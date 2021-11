Sieg in Heimstetten: FC Bayern II bleibt Tabellenführer in der Regionalliga

Der FC Bayern II hat die Tabellenführung in der Regionalliga Bayern verteidigt. Am Sonntag konnten sich die Münchner mit 2:1 beim SV Heimstetten durchsetzen.

Heimstetten/München - Sowohl die großen als auch die kleinen Bayern stehen in ihrer Liga an der Tabellenspitze: Nachdem die Profis bereits am Samstag mit 2:1 gegen den SC Freiburg gewonnen hatten, feierte der FC Bayern II einen Tag später ebenfalls einen 2:1-Erfolg. Die Bayern-Amateuren setzten sich beim SV Heimstetten durch.

Christopher Scott erzielte in der 29. Minute die Führung für die Bayern, kurz nach der Halbzeit sorgte Heimstettens Moritz Hannemann dann für den Ausgleich. Das entscheidende Tor erzielte dann Armindo Sieb, der in der 75. Minute per Kopf traf.

Auch für die kleinen Bayern geht es jetzt erstmal in die Länderspielpause, die nächste Partie findet dann am 20. November beim VfB Eichstätt statt.