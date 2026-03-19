AZ-Plus

Schock-Diagnose für Real! Gegen den FC Bayern fällt absoluter Rückhalt aus

Bittere Nachrichten für Real Madrid: Torhüter Thibaut Courtois hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird laut Berichten beide Viertelfinal-Spiele gegen den FC Bayern verpassen.
AZ |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois wird wohl beide Spiele gegen den FC Bayern verpassen.
Real Madrids Torhüter Thibaut Courtois wird wohl beide Spiele gegen den FC Bayern verpassen. © IMAGO/Simon Stacpoole

Real Madrid muss wohl in beiden Viertelfinal-Spielen der Champions League gegen den FC Bayern auf Stammtorhüter Thibaut Courtois verzichten. Wie die Königlichen am Donnerstag mitteilen, hat sich der 33-Jährige "eine Muskelverletzung im rechten vorderen Quadrizeps" zugezogen. Laut dem spanischen Portal "Cope" wird der Belgier nun sechs Wochen ausfallen.

Courtois stand beim 2:1-Sieg von Real bei Manchester City am vergangenen Dienstag noch in der Startelf, wurde aber zur Halbzeit ausgewechselt und durch Ersatzkeeper Andriy Lunin ersetzt. Der Ukrainer wird aller Voraussicht nach auch in den beiden Partien gegen die Bayern im Tor stehen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.