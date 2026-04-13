Schlechtes Omen? Dieser Unparteiische leitet das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern

Der Slavko Vinčić pfeift das Rückspiel des FC Bayern gegen Real Madrid in der Champions League, unter seiner Leitung gab es für die Münchner nicht immer Erfolgserlebnisse.

München

Ist dieser Schiedsrichter ein schlechtes Omen für den FC Bayern? Der Slowene Slavko Vinčić leitet am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) das Viertelfinal-Rückspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Real Madrid in der Champions League.

Bayern hat keine guten Erinnerungen an Vinčić

Der Unparteiische wird bei Trainer Vincent Kompany und dem Münchner Team um Torjäger Harry Kane gemischte Gefühle hervorrufen. Der 46-Jährige hat in der vergangenen Saison drei Königsklassen-Partien der Münchner geleitet. Die Bilanz der Münchner in der vergangenen Saison unter seiner Spielleitung: Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage.

Vinčić war in der Ligaphase bei der 1:4-Auswärtsniederlage der Bayern gegen den FC Barcelona im Einsatz. Und auch beim 2:2 gegen Inter Mailand, das vor einem Jahr das Ausscheiden im Viertelfinale besiegelte. Auch 2022 war Vinčić der Schiedsrichter, als die Bayern in der heimischen Allianz Arena nach einem 1:1 im Rückspiel gegen den FC Villarreal ebenfalls im Viertelfinale scheiterten.

Zwei Achtelfinal-Siege unter seiner Spielleitung

Immerhin: Zwei Achtelfinal-Rückspiele konnte die Bayern auch unter der Leistung des international erfahrenen Referees gewinnen; 2025 gegen Bayer Leverkusen (2:0) und ein Jahr zuvor gegen Lazio Rom (3:0).