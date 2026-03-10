Alphonso Davies hat sich erneut verletzt. Beim 6:1 gegen Atalanta Bergamo müssen dann auch noch Torwart Jonas Urbig und der Torschütze Jamal Musiala vom Platz.

Im Spiel gegen Atalanta Bergamo läuft für den FC Bayern lange alles nach Plan. Doch drei Verletzungen gegen Ende der Partie trübten die 6:1-Gala der Münchner im Hinspiel des Achtelfinales der Champions League deutlich. Zunächst musste Alphonso Davies den nächsten verletzungsbedingten Rückschlag hinnehmen.

Ohne Fremdeinwirkung verletzte sich der Kanadier bei einer Aktion in der 70. Minute. Davies setzte sich auf den Boden und schlug die Hände vor das Gesicht. Von seinen Mitspielern getröstet, verließ er begleitet vom medizinischen Personal der Bayern unter Tränen das Feld.

Musste gegen Bergamo verletzt ausgewechselt werden. © IMAGO/Jonathan Moscrop

Kompany gibt nur leichte Entwarnung

Nach seinem Kreuzbandriss vor einem Jahr feierte der 25-Jährige im Dezember 2025 sein Comeback. Zuletzt fehlte er aufgrund eines Muskelfaserrisses zwei Partien, gegen Bergamo stand er wieder im Kader und wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Sportvorstand Max Eberl sprach nach der Partie von einer "muskulären" Blessur. Es werde "nicht so schlimm" sein, berichtete kurz danach Trainer Vincent Kompany bei Amazon Prime. Aber "einige Spiele" werde Davies schon erneut fehlen: "Es ist schade."

Auch Urbig und Musiala angeschlagen

In der Nachspielzeit mussten dann auch noch der mit Davies eingewechselte 6:0-Torschütze Jamal Musiala und Torwart Jonas Urbig angeschlagen vom Platz. Schlimmer sah es beim Schlussmann aus, der nach einem Zusammenprall behandelt werden musste und gestützt von zwei Betreuern den Platz verließ. Womöglich hat sich der junge Neuer-Ersatz eine Gehirnerschütterung zugezogen. Auch bei Musiala und Urbig gehe Kompany allerdings von keinen "schlimmen" Verletzungen aus.

"Jonas wurde am Kopf getroffen, ist gerade benebelt und hat riesige Kopfschmerzen", berichtete Eberl. Trotzdem könne er abschließend noch nichts sagen. "Jamal war eher eine Vorsichtsmaßnahme. Er hat irgendetwas am Knöchel gespürt, aber nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Da scheint es mir am wenigsten schlimm zu sein", lautete Eberls Einschätzung.

Bayerns Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic litt mit seinen Mitspielern. "Es tut einem weh, wenn Phonzie heulend rausgeht. Auch dass Jamal und Jonas rausgehen mussten, tut weh. Es sind sehr wichtige Spieler für uns. Hoffen wir einfach, dass sie so schnell wie möglich wieder auf dem Platz stehen", sagte er bei Amazon Prime.