Schlagstöcke und Pfefferspray: Polizeieinsatz vor dem Gästeblock des FC Bayern

Wegen einer Auseinandersetzung vor dem Gästeblock ist ein Teil der Ultras des FC Bayern nicht im Block.

Die legendäre Südtribüne brannte Sekunden vor Anpfiff. Die Ultras von Borussia Dortmund zündeten Pyro, formten dazu den Giga-Schriftzug: "Heja BVB". Die Extraladung Motivation vor dem Klassiker gegen den FC Bayern. Und die Ultras der Münchner? Der vordere Teil des Gästeblocks ist leer. Auch die üblichen Banner wurden nicht ausgerollt. Ebenfalls sind keine Fahnen da. Ob die Fans etwa im Stau stecken? Nein.

Auseinandersetzung zwischen Polizei und Bayern-Ultras

Wie die AZ aus Ultrakreisen erfuhr, gab es eine Auseinandersetzung mit der Polizei direkt hinter dem Block. Beamte sollen wohl mit Schlagstöcken und Pfefferspray auf einen Teil der Ultras losgegangen sein. Ultras berichten von Verletzten. Mittlerweile hat sich die Situation beruhigt. Die Polizei Dortmund sagt auf AZ-Nachfrage, dass eine 29-köpfige Gruppe an Bayern-Fans versucht habe, sich mit gefälschten oder nicht regulären Tickets in den Gästeblock zu schleusen.

Diese Personen seien von den Beamten kontrolliert worden und hätten wohl das Stadion anschließend betreten dürfen. Jedoch entschieden sich die Fans außerhalb des Gästeblocks zu bleiben, boykottierten den Klassiker anschließend. Als Jamal Musiala in der 30. Minute zum Aufwärmen ging, blickte er ratlos in den Gästeblock. Mit rudernden Armen ermunterte er die übrig gebliebenen Bayern-Fans mehr Stimmung zu machen.

Zeigen sich solidarisch mit den Bayern-Fans: Die Ultras von Borussia Dortmund. © Patrick Strasser

BVB zeigen sich solidarisch mit Bayern-Ultras

Zu Beginn der zweiten Hälfte hörte man im Stadion "Alle Bullen sind Schweine"-Fangesänge. Dazu hissten die BVB-Ultras ein Banner mit der Aufschrift: "Freiheit für Gästefans in Dortmund!" Auch die übrigen Bayern-Fans entrollten einen "Freiheit für alle Fußballfans"-Schriftzug. Eine Botschaft in Richtung der Polizei.