan-Christian Dreesen betonte, dass er von nichts wisse und lachte. "Sowohl Lennart Karl, als auch Tom Bischof und Jonas Urbig spielen eine tolle Saison", lobte der Bayern-Boss nur.

Ich habe es tatsächlich nach dem Spiel kurz gehört, dass das wohl sein soll. Jonas Urbig

Kompany hat einen "gesunden" Austausch mit Nagelsmann

Sekunden später schob Dreesen noch hinterher: "Natürlich freue ich mich, wenn sie nominiert werden. Aber das ist Sache des Bundestrainers." Der muss immerhin den Kader bekanntgeben, nicht die Bayern. "Es gibt einen gesunden Austausch mit Julian Nagelsmann", antwortete Trainer Vincent Kompany auf die Urbig-Frage: "Den gibt es mit jedem Bundestrainer. Das ist normal." Näher ins Detail ging er ebenfalls nicht.

Allerdings: Genauso einig, wie man sich nach dem Bergamo-Spiel war, noch nichts herauszugeben, was nicht offiziell ist, ist man sich beim FC Bayern, dass sich Urbig die Nominierung für die Spiele gegen die Schweiz (27. März, 20.45 Uhr) und Ghana (30. März, 20.45 Uhr) verdient hätte. Der 22-Jährige entpuppte sich als zuverlässiger Backup von Manuel Neuer.

Hat vollstes Vertrauen in Jonas Urbig: Bayern-Trainer Vincent Kompany. © IMAGO

Urbig konnte beim FC Bayern seinen eigenen Stil entwickeln

Wann immer der Kapitän verletzt war, und das kam in dieser Saison bekanntermaßen nicht nur einmal vor, zeigte er gute Leistungen. Wirkliche Patzer passierten Urbig nur selten. Er strahlt Ruhe aus, überzeugt durch seine zielgenauen Abschläge. "Ich konnte jetzt auch in über 80 Einsätzen in den Profiligen meine Erfahrungen sammeln und meinen eigenen Stil entwickeln", sagt Urbig von sich selbst.

Eine Entwicklung, die man in der Art an der Säbener nicht unbedingt erwartet hatte. Man wusste zwar, dass der gebürtige Euskirchener gute Anlagen hat. Trotzdem: Beim Transfer Ende Januar 2025 war, wie bei nahezu jedem Talent, ein gewisses Risiko dabei. Bei seinem Stammklub, dem 1. FC Köln, war Urbig zuvor nur die Nummer zwei hinter Marvin Schwäbe. "Ich bin in München super aufgenommen worden", betont Urbig: "Ich habe schon einen Weg gemacht."

Ich bin in München super aufgenommen worden. Jonas Urbig

Urbig wird sich in legendäre Riege der DFB-Keeper vom FC Bayern einreihen

Der könnte bei einem möglichen Karriereende von Neuer so weit führen, dass er ab kommender Saison die Nummer eins beim FC Bayern wird. Laut AZ-Information stehen die Chancen, sofern Neuer die Handschuhe an den Nagel hängt, nicht schlecht. Und irgendwann auch beim DFB? Zuerst reiht er sich am Donnerstag aber voraussichtlich erstmal in die glorreiche Reihe der Nationaltorhüter des FC Bayern ein.

Seine Vorgänger heißen unter anderem Sepp Maier, Oliver Kahn, Jörg Butt und natürlich Sven Ulreich und Neuer. Alles große Spieler. Und Urbig ist derzeit auf dem besten Weg, auch so einer zu werden.