Sieb glänzt als Torschütze: FC Bayern II gewinnt auch in Aubstadt

Der nächste Erfolg für den FC Bayern II: Die Münchner konnten am Samstag mit 1:0 in Aubstadt gewinnen. Mit dem Aufstieg wird's aber wohl trotzdem nichts mehr.

Aubstadt/München - Fünfter Sieg in Serie für die Bayern-Amateure: Am Samstag gab es für die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis einen 1:0-Erfolg beim TSV Aubstadt. Armindo Sieb sorgte in der 15. Minute für den Treffer des Tages.

Der FC Bayern II, mit aktuell 110 eigenen Treffern die Tormaschine der Regionalliga Bayern, hält damit den Fünf-Punkte-Abstand auf Spitzenreiter Bayreuth. Bei zwei verbleibenden Spielen ist der Aufstieg damit zwar noch möglich, aber recht unwahrscheinlich: Die Bayern müssten beide Spiele gewinnen, während Bayreuth theoretisch ein Sieg reichen würde, um die Saison an der Tabellenspitze abzuschließen.

Für die Bayern-Amateure geht es am kommenden Freitagabend gegen Wacker Burghausen, aktuell auf Platz vier. Bayreuth spielt am Samstagmittag gegen den Tabellenachten Aschaffenburg.