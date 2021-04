Schiri Orsato pfeift Bayerns Viertelfinal-Rückspiel in Paris

Knapp acht Monate nach dem Finale der Champions League wird auch das entscheidende Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern bei Paris Saint-Germain von Schiedsrichter Daniele Orsato geleitet. Der Italiener wurde von der Europäischen Fußball-Union UEFA am Sonntag als Referee für die Partie am Dienstag ausgewählt. Dann müssen die Bayern in der französischen Hauptstadt ein 2:3 aus dem Hinspiel drehen, wenn sie ins Halbfinale einziehen wollen.

11. April 2021 - 13:01 Uhr | dpa

Schiedsrichter Daniele Orsato aus Italien gibt Anweisungen. © Rolf Vennenbernd/dpa