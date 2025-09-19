“Sehr froh, dass er bei uns ist“: Darf Bischof gegen Ex-Klub Hoffenheim ran?

Der Ex-Hoffenheimer Tom Bischof sucht noch nach seinem Platz im FCB-Ensemble. Lob von gibt es von Trainer Vincent Kompany.

Zehn Jahre war Tom Bischof bei der TSG Hoffenheim. Als Kind, Teenager und schließlich Profi. 70 Pflichtspiele absolvierte der Mittelfeldspieler für die Kraichgauer. Das Letzte am 34. und letzten Spieltag der vergangenen Saison, als der frisch gebackene Meister FC Bayern Mitte Mai seine Aufwartung in Sinsheim machte und nach einer 4:0-Packung für die Hausherren wieder abreiste.

Wenig später wechselte Bischof zu den Münchnern, ablösefrei. Nicht ganz. Rund 300.000 Euro ließen es sich die Bayern kosten, den Neu-Nationalspieler (DFB-Debüt im Juni beim 0:2 gegen Frankreich) mit zur Klub-WM in die USA nehmen zu können.

Wichtiger als die lediglich 45 Minuten Spielzeit im dritten und verpatzten Gruppenspiel gegen Benfica Lissabon (0:1) war die gelungene, weil rasche Integration von Bischof (wie auch bei Jonathan Tah) während der vier Wochen im Basecamp in Florida.

Bischof kehrt am Samstag zu Jugendklub Hoffenheim zurück

Nach dem Rückschlag durch eine Blinddarm-Operation ist der 20-Jährige seit zehn Tagen wieder ein vollwertiges Kadermitglied, kam gegen den HSV und am Mittwoch gegen Chelsea jeweils zu einem Kurzeinsatz.

Nun kehrt der Linksfuß am Samstag, wenn die Bayern erneut bei der TSG Hoffenheim gastieren, zurück in seine Wahlheimat, an seine ehemalige Wirkungsstätte. Bisher kommt Bischof erst auf eine knappe halbe Stunde Spielzeit, er sucht noch seine Rolle und einen Platz im Team. Was im zentralen Mittelfeld schwierig ist. Neben Vizekapitän und Mittelfeld-Chef Joshua Kimmich kämpfen Aleksandar Pavlovic und Leon Goretzka um den zweiten Platz als Sechser. Bischof ist die Nummer vier in der Hierarchie. Ist aber auch ein Lehrjahr, der Vertrag läuft bis 2029.

Kompany lobt Bischof: "Es ist sehr erfrischend, ihn im Kader zu haben"

Trainer Vincent Kompany lobte Bischof: „Tom hat die richtige Einstellung, viel Talent. Am Ball ist er sehr gut, gefährlich aus der Distanz. Das ist seine erste Saison auf richtigem Topniveau. Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist. Es ist sehr erfrischend, ihn im Kader zu haben.“ Jung, erfrischend, sucht. . . Position, Standing und Stammplatz. Gut Ding will Weile haben.

In der Liebe hat Bischof sein Glück gefunden, an seiner Seite: Josefine Scholl (17), die Tochter von Bayern-Legende Mehmet Scholl (54).

Mal sehen ob Josefine und Tom beim offiziellen Wiesn-Besuch der Münchner am 5. Oktober gemeinsam auftauchen.