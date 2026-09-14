Maurice Krattenmacher trifft gegen den FC Bayern sehenswert. Dafür gibt es Lob von Sportvorstand Max Eberl und Aleksandar Pavlovic.

Vincent Kompany sah den Übeltäter. Den Mann, der den Bayern Sorgen bereitet hatte, der ihnen in der zweiten Halbzeit ein Traumtor zum 1:1-Ausgleich in die lange Ecke geschlenzt hatte – und drückte ihn herzlich. Der Bayern-Trainer herzte Maurice Krattenmacher nach Spielschluss wie einen seiner Jungs.

Krattenmacher traf an ersten drei Spieltagen bereits drei Mal

Okay, man könnte jetzt sagen: Ist ja noch mal gutgegangen nach dem 1:1, die Münchner haben das Spiel noch gewonnen. Vielleicht auch wegen Krattenmacher. Der wurde zum Krawattenmacher. Die hatte nach der 61. Minute Kompany auf. Er wechselte gleich vier Mal, der Schlüssel zum Sieg. Dann kann man sich schon mal bei dem Jungen "bedanken". Nein, Scherz beiseite, Kompany ist so.

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Und hat schon mal jemand den 40-jährigen Belgier mit einer Krawatte gesehen? Weder noch. Am Hals und mit 'nem Hals. Zurück zu Krattenmacher. Der deutsche U20-Nationalspieler traf an den ersten drei Spieltagen bereits drei Mal – jeweils nach seiner Einwechslung. Damit ist der 21-Jährige der beste Joker in Europas Top-Ligen, die zum Teil auch schon den 4. oder 5. Spieltag absolviert haben.

War bei der Klub-WM 2025 im Kader des FC Bayern: Maurice Krattenmacher (links), hier mit Tom Bischof. © IMAGO

Krattenmacher wurde zwei Mal vom FC Bayern verliehen

Der Linksaußen kam in München zur Welt, spielte in der Jugend der TuS Bad Aibling, wechselte 2013 in die Bayern-Jugend. 2017 ging er zur SpVgg Unterhaching, sammelte ab Sommer 2023 erste Profi-Minuten in der Dritten Liga. Wieder rief der FCB, doch die Münchner verliehen ihr Talent zwei Mal. Erst für ein Jahr zum SSV Ulm, dann vergangene Saison zu Hertha BSC.

Drei Tore in insgesamt 54 Zweiliga-Partien waren jedoch keine große Ausbeute für einen Linksaußen. Diesen Sommer wechselte er für rund zwei Millionen Euro Ablöse fest nach Elversberg, unterschrieb einen Vertrag bis 2030. Doch die Bayern-Bosse wie auch Kompany glauben weiter an das Juwel: Sie sicherten sich eine die Rückkaufoption für das Eigengewächs – Krattenmachers aktueller Marktwert: drei Millionen Euro.

Ließ Bayern-Keeper Jonas Urbig keine Chance: Maurice Krattenmacher. © IMAGO

Pavlovic lobt Krattenmacher für Tor gegen den FC Bayern

Der Auftritt gegen seine Bayern dürfte ihn teurer gemacht haben. "Das Tor macht er top, der Kratti", sagte Aleksandar Pavlovic, der ihn gut kennt. Sportvorstand Max Eberl meinte: "Der scheint momentan einen Lauf zu haben." Der Linksaußen könnte eines Tages als Back-up für Luis Díaz zurückkehren.

Von Arijon Ibrahimovic (20) waren die Bayern nach der Vorbereitung nicht überzeugt, er wurde Ende August für eine Saison an den FC Augsburg verliehen. "Natürlich ist es von jedem jungen Spieler ein Traum, beim FC Bayern zu spielen. Aber ich bin eher jemand, der gerade in diesem Alter Spielzeit haben will", erklärte Krattenmacher im Interview mit den "OVB Heimatzeitungen" und sagte: "Ich glaube, da muss man manchmal Umwege gehen. Vermeintlich einen Schritt zurück, um dann zwei Schritte nach vorne zu machen."

Wie der Bruder von Maurice. Wesley Krattenmacher (18) wechselte im Sommer aus Unterhaching zur U23 des FC Schalke, Regionalliga West.