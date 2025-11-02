Schonmal Berlin-Luft schnuppern! FC Bayern trifft im DFB-Pokal auf Union

Der FC Bayern muss im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Union Berlin. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend.

Soll wieder in die Hände des FC Bayern wandern: Der DFB-Pokal.

Der FC Bayern tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals beim 1. FC Union Berlin an. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Noch nie standen sich der deutsche Rekordmeister und die Eisernen in einem DFB-Pokalspiel gegenüber.

FC Bayern spielt kommende Woche schon in Berlin

Nun gastiert die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany innerhalb von etwas mehr als drei Wochen gleich zweimal an der Alten Försterei. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr) treten die Münchner im Rahmen des zehnten Bundesliga-Spieltags schon in Berlin an. Die Achtelfinalpartien im DFB-Pokal finden am 2. und 3. Dezember statt. Die genauen Anstoßtermine wird der DFB in den kommenden Tagen bekannt geben.