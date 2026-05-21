Akte Säbener: Bayerns damaliger Trainer Louis van Gaal lässt in der Teambesprechung die Hüllen fallen und zeigt seinen Spielern sein bestes Stück.

Bekam zu seiner Zeit beim FC Bayern das beste Stück von Trainer Louis van Gaal in der Besprechung zu Gesicht: Mark van Bommel.

Es ist der 2. Juli 2009. Der FC Bayern stellt seinen neuen Trainer vor: Louis van Gaal. Der Niederländer stellt bei seiner ersten Pressekonferenz direkt klar: "Das bayerische Lebensgefühl passt zu mir wie ein warmer Mantel." Warum? "Mia san mia", posaunt van Gaal: "Wir sind wir und ich bin ich: selbstbewusst, arrogant, dominant, ehrlich, arbeitsam, innovativ, aber auch warm und familiär."

Bayern-Kapitän erinnert sich an Aktion des Tulpengenerals

Es ist der erste von unzähligen denkwürdigen Auftritten des Tulpengenerals. Eines Tages zeigt van Gaal seiner Mannschaft im Besprechungsraum an der Säbener Straße sogar sein bestes Stück. "Das war schon eine Überraschung", erzählt Bayerns damaliger Kapitän Mark van Bommel in "Akte Säbener". Wie es dazu kam? Jetzt in die neue Folge reinhören. Auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.