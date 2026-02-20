Skurrile Aktion: Bayern-Star spaziert halbnackt durch den Schnee

Wenn der Schnee zentimeterhoch in München liegt, dann kann man viel unternehmen. Schlittenfahren, einen Schneemann bauen oder eine riesige Schneeballschlacht an der Alten Pinakothek anzetteln. Ein Bayern-Star nutzte die Winterlandschaft für einen außergewöhnlichen Spaziergang.

Nicolas Jackson (Mitte) scheint bei Spaiergängen durch den Schnee auf leichte Bekleidung zu setzen. (Archivbild)

Wenn sich die Temperaturen nahe dem Nullpunkt bewegen und es seit Stunden unaufhörlich schneit, dann werden die meisten Menschen am liebsten mit einer heißen Schokolade und einer warmen Decke auf ihrer Couch liegen.

Anders Nicolas Jackson, der Offensivspieler des FC Bayern. Der frisch gebackene Afrikameister mit dem Senegal stapfte am Donnerstagabend in einer Wohnsiedlung über eine verschneite Straße, vorbei an schneebedeckten Autos.

Nicolas Jackson läuft halbnackt durch den Schnee

Im Winter an sich nichts Ungewöhnliches, der 24-Jährige war dabei aber halbnackt, trug nur Schuhe, eine kurze Hose, eine schwarze Mütze und Kopfhörer.

Jackson ließ sich bei dieser kuriosen Aktion von einer Kamera begleiten und postete das Video mit der Ortsmarke München auf seinem Tiktok-Account.

Zu dem Clip schrieb der Bayern-Star: "Nicht mehr neu, dieser Winter ist Teil meiner Routine." Es scheint fast so, als hätte sich der senegalesische Nationalspieler an das kalte Winterwetter mit Schnee mittlerweile gewöhnt.

Interessanter dürfte da schon ein weiterer Kommentar sein: "Große Momente stehen bevor". Dachte der Offensivspieler bei seinem leicht bekleideten Spaziergang durch das verschneite München an die bevorstehenden Bundesliga-Partien gegen Frankfurt und Dortmund oder etwa schon an den möglichen Gewinn des Triples?