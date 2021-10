Schwerer Rückschlag für BVB: Bayern-Rivale wochenlang ohne Haaland

Schlechte Nachrichten für Borussia Dortmund: Top-Star Erling Haaland fällt aufgrund einer Hüftverletzung für mehrere Wochen aus. Für den BVB bedeutet dies einen schweren Rückschlag im Meisterrennen.

Dortmund - Borussia Dortmund muss in den kommenden Wochen ohne seinen Top-Stürmer Erling Haaland auskommen. Wie Trainer Marco Rose am Freitag mitteilte, hat sich der Norweger eine Verletzung am Hüftbeuger zugezogen.

"Erling wird ausfallen. Er wird uns ein paar Wochen fehlen", sagte Rose. Die Verletzung mache es Haaland aktuell unmöglich, zu spielen. Wie lange der Stürmer-Star genau ausfallen wird, ist noch unklar.

Für den BVB, der mit 18 Punkten nur einen Zähler hinter dem FC Bayern Tabellenplatz zwei belegt, ist die Verletzung des Wunderstürmers ein enorm harter Schlag. Haaland kommt in der Bundesliga nach sechs Einsätzen bereits auf eine beeindruckende Quote von neun Toren und vier Vorlagen.

BVB mit großen Verletzungsproblemen

Im Schnitt trifft der 21-Jährige alle 60 Minuten und liegt damit sogar noch vor Weltfußballer Robert Lewandowski, der durchschnittlich 71 Minuten für einen Treffer braucht.

Die personelle Lage im Sturm des BVB verschärft sich durch den Ausfall Haalands weiter. Aktuell fällt mit Youssoufa Moukoko auch dessen etatmäßiger Vertreter aus. Außerdem fehlen derzeit Giovanni Reyna, Mahmoud Dahoud, Thomas Meunier, Raphael Guerreiro und Nico Schulz.