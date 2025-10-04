Schrecksekunde kurz vor Schluss: Bayern-Stürmer Kane gibt Entwarnung und sorgt für Allzeit-Rekord

Aufatmen beim FC Bayern! Harry Kane hat nach einem kurzen Schreckmoment im Spiel bei Eintracht Frankfurt schon wieder Entwarnung geben können.

Harry Kane läuft mit einem Eisbeutel am rechten Fuß über den Platz, gibt aber Entwarnung.

Vincent Kompany und Thomas Tuchel dürften kurz vor Schluss ordentlich gebangt haben. Harry Kane wurde im Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt kurz vor Schluss von Eintracht-Keeper Kaua Santos gefoult und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Einen Elfmeter gab es wegen einer vorherigen Abseitsstellung nicht.

Nach einer längeren Behandlungsphase spielte der 32-Jährige zunächst weiter, wurde aber in der 85. Minute für Nicolas Jackson ausgewechselt. Bilder zeigten den Bayern-Stürmer in der Schlussphase mit einem dicken Eisbeutel um den Knöchel.

Kane gibt nach der Partie Entwarnung

Doch nach dem Partie gab der Engländer Entwarnung. "Mir geht es gut. Es war ein Schlag gegen den Knochen. Das hatte ich vor ein paar Wochen schon einmal, und heute war es an derselben Stelle", erklärte Kane bei Sky. "Ein paar Tage, dann sollte es wieder in Ordnung sein." Aufatmen also beim FC Bayern und auch bei der englischen Nationalmannschaft.

Sein Einsatz für die Three Lions in den anstehenden Länderspielen sei nicht gefährdet. "Ich werde am Montag da sein", versprach er seinem ehemaligen Bayern- und jetzigen National-Coach Tuchel.

Harry Kane sorgt für Allzeit-Rekord in der Bundesliga

Zuvor hatte Bayerns Toptorjäger beim souveränen 3:0-Erfolg in Frankfurt mal wieder zugeschlagen. In der 27. Minute traf Kane per präzisem Distanzflachschuss zum zwischenzeitlichen 2:0. Für den 32-Jährigen war es bereits der elfte Treffer in der laufenden Saison. Der Angreifer erzielte damit als erster Spieler in der Bundesliga-Geschichte elf Tore an den ersten sechs Spieltagen.

Neuer Allzeit-Rekord! Damit löste Kane seinen Bayern-Vorgänger Robert Lewandowski ab. Der Pole kam in der Saison 2018/19 auf zehn Tore nach sechs Spielen.

FC Bayern empfängt Borussia Dortmund nach der Länderspielpause

"Es war eine tolle Leistung. Drei Tore auswärts, dazu ohne Gegentor - einfach ein weiterer Schritt in die richtige Richtung", sagte Kane nach dem Spiel, der den Fokus schnell auf den Kracher nach der Länderspielpause legen wollte: "Wir haben ein sehr wichtiges Spiel gegen Dortmund."

Denn am 18. Oktober (18.30 Uhr) trifft der Tabellenführer aus München Verfolger Borussia Dortmund in der Allianz Arena – hoffentlich nach den Auftritten bei der englischen Nationalmannschaft auch mit einem fitten Kane ...