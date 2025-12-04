Schon wieder Pavlovic: Bayern-Star zieht sich gegen Union nächste Verletzung zu

Aleksandar Pavlovic bleibt weiter vom Pech verfolgt. Beim hart erkämpften Achtelfinal-Sieg bei Union Berlin muss der Mittelfeldspieler einmal mehr verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Die Verletztenakte von Aleksandar Pavlovic ist um einen Eintrag reicher. Beim hart erkämpften Achtelfinal-Sieg des FC Bayern im DFB-Pokal bei Union Berlin (3:2) musste der Mittelfeldspieler einmal mehr verletzungsbedingt vorzeitig vom Platz. Nur kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit griff sich der 21-Jährige an den linken Oberschenkel. Schnell war klar: Es geht nicht weiter. Für ihn kam Routinier Leon Goretzka in die Partie.

Wie schwer die Verletzung des gebürtigen Münchners wiegt, war zunächst noch unklar. "Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist. Der Muskel hat zugemacht. Aber wir haben jetzt natürlich drei Spiele in sechs Tagen...", sagte Trainer Vincent Kompany nach der Partie im ZDF mit Blick auf das anstehende Programm, das mit dem Südschlager beim VfB Stuttgart am kommenden Samstag mit einem Topspiel aufwartet.

FC Bayern geht in zweieinhalb Wochen in die Winterpause

Das Jahr 2025 ist für Pavlovic aber so gut wie gelaufen. Am 21. Dezember bestreiten die Bayern in Heidenheim ihr letztes Spiel vor der Winterpause, bis dahin sind es nicht einmal mehr drei Wochen. Eine bittere Nachricht für den Rekordmeister und Pavlovic, der sich gegen Union gleich bei zwei Bayern-Treffern clever vor Torhüter Frederik Rönnow postierte und damit indirekt einen entscheidenden Einfluss auf den Ausgang der Partie hatte.

In den vergangenen Wochen hatte sich der 21-Jährige im Zweikampf mit Goretzka um den Platz neben dem gesetzten Joshua Kimmich durchgesetzt und einen Stammplatz erarbeitet. Nun bremst ihn sein Körper also aus. Nicht zum ersten Mal in seiner Karriere.

Schon Anfang dieser Spielzeit hat den Mittelfeldspieler ein Bruch der Augenhöhle für knapp drei Wochen außer Gefecht gesetzt. In der vergangenen Saison verpasste er aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs und Pfeifferschen Drüsenfiebers rund 20 Spiele für Verein und Nationalmannschaft. Im Jahr zuvor hatten ihn gleich zwei Mandelentzündungen außer Gefecht gesetzt, eine davon kostete ihn sogar die Teilnahme an der Europameisterschaft in Deutschland. Nun also der nächste Ausfall.

Pavlovic über Verletzungen: "Ich war nie anfällig"

Dabei hatte sich Pavlovic angesprochen auf seine Verletzungshistorie zuletzt noch optimistisch gegeben. "Ich war nie anfällig, ich hatte nie eine Muskelverletzung oder sowas. Das waren immer Verletzungen, für die man nichts kann. Beim Schlüsselbeinbruch hat mich jemand geschubst und ich bin draufgefallen. Beim Bruch der Augenhöhle habe ich einen Ellbogen abbekommen. Solche Dinge passieren im Fußball. Aber deswegen bin ich ja nicht anfällig.", sagte Pavlovic gegenüber "ran.de" und schob nach: "Aktuell läuft es super, ich bin topfit und gesund. Toi, toi, toi, dass es so bleibt."

Seine Hoffnung sollte sich schlussendlich nicht bestätigen. Vier Spiele sind es noch, bis sich die Bayern in nicht einmal drei Wochen in die Winterpause verabschieden. Pavlovic hat das womöglich schon am Mittwochabend getan.