Bittere Nachrichten für Real Madrid: Torhüter Thibaut Courtois hat sich eine Muskelverletzung zugezogen und wird laut Berichten beide Viertelfinal-Spiele gegen den FC Bayern verpassen.

Real Madrid muss wohl in beiden Viertelfinal-Spielen der Champions League gegen den FC Bayern auf Stammtorhüter Thibaut Courtois verzichten. Wie die Königlichen am Donnerstag mitteilen, hat sich der 33-Jährige "eine Muskelverletzung im rechten vorderen Quadrizeps" zugezogen. Laut dem spanischen Portal "Cope" wird der Belgier nun sechs Wochen ausfallen.

Courtois stand beim 2:1-Sieg von Real bei Manchester City am vergangenen Dienstag noch in der Startelf, wurde aber zur Halbzeit ausgewechselt und durch Ersatzkeeper Andriy Lunin ersetzt. Der Ukrainer wird aller Voraussicht nach auch in den beiden Partien gegen die Bayern im Tor stehen.