Shao mal, wer da guckt: Besonderer Gast schnuppert beim Bayern-Training rein

Am Freitag begrüßt der FC Bayern einen ganz besonderen Gast in der Säbener Straße. Einen aktuellen Nationaltrainer, der einst für einige Jahre das Trikot des Stadtrivalen TSV 1860 München überstreifte.

Nach dem Training tauschten sich Chinas Nationaltrainer Shao Jiayi und Bayern-Coach Vincent Kompany aus.

Einen ganz besonderen Gast hatte der FC Bayern München am Freitag. Der chinesische Nationaltrainer Shao Jiayi (46) stattete dem deutschen Rekordmeister einen Besuch ab. In Deutschland ist der 46-Jährige kein Unbekannter, von 2002 bis 2011 war Shao Jiayi in der Bundesliga aktiv, darunter von 2002 bis 2006 beim Stadtrivalen TSV 1860 München.

Bei den Roten spulte Chinas Nationalcoach ein reichhaltiges Programm ab. Am Vormittag besichtigte Shao Jiayi den FC Bayern Campus, wo er bei einem Rundgang einen Blick auf den Fitnessbereich, die Spielfelder, das Skills.Lab und das Stadion werfen konnte. Am Nachmittag ging es dann zum Vereinsgelände in der Säbener Straße, wo Jiayi einem Training beiwohnen durfte.

Shao Jiayi spielte von 2002 bis 2006 für den TSV 1860 München. © IMAGO

Ex-Löwe Jiayi bekommt FC-Bayern-Trikot geschenkt

Als die Einheit beendet war, kam es noch zu einem Gedankenaustausch zwischen Shao Jiayi und Bayern-Coach Vincent Kompany zu dem sich im Verlauf auch Sportdirektor Christoph Freund dazugesellte.

Zum Abschied überreichte Rouven Kasper (Vorstand Marketing & Vertrieb) dem Ex-Löwen Jiayi noch ein Trikot des FC Bayern mit seinem Namen als Erinnerung an den Besuch.

Rouven Kasper überreicht dem Ex-Löwen Shao Jiayi ein Trikot des FC Bayern. © FC Bayern München

"Ich freue mich sehr, dass mir der FC Bayern die Türen geöffnet und spannende Einblicke in den Nachwuchsbereich des Clubs ermöglicht hat. Besonders beeindruckt haben mich die Professionalität der Strukturen, wie hier junge Spieler an das Profi-Niveau herangeführt werden", zeigte sich Shao Jiayi auf der Vereinswebsite begeistert von seiner Stippvisite beim deutschen Rekordmeister.