Schmorbrand in der Allianz Arena – Feuerwehr rettet Bayern-Spiel

Feueralarm in der Allianz Arena: Als die ersten Zuschauer beim Spiel des FC Bayern gegen Heidenheim ins Stadion strömen, geht in einem Technikraum die Brandmeldeanlage los. Warum die Bundesliga-Partie trotzdem stattfinden konnte.

Archivbild: Während des EM-Vorrundenspiels zwischen Rumänien und der Ukraine stehen vor der Allianz Arena mehrere Feuerwehrfahrzeuge.

In der Münchner Allianz Arena hat ein Feuermelder einen größeren Brand verhindert und somit das Heimspiel des FC Bayern gegen den 1. FC Heidenheim (3:3) gerettet. Der Alarm sei am Samstag etwa zwei Stunden vor Anpfiff in einem Technikraum des Stadions ausgelöst worden, teilte die Feuerwehr mit. Etwa zehn Minuten zuvor hatte der Einlass der Stadionbesucher begonnen.

Als die Einsatzkräfte im Technikraum eintrafen, roch es bereits nach verschmorten Kabeln. Unter schwerem Atemschutz und mithilfe eines Kohlendioxid-Feuerlöschers konnte der Brand jedoch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der betroffene Bereich wurde von der restlichen Stromversorgung getrennt.

Für die eintreffenden Zuschauer habe zu keiner Zeit Gefahr bestanden. Auch das Spiel wurde durch den Einsatz nicht beeinträchtigt. Weshalb es zu dem Brand kommen konnte und wie hoch der Schaden ist, ist bislang nicht bekannt.