Die Saison 2024/25 ist beendet, die Gerüchteküchel brodelt schon gewaltig. Ab 1. Juli dürfen die Spieler dann offiziell wechseln. Bis September ist das Wechselfenster in Deutschland geöffnet, auch der FC Bayern muss bis dahin seine Transfer-Aktivitäten abgeschlossen haben. Im Winter verpflichteten die Münchner bereits Hoffenheim-Talent Tom Bischof für die kommende Spielzeit.

Wir halten Sie hier mit allen News zu möglichen Transfers und Spekulationen auf dem Laufenden!

31. 05. 2025 - Sané vor FCB-Abschied? Berater Zahavi drängt auf Wechsel zu Tottenham

Florian Wirtz hat abgesagt und nun droht dem FC Bayern auch noch der Abgang von Leroy Sané. Laut Sky soll es in dieser Woche wieder Gespräche zwischen den Bayern-Verantwortlichen Bayern-Sportchef Max Eberl und Sané-Berater Pini Zahavi gegeben haben, doch Vollzug konnte keiner gemeldet werden. Zwar haben die Münchner das Vertragsangebot verbessert – das Fixgehalt soll nun bei 12 bis 13 Millionen Euro jährlich liegen statt wie 10 Millionen, doch Sané lehnte die erste Version bereits ab, und eine finale Entscheidung steht noch aus.

Allerdings scheint Zahavi kein großes Interesse an einem Verbleib des deutschen Nationalspielers beim FC Bayern haben. Vielmehr drängt er aktiv auf einen Wechsel in die Premier League.

Wie Transfer-Insider Christian Falk berichtet, will der Star-Berater seinen Klienten bei Tottenham Hotspurs unterbringen. Zahavi pflegt enge Beziehungen zu Spurs-CEO Daniel Levy.

Durch den Triumph in der Europa League tritt Tottenham trotz Platz 17 in der abgelaufenen Premier-League-Saison in der kommenden Spielzeit in der Champions League an. Ein Argument, das im Rennen um Leroy Sané einiges an Gewicht hat – ebenso wie die familiären Aspekte: Ein Wechsel nach London würde dem FC-Bayern-Star ermöglichen, näher bei seiner Familie zu leben.

Wie auch immer sich Sané entscheiden wird, der FC Bayern will bis zur Klub-WM Klarheit haben.

28.05.2025 – Bericht: FC Bayern offen für angepasstes Angebot an Sané

Der FC Bayern ist einem Medienbericht zufolge zu einer Anpassung der angebotenen Vertragsverlängerung für Nationalspieler Leroy Sané bereit. Der deutsche Meister soll nach Informationen der "Sport Bild" offen sein dafür, das Grundgehalt zu erhöhen und die Bonus-Zahlungen entsprechend zu kürzen.

Der 29 Jahre alte Offensivspieler hatte Medien zufolge nach einem Beraterwechsel ein Angebot des deutschen Meisters zur Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bis 2028 abgelehnt. Dem Bericht zufolge will der FC Bayern nun vor dem Abflug zur Klub-WM in den USA am 10. Juni Klarheit haben, ob Sané verlängert und weiter in München spielen wird.

27.05.2025 - Für die Klub-WM: Bayern beendet Aznou-Leihe vorzeitig

Der FC Bayern hat die Leihe von Adam Aznou aufgrund der Klub-WM vorzeitig beendet. Der 18 Jahre alte Marokkaner war in der Rückrunde an den spanischen Erstligisten Real Valladolid verliehen. Vom 1. Juni an gehört der Außenbahnspieler wieder zum Bayern-Kader. Er soll bei der Klub-WM in den USA vom 14. Juni bis 13. Juli dabei sein, wie der deutsche Meister mitteilte.

Nach Wirtz-Absage: FC Bayern nimmt Cody Gakpo ins Visier

Der deutsche Meister FC Bayern soll auf der Suche nach Verstärkung für die Offensive einen weiteren Kandidaten in den Blick genommen haben. Laut dem TV-Sender Sky ist Cody Gakpo vom FC Liverpool als Flügelspieler eine interessante Option für die Münchner, die nach der Absage von Wunschspieler Florian Wirtz umplanen müssen.

Wirtz plant demnach einen Wechsel nach Liverpool, wo die Verantwortlichen um Trainer Arne Slot für das enorme Finanzpaket andere Spieler zum Verkauf anbieten dürften. Der 26 Jahre alte Gakpo hat bei den Reds noch einen Vertrag bis Sommer 2028. Der niederländische Nationalspieler soll einer der Wunschspieler von Bayerns Sportvorstand Max Eberl sein. Als weitere Kandidaten werden der Japaner Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion) und Portugals Rafael Leao (AC Mailand) gehandelt.

23.05.2025 - Tah-Zusage an Bayern – ist er bei der Klub-WM schon dabei?

Nach dem aller Voraussicht nach geplatzten Mega-Transfer von Florian Wirtz gibt es für den FC Bayern nun positive Transfer-News: Wie Sky Sport und Transfer-Experte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, hat Jonathan Tah dem Rekordmeister seine Zusage für einen Wechsel im Sommer gegeben. Der Vertrag des Innenverteidigers bei Bayer Leverkusen läuft am 30. Juni aus, weshalb er prinzipiell ablösefrei zu haben wäre.

Etwas Geld könnte allerdings trotzdem noch von München nach Leverkusen fließen. Da die Klub-WM in den USA bereits am 14. Juni startet und die Bayern Tah bei dem Turnier gerne schon dabei hätten, der Spieler zu diesem Zeitpunkt aber noch bei Bayer unter Vertrag steht, müssen sich beide Klubs auf eine Art Kompensationszahlung einigen. Deren Höhe ist den Berichten zufolge aktuell noch Verhandlungssache.

23.05.2025 - FC Bayern holt Maurice Krattenmacher vorzeitig zurück

Der in Bad Aibling geborene deutsche Juniorennationalspieler Maurice Krattenmacher kehrt vorzeitig von seiner Leihe beim SSV Ulm zum FC Bayern zurück. Der 19-jährige Offensivspieler war im Sommer 2024 von der SpVgg Unterhaching zu den Bayern gewechselt und direkt für eine Saison an den Zweitliga-Aufsteiger Ulm ausgeliehen worden, um dort Spielpraxis zu sammeln. In der laufenden Spielzeit absolvierte Krattenmacher 33 Pflichtspiele, davon 24 in der Startelf, und erzielte drei Tore sowie acht Vorlagen.

Ab dem 1. Juni 2025 gehört Krattenmacher wieder zum Kader des deutschen Rekordmeisters und wird auch an der Klub-WM in den USA teilnehmen, die vom 14. Juni bis 13. Juli stattfindet.

"Maurice Krattenmacher hat sich beim SSV Ulm wie erhofft sehr gut weiterentwickelt. Jetzt holen wir ihn zurück, um ihn bei der Klub-WM ein Stück näher an unser Profiteam heranzuführen. Er kommt aus der Umgebung von München und ist hier großgeworden - solche Spieler wünschen sich unsere Fans. Maurice soll in den USA erstmals Erfahrungen über einen längeren Zeitraum in unserer ersten Mannschaft sammeln, danach werden wir mit ihm gemeinsam besprechen, wie seine nächsten Schritte aussehen können", äußerte sich Sportdirektor Christoph Freund zur Entwicklung des Youngsters.

17.05.2025 - Hoeneß und Hainer äußern sich zum Sané-Korb

Am Rande der internen Meisterfeier im Zenith am Samstagabend haben sich auch Präsident Herbert Hainer und Uli Hoeneß zum abgelehnten Vertragsangebot durch Leroy Sané geäußert. Mit einem Abgang wollen sich beide Granden allerdings noch nicht abgeben.

"Mein Kenntnissstand ist, dass es noch nicht endgültig vorbei ist", sagte Hainer: "Ich werde heute sicher auch die Gelegenheit haben, mit ihm zu reden. Wir wollten ihn gerne halten und haben ihm ein vernünftiges Angebot gemacht. Wenn er das annimmt, würden wir uns freuen. Wenn er das nicht annimmt, dann ist es seine Entscheidung."

Ehrenpräsident Uli Hoeneß nutzte die Gelegenheit für eine kleine Medienschelte. "Hat er schon nein gesagt? Warum macht ihr immer solche Spekulationen? Er hat uns nicht gesagt, dass er weggeht", sagte Hoeneß in Richtung der Medienvertreter: "Ihr müsst alle miteinander lernen, dass Entscheidungen erst diskutiert werden, wenn sie getroffen sind. Uns hat niemand gesagt, dass er weggeht. Und wenn er weggeht, dann werden wir dazu etwas sagen."

17.05.2025 - Eberl bestätigt: Sané lehnt FCB-Angebot ab

Die Zeichen bei Leroy Sané stehen weiter klar auf Trennung. Am Rande des letzten Saisonspiels bei der TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag (4:0) hat Sportvorstand Max Eberl einen Bericht bestätigt, dass der Angreifer das Angebot des FC Bayern auf eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags abgelehnt hat.

"Leroy hat uns gesagt, er möchte unser Angebot nicht annehmen in der Form. Aber, das ist das Schöne, es gibt kein böses Blut", so Eberl. Die Bayern sollen dem Flügelstürmer ein Vertragsangebot über drei Jahre unterbreitet haben, welches ihm ein fixes Gehalt von zehn Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen an Boni pro Jahr einbringen würde.

Obwohl die Unterschrift zwischenzeitlich kurz bevorzustehen schien, entschied sich Sané allerdings dafür, seine Berateragentur zu wechseln und sich künftig von Star-Agent Pini Zahavi vertreten zu lassen. Der Israeli sollte den Vertrag nachverhandeln und ein höheres Fixgehalt herausholen, wozu die Bayern aber nicht bereit sind.

"Wir befinden uns mit Leroy in Gesprächen. Es sind gute Gespräche - wir werden sehen, ob es da Einigung gibt oder nicht. Aktuell gibt es noch keine Einigung", sagte Sportdirektor Christoph Freund bereits vor der Partie in Hoffenheim, bei der Sané zunächst auf der Bank saß: "Sein Vertrag läuft aus, es gibt keinen neuen Kontrakt. Wir müssten verlängern, damit es weitere Bundesliga-Spiele gibt."

Gänzlich ausgeschlossen ist ein Verbleib des Nationalspielers, der 2020 für rund 50 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet wurde, aber laut Eberl nicht. "Man spürt, dass er schon gerne bleiben möchte. Jetzt müssen wir schauen, wie es da weitergeht.

13.05.2025 - FC Bayern bekommt Konkurrenz bei Wirtz

Der Poker um Leverkusens Top-Star Florian Wirtz gewinnt an Dynamik. Nachdem BILD über eine angebliche Einigung zwischen dem FC Bayern und Wirtz berichtete, reagierte Bayer überrascht. Vater und Berater Hans Wirtz dementierte eine Zusage und kündigte Gespräche mit weiteren Vereinen an.

Laut SPORT BILD liegt Leverkusen nun ein konkretes Angebot von Manchester City vor. Trainer Pep Guardiola plant Wirtz als künftigen Schlüsselspieler und möglichen Erben von Kevin De Bruyne ein. Das bringt Bayer in eine starke Verhandlungsposition gegenüber Bayern, die laut Berichten ein Angebot über 100 Millionen Euro vorbereiten. Leverkusen fordert jedoch 150 Millionen.

Eine Vertragsverlängerung bei Bayer ist kein Thema mehr. Klar scheint: Wirtz wird gehen – nur Wann und Wohin ist die Frage.

13.05.2025 - Jonathan Tah vor Wechsel zum FC Bayern

Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren. Nach AZ-Informationen hat Sportvorstand Max Eberl nun die Freigabe für einen Transfer erhalten: Der Aufsichtsrat stimmte am Montag in einer Sitzung einem möglichen Wechsel zu.

Tah würde sich ablösefrei den Bayern anschließen und angeblich einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Bereits im vergangenen Sommer stand der Innenverteidiger weit oben auf der Wunschliste des FC Bayern. Damals sah vieles nach einem Wechsel zum FC Barcelona aus – ein Transfer, der letztlich an den finanziellen Schwierigkeiten der Katalanen scheiterte.

07.05. 2025 - FC Bayern hat offenbar auch Patrik Schick im Visier

Der FC Bayern hat einem Bericht zufolge einen weiteren Top-Spieler des entthronten deutschen Meisters Bayer Leverkusen im Visier. Neben dem Interesse an Florian Wirtz und Jonathan Tah rückt laut der "Bild"-Zeitung nun auch Mittelstürmer Patrik Schick in den Mittelpunkt des Interesses beim Rekordmeister. Demnach soll der tschechische Nationalspieler als Backup für Bayerns Torjäger Harry Kane dienen.

Schick spielt seit 2020 unter dem Bayer-Kreuz und hat dort noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Laut "Bild" könnte Schick Bayer für etwa 25 Millionen Euro verlassen. Der 29-Jährige erzielte bislang in 166 Spielen für die Leverkusener 79 Tore. In der laufenden Bundesligasaison zählt Schick mit 19 Treffern neben Kane und dem Dortmunder Serhou Guirassy zu den Top-Torjägern der Liga.

Fraglich ist allerdings, ob Schick an einem Job als zweiter Stürmer hinter Kane überhaupt interessiert ist und ob Bayer seinen Torgaranten für 25 Millionen Euro an einen Konkurrenten abgeben würde.

11.04.2025 - FC Bayern unterbereitet Sané offizielles Angebot

Er bleibt wohl doch beim FC Bayern! Der Rekordmeister hat Leroy Sané laut einem Bericht des TV-Senders Sky ein offizielles Vertragsangebot unterbreitet. Dies deckt sich mit AZ-Informationen. Sportvorstand Max Eberl will den Flügelspieler demnach für drei weitere Jahre bis zum Sommer 2028 halten. Laut Sky soll Eberl die Zustimmung seiner Vorstandskollegen sowie des Aufsichtsrats bekommen haben.

Der Vertrag des 29-jährigen läuft im Sommer aus, Sané kann sich eine Zukunft beim FC Bayern vorstellen - trotz Gehaltskürzung, "Es freut uns, dass Leroy gerade so gut in Form ist, das brauchen wir, wenn ein Jamal Musiala ausfällt", sagte Eberl jüngst nach dem 3:1-Erfolg beim FC Augsburg, bei dem Sané wieder getroffen hatte.

29.03.2025 - Neuer Vertrag für Sané? Das sagt der Nationalspieler

Nationalspieler Leroy Sané hat sich optimistisch gezeigt, dass er sich mit dem FC Bayern auf eine Vertragsverlängerung einigen kann. "Für mich geht es nur darum, das Spiel zu gewinnen, mich auf meine Leistung zu konzentrieren", sagte der Flügelspieler des deutschen Rekordmeisters nach dem 3:2 in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli dem TV-Sender Sky. "Am Ende, denke ich, kommen wir alle zusammen und finden eine Lösung."

Sané hatte beim Erfolg der Münchner, die ihren Sechs-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Bayer Leverkusen behaupteten, mit einem Doppelpack geglänzt. Er habe ihm "sehr gut" gefallen, sagte Sportdirektor Christoph Freund. "Er ist sehr fleißig aktuell. Er belohnt sich jetzt mit Toren, hat in den letzten zwei Spielen jetzt drei Tore geschossen. Das tut ihm richtig gut. Er ist auch viel unterwegs, arbeitet für die Mannschaft mit. Er hat mir sehr gut gefallen."

Sané war im Sommer 2020 von Manchester City für rund 50 Millionen Euro Ablöse zu den Münchnern gekommen. Trotz wiederholter Klasseleistungen fehlte es ihm zu oft an Konstanz. Auch deshalb gilt er als Kandidat für einen Abgang im Sommer.

29.03.2025 - FC Bayern will mit Eric Dier verlängern

Bis zur Winterpause standen die Zeichen bei Eric Dier (31) im Sommer eher auf Abschied, doch nun scheint es bei den Bayern-Verantwortlichen zu einem Umdenken gekommen zu sein. Wie die "Bild" berichtet, soll der auslaufende Vertrag des englischen Verteidigers um ein Jahr bis zum Sommer 2026 verlängert werden. Sportdirektor Christoph Freund bestätigte, dass die Verhandlungen derzeit laufen: "Wir befinden uns in Gesprächen mit Eric. Wenn es etwas zu berichten gibt, werden wir das tun".

Im Hinblick auf die langzeitverletzten Verteidiger Alphonso Davies und Dayot Upamecano und die im Sommer stattfindende Klub-WM in den USA macht eine Verlängerung mit Dier durchaus Sinn. Der 31-Jährige konnte in den letzten Wochen immer wieder mit guten Leistungen überzeugen und ist zudem sowohl im Team als auch bei FCB-Coach Vincent Kompany sehr beliebt.

Dier selbst fühlt sich beim FC Bayern und in der Stadt München sehr wohl und würde mit seiner Frau und Tochter gerne noch länger in der Landeshauptstadt bleiben.

28.03.2025 - Müller-Abschied droht beim FC Bayern

Die Zeichen verdichten sich, dass Thomas Müller in der kommenden Saison nicht mehr für den FC Bayern auflaufen wird. Nach "Bild"-Informationen gab es in der Länderspielpause wohl zwei Verhandlungsrunden mit dem 35-Jährigen. Demnach soll vor allem Jan-Christian Dreesen in der zweiten Runde Klartext gesprochen haben. Demnach soll Müller klargemacht worden sein, dass sein aktuelles Gehalt von rund 17 Millionen Euro in seiner Joker-Rolle nicht mehr tragbar sei, er müsste bei einer Verlängerung also deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nehmen.

Zu einer finalen Entscheidung ist es offenbar in den Gesprächen noch nicht gekommen, die Tendenz sei aber, dass es im Sommer zu einer Trennung kommt. Während die Bayern-Bosse den Weltmeister von 2014 unbedingt langfristig in einer anderen Funktion im Verein halten möchten, kann sich Müller wohl eine Fortsetzung seiner Spielerkarriere vorstellen. Möglich wäre ein USA-Wechsel in die MLS.

08.03.2025 - Medien: Weltstar Neymar wird dem FC Bayern angeboten

Aktuell fristet Neymar (33) sein Fußballerdasein in seiner brasilianischen Heimat beim FC Santos, doch den 33-Jährigen zieht es offenbar zurück nach Europa. Um diesen Plan umzusetzen, hat sich Neymar prominente Unterstützung geholt: den erfahrenen Berater Pini Zahavi.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit zwischen dem Brasilianer und dem Israeli. 2017 fädelte Zahavi Neymars Rekord-Wechsel für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain ein. Nun soll der Berater einen neuen Klub in Europa für den Stürmerstar finden.

Wie die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" berichtet, soll Zahavi bereits Kontakt zu Neymars Ex-Klub Barça aufgenommen haben. Doch obwohl Neymar im Sommer ablösefrei wäre, sollen die Katalanen im Moment kein Interesse an einer erneuten Verpflichtung des Brasilianers haben.

Barcelona ist nicht der einzige europäische Topklub, bei dem Zahavi angeklopft haben soll. So wurde Neymar dem Bericht zufolge auch dem FC Bayern angeboten. Der deutsche Rekordmeister und der israelische Berater hatten schon beim Wechsel von Robert Lewandowski aus München nach Barcelona miteinander zu tun und das Verhältnis war dabei nicht gerade das Beste. Uli Hoeneß bezeichnete Zahavi damals als Piranha.

Das Neymar in der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen wird, dürfte allerdings sehr unwahrscheinlich sein. Der deutsche Rekordmeister ist auf den Flügelpositionen mit Olise, Coman, Gnabry und Sané aktuell quantitativ und qualitativ gut besetzt. Zwar läuft der Vertrag von Leroy Sané im kommenden Sommer aus, doch eine Verlängerung mit dem DFB-Nationalspieler ist bei den Bayern-Verantwortlichen noch nicht vom Tisch.

Vor 12 Jahren stand Neymar schon mal kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern. "Ich wäre fast zu Bayern gegangen, wegen Pep Guardiola", erzählte der Brasilianer im Februar in einem Podcast. Der katalanische Star-Trainer, damals noch im Sabbatjahr, habe ihm vorab verraten, dass er zum FC Bayern gehen würde und ihn unbedingt verpflichten möchte. "Guardiola hat sich dann in mein Zimmer gesetzt und gesagt, dass er mich in seiner Mannschaft haben will", erinnerte sich Neymar. Damals entschied sich der Stürmer aber für einen Wechsel zum FC Barcelona, stattdessen kam Mario Götze zum FC Bayern.

04.03.2025 - Bayern kurz vor Verlängerung mit Upamecano

Während die Verlängerung mit Joshua Kimmich stockt, könnte einer seiner Teamkollegen schon bald ein neues Arbeitspapier unterschreiben. Innenverteidiger Dayot Upamecano. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano befinden sich beide Seiten aktuell in der finalen Phase. Letzte Details müssen nur noch geklärt werden. Der Franzose soll bis 2030 an den Verein gebunden werden.

Laut dem "Kicker" handelt es sich dabei um einen Vertrauensvorschuss der Klubführung. Denn obwohl Upamecano in dieser Saison deutlich stabiler wirkt, hat er nach wie vor den ein oder anderen Aussetzer in seinem Spiel. Jüngst leistete er sich im Playoff-Rückspiel gegen Celtic Glasgow (1:1) einen Patzer, der zu einer Megachance für die Schotten führte. Daran muss der 26-Jährige arbeiten, um dauerhaft zum Abwehrboss des FC Bayern zu werden.

21.02.2025 - Upamecano soll bis 2030 verlängern

Er ist in dieser Saison der konstanteste Bayern-Verteidiger und soll deshalb mit einem neuen Vertrag belohnt werden: Dayot Upamecano steht laut Sky vor einer Verlängerung bis 2030, letzte Details müssen mit dem 26-Jährigen dem Vernehmen nach noch geklärt werden. "Upa weiß, dass wir unbedingt mit ihm verlängern wollen", sagte kürzlich erst Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. "Wir haben sehr gute Gespräche mit ihm geführt. Wir würden gerne zeitnah mit ihm verlängern." Nun dürfte es nicht mehr lang dauern. Laut "Sport Bild" soll Upamecano übrigens keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben – anders als zuvor Harry Kane und Jamal Musiala.

Das Bayern-Team der Zukunft nimmt damit immer mehr Formen an. Neben Musiala hatten bereits Alphonso Davies und Manuel Neuer verlängert. Joshua Kimmich und Upamecano sollen folgen. Es sieht bei beiden positiv aus.

15.02.2025 - Eberl verrät Hintergründe von Musiala-Verlängerung

In Anzug vor einem Flügel wurde die Verlängerung von Jamal Musiala am Freitag zelebriert. Eine Inszenierung der Extraklasse! Doch war man sich schon weit früher über einen neuen Vertrag einig. "Die Tatsache war, dass wir mit Jamal schon direkt nach Weihnachten durch waren, dass wir im Januar schon die Zusage hatten", erklärte Sportvorstand Max Eberl am "Sky"-Mikro vor dem Kracher gegen Leverkusen.

Es ging in den letzten Wochen nur noch darum, die Verträge zu formulieren. "Wir haben uns aber Zeit gelassen, weil wir den Support und das Ja-Wort von Jamal sehr schnell hatten", so der Niederbayer weiter. Den Zeitpunkt der Verkündung wählte man dann bewusst. "Wir dachten uns, jetzt ist der richtige Moment." Erhofft man sich einen Extra-Schub gegen die Werkself.

14.02.2025 – Offiziell: FC Bayern verlängert mit Jamal Musiala

Es hatte sich lange angedeutet, nun ist der Mega-Deal endlich durch! Der FC Bayern hat nach monatelangem Hin und Her mit Jamal Musiala vorzeitig bis 2030 verlängert. Dies bestätigten die Münchner am Freitag. "Was für ein schönes vorzeitiges Geschenk zum 125. Bestehen des FC Bayern für den Club und seine Fans: Wegen Jamal Musiala gehen die Menschen ins Stadion, er ist ein absoluter Ausnahmespieler, manchmal hat man das Gefühl, die Schwerkraft gilt für ihn nicht. Kompliment an unsere sportliche Leitung und den Vorstand. Heute ist ein sehr guter Tag für den FC Bayern", wird Präsident Herbert Hainer in der Pressemitteilung zitiert. Das bisherige Arbeitspapier des 21-Jährigen wäre im Sommer 2026 ausgelaufen.

"Ich bin sehr glücklich: Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Clubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können. Ich fühle mich wohl, in der Stadt München und im Verein mit unseren tollen Fans. Wir haben gemeinsam viel vor – ich freue mich auf alles, was kommt", so Musiala über seine Vertragsverlängerung.

Der deutsche Nationalspieler soll in die Gehaltskategorie von Topstar Harry Kane vorstoßen und künftig rund 25 Millionen Euro im Jahr verdienen. Die "Bild"-Zeitung berichtet von einer Ausstiegsklausel im neuen Kontrakt. Diese soll zwei Jahre vor Ablauf des Kontrakts greifen und bei 175 Millionen Euro liegen. Ein Jahr vor Ende des Vertrags sinkt offenbar die Summe auf 100 Millionen. Zuletzt hatten bereits Kapitän Manuel Neuer und Alphonso Davies verlängert. Noch ist die Zukunft von Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sané und Eric Dier offen, deren Verträge im Sommer auslaufen.

05.02.2025 – Nach Davies: Auch Musiala nach AZ-Infos vor Verlängerung

Nach AZ-Infos wird der Offensivstar wohl der nächste Spieler sein, der bis 2030 verlängert. Man ist auf einem guten Weg, es herrscht weitgehend Einigkeit zwischen Bayern und der Musiala-Seite. Es müssen aber noch Details geklärt werden, rechtlich/technisch, daher ist in dieser Woche nicht mehr mit einer offiziellen Verkündung zu rechnen. Die Davies-Verlängerung ist ein weiteres Puzzleteil. Musiala möchte gern weiter mit Davies und Leroy Sané zusammenspielen, seinen besten Freunden in der Mannschaft. Bei Sané läuft der Vertrag aus, seine Zukunft ist offen.

04.02. 2025 – Fix: FC Bayern verlängert mit Alphonso Davies

Lange hat es gedauert, zeitweise stand auch ein Wechsel zu Real Madrid im Raum, aber nun ist es offiziell: Der FC Bayern verlängert mit Alphonso Davies (24) bis zum 30. Juni 2030, das teilte der Rekordmeister am Dienstagabend mit. Der Kanadier kam zur Saison 2018/19 von den Vancouver Whitecaps an die Isar.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag bei diesem großartigen Verein verlängert habe. Ich kam mit 18 zum FC Bayern und wollte einfach jeden Tag so viel wie möglich lernen, um zu einem der Besten auf meiner Position zu werden. Jetzt freue ich mich auf weitere fünf gemeinsame Jahre. Ich habe hier schon viel erreicht – aber es wird noch mehr kommen", so der Linksverteidiger über seinen neuen Vertrag.

Auch Max Eberl und Christoph Freund zeigen sich zufrieden, dass sie den 24-jährigen Kanadier nun langfristig an den Verein binden konnten.

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Alphonso Davies in die Zukunft gehen. Phonzy spielt bereits seitdem er 18 Jahre alt ist für den FC Bayern und hat den Verein schnell verinnerlicht. Wir zählen ihn zu den Charakteren in der neuen Generation unserer Mannschaft, die zunehmend Verantwortung übernehmen. Er ist hier großgeworden – und er wird weiter mit dem Team wachsen", so Sportvorstand Max Eberl.

Sportdirektor Freund bläst auch in dieses Horn: "Alphonso Davies hat sich beim FC Bayern auf seiner Position zu einem der besten Spieler der Welt entwickelt und großes Interesse geweckt. Dass er seinen Weg weiter hier mit uns gehen möchte, zeigt den Stellenwert des FC Bayern im internationalen Fußball - und dass Alphonso in München seine sportliche Heimat gefunden hat."

Seit seinem Wechsel zum FC Bayern absolvierte Davies 220 Pflichtspielen für den deutschen Rekordmeister auf, erzielte dabei zwölf Tore und gab 34 Vorlagen. In dieser Zeit konnte er mit den Münchner 13 Titel gewinnen (fünf deutsche Meisterschaften, den Gewinn der Champions League, des europäischen Supercups, der Klub-WM sowie zwei DFB-Pokal- und drei Superpokalsiege). Bis zum Juni 2030 dürften nun noch einige Titel für den jungen Kanadier dazukommen.

Aktuell steht Davies dem FC Bayern wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel, den er sich im Champions-League-Spiel gegen Feyenoord Rotterdam zugezogen hat, noch mehrere Wochen nicht zur Verfügung.

04.02. 2025 – Bayern holt Vidovic zurück und leiht Aseko aus

Gabriel Vidovic kehrt vorzeitig zum FC Bayern zurück. Der Offensivspieler war ursprünglich noch bis zum Ende der Saison an Mainz 05 ausgeliehen. Der Offensivspieler kam in Mainz nur auf einen Kurzeinsatz, seit Ende November musste Vidovic mit einer Sprunggelenksverletzung pausieren. "Er ist in der Hinrunde in Mainz leider nicht auf die erhoffte Spielzeit gekommen und wir haben uns daher gemeinsam mit dem Spieler dazu entschieden, die Leihe vorzeitig zu beenden", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Dafür haben die Münchner Talent Noel Askeo für eineinhalb Jahre an Zweitligist Hannover 96 verliehen. Gleichzeitig verlängerte der deutsche Rekordmeister den Vertrag mit dem 19-Jährigen vorzeitig bis 2028.

03.02. 2025 - Tel-Wechsel nach Tottenham perfekt

Der FC Bayern gibt seinen umworbenen Offensivspieler Mathys Tel doch noch ab. Am späten Montagabend bestätigte der deutsche Rekordmeister den Wechsel des Franzosen zu Tottenham Hotspur.

Der englische Spitzenklub leiht Tel zunächst aus und sicherte sich überdies eine Kaufoption, die Medienberichten zufolge bei 55 Millionen Euro liegen soll. Damit wäre Tel Rekordabgang der Bayern. Der Vertrag des 19-Jährigen beim FC Bayern läuft bis Ende Juni 2029.

"Mathys Tel ist als sehr junger Spieler zum FC Bayern gewechselt und hat sich hier kontinuierlich auf höchstem Niveau weiterentwickelt", sagte Sportvorstand Max Eberl: "Er kam zuletzt nicht auf die erhofften Spielzeiten, und so trat er mit dem Wunsch an uns heran, etwas verändern zu wollen."

01.02. 2025 – Tel sagt Tottenham ab und will zu diesem Klub wechseln

Bleibt Mathys Tel beim FC Bayern oder wechselt der junge Franzose doch noch? Wie Medien berichteten, soll Premier-League-Klub Tottenham Hotspur 60 Millionen für den 19-jährigen Stürmer geboten haben. Für den FC Bayern, der Tel im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Stade Rennes loseisen konnte, wäre dies ein Transfer mit Megagewinn geworden.

Um den Wechsel schnell in trockene Tücher zu bringen, war Tottenham-Chef Daniel Levy am Freitag nach München gereist. Auch Tel-Berater Gadiri Camara war bei den Gesprächen dabei. Doch wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtete, soll Mathys Tel nach persönlichen Gesprächen das Angebot der Londoner abgelehnt haben.

Damit ist ein Wechsel des jungen Angreifers aber noch nicht vom Tisch, denn Tel würde es reizen, künftig für Manchester United aufzulaufen. Die "Red Devils" sind an dem Münchner Sturmjuwel sehr interessiert und Neu-United-Coach Ruben Amorim soll ein großer Befürworter eines Tel-Wechsels sein.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Während Tottenham 60 Millionen auf den Tisch legen wollte, bietet Manchester weniger Ablöse. Als Kompromiss wäre eine Leihe mit Kaufoption denkbar. Ein Indiz dafür, dass ein Wechsel bevorsteht, dürfte sein, dass Tel am Samstag im Spiel gegen Holstein Kiel nicht im Kader des FC Bayern zu finden ist.

Bis Montag, 3. Februar um 20 Uhr haben Mathys Tel und die Vereine noch Zeit, einen Wechsel perfekt zu machen, dann schließt das Wintertransferfenster.

27.01.2025 – Bayerns Chef-Kritiker Hamann glaubt nicht an Kimmich-Verlängerung

TV-Experte Dietmar Hamann geht nicht davon aus, dass Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängert. "Mein Gefühl sagt mir nein", antwortete Hamann in der Sendung Sky90 auf eine entsprechende Frage. Kimmich hatte nach dem 2:1 der Bayern am Samstag in Freiburg Auskünfte zu dem Thema verweigert.

Der ebenfalls in der Runde sitzende Ex-Dortmunder Steffen Freund ist weiter von einem Verbleib des 29-Jährigen in München überzeugt. Kimmich sondiere eben den Markt, "und dann sieht er, was er am FC Bayern hat. Und er kriegt ja die volle Unterstützung." Das sei das Allerwichtigste. "Und das hat er unter Kompany", erklärte Freund.

26.01.2025 – Bayern vor Verpflichtung von U21-Nationalspieler Urbig

Der FC Bayern steht vor der Verpflichtung von Torwarttalent Jonas Urbig vom 1. FC Köln. Laut "Bild" ist sich der deutsche Rekordmeister mit dem Aufstiegskandidaten der 2. Bundesliga einig. Die Ablösesumme soll dem Bericht zufolge bei rund zehn Millionen Euro liegen. Über den Wechsel des U21-Nationaltorhüters war schon länger spekuliert worden.

Urbig (21) startete die Saison als Nummer eins in Köln, verlor aber im Laufe der Hinrunde seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe (29). Urbig, der als Leihspieler in Regensburg und Fürth überzeugende Auftritte lieferte, ist eines der größten Torwart-Talente Deutschlands. In der U21-Nationalmannschaft überzeugte er auch wiederholt, musste aber oft als Vertreter des Freiburgers Noah Atubolu auf der Bank sitzen.

Urbig könnte der teuerste Zweitliga-Torhüter in der Geschichte werden. "Wenn es etwas zu verkünden gibt, dann verkünden wir es", hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl zuletzt gesagt. Sollte der Wechsel erfolgen, würde sich der FC Bayern auf der Torwartposition breiter aufstellen und sich eine weitere Option für die Zukunft sichern. Die Vertragsverlängerung von Kapitän Manuel Neuer um ein weiteres Jahr gilt als Formsache. Auch Vertreter Sven Ulreich soll über das Saisonende hinaus für eine weitere Spielzeit bleiben.

Für die Nachfolge von Neuer (38) eröffnen sich für die Münchner dann mehrere Optionen. Urbig, dessen Vertrag in Köln noch bis 2026 läuft, könnte von Neuer lernen. Eine andere Variante ist die mit Alexander Nübel (28), der bis 2026 für den VfB Stuttgart spielt, aber dessen Vertrag beim FC Bayern bis 2029 datiert ist. Der aktuell verletzte Israeli Daniel Peretz (24) vertrat Neuer in dieser Saison schon wiederholt und überzeugte dabei.

24.01.2025 - Bayern schnürt wohl Mega-Paket für Davies

Bei Alphonso Davies bahnt sich ein Ende der monatelangen Vertrags-Saga an. Der Kanadier steht unmittelbar vor einer Verlängerung seines Kontrakts. Nach Informationen der " " haben beide Parteien eine Einigung erzielt, lediglich der Aufsichtsrat muss den Deal noch absegnen.

Der Linksverteidiger soll einen Vertrag bis 2030 erhalten, der Rekordmeister greift dafür aber wohl tief in die Tasche. Demnach erhält Davies künftig offenbar ein Fixgehalt von 15 Millionen Euro pro Jahr, hinzukommen mögliche Bonuszahlungen in Höhe bis zu fünf Millionen.

Damit würde der 24-Jährige deutlich mehr verdienen als zuvor, sein aktuelles Gehalt soll sich auf rund elf Millionen Euro belaufen. Doch damit nicht genug: Davies erhält wohl auch ein Handgeld von 20 Millionen Euro. Das Gesamtpaket der Vertragsverlängerung würde sich auf die Vertragslaufzeit von fünf Jahren somit auf bis zu 120 Millionen Euro belaufen!

22.01.2025 - Eberl plaudert über Davies-Verlängerung

Zwischenzeitlich schien Alphonso Davies schon im Flieger nach Madrid. Die Galaktischen buhlten intensiv um den wiedererstarkten Linksverteidiger. Doch vor wenigen Tagen die Wende: Davies steht wieder vor einer Verlängerung bis 2030. Doch offiziell ist der Deal noch nicht, oder Herr Eberl?

"Noch nicht, glaube ich", antwortete der Sportvorstand des FC Bayern bei "DAZN" und schob hinterher: "Ich schaue unseren Pressesprecher an. Ich glaube, wir haben noch nichts bekanntgegeben." Worte, die Eberl vor wenigen Wochen noch nicht in den Mund genommen hätte. Wann der Rekordmeister Vollzug meldet, wollte er nicht verraten. "Aber wir sind in sehr guten Gesprächen", so der 51-Jährige weiter. Es dürfte sich nach diesen Aussagen aber nicht mehr um Monate handeln. . .

21.01.2025 - Bayern holt Bischof aus Hoffenheim

Der FC Bayern hat Mittelfeldspieler Tom Bischof verpflichtet. Wie die Münchner am Dienstag verkündeten, kommt der 19 Jahre alte Senkrechtstarter im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim. Bereits vergangene Woche hatten mehrere Medien von einem bevorstehenden Wechsel berichtet. Der deutsche Junioren-Nationalspieler erhält in München einen Vertrag bis 2029.

"Tom ist ein außergewöhnlicher Spieler, der unfassbar großes Potenzial besitzt. Ein Spieler, der sich ab Sommer der Konkurrenzsituation bei uns stellen soll", sagte Bayerns Sportvorstand Max Eberl. Sportdirektor Christoph Freund bezeichnete Bischof als "eines der größten deutschen Talente aktuell" und einen "Leader auf dem Feld".

Bischof, Jahrgang 2005, startete nach sporadischen Profi-Einsätzen in den vergangenen zwei Jahren in dieser Saison durch. 16 Mal lief er in der Bundesliga auf, etablierte sich ab dem vierten Spieltag in der Startelf der abstiegsbedrohten TSG und steuerte je zwei Tore und Assists bei. In der Europa League kam er in allen sechs Partien zum Einsatz.

18.01.2025 - Davies vor Verlängerung

Am Mittwoch krachte es zwischen dem Berater von Alphonso Davies, Nick Huoseh, und Sportvorstand Max Eberl. Der Grund: Die Spielerseite forderte zu viel Geld für eine Verlängerung. Es wurde sogar über einen Rückzug des FC Bayern aus dem Poker um den Linksverteidiger spekuliert. Nun die irre Wende.

Laut übereinstimmenden Medienberichten steht Davies nun doch vor einer Verlängerung bis 2029. Man konnte sich über ein neues Arbeitspapier einigen. Es liege nur noch eine kleine Lücke zwischen den Erwartungen der beiden Seiten. Wann die geklärt sind, steht noch nicht fest.

17.01.2025 - Davies-Verlängerung rückt in weite Ferne

Zwischenzeitlich standen die Zeichen gut, dass Alphonso Davies seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Sehr gut sogar. Der Kanadier sollte der Spieler werden, der den Vertragsdomino-Effekt auslöst. Doch das rückt nun in weite Ferne. Es gibt einmal mehr Zoff um Davies. Laut "Sky" soll die Seite des Außenverteidigers ein Gesamtpaket von rund 20 Millionen Euro pro Jahr fordern.

Deutlich zu viel für den Rekordmeister. Zumal man das Gehaltsgefüge dringend nach unten schrauben möchte. Es scheint mittlerweile sogar möglich, dass sich die Bayern-Bosse aus den Verhandlungen zurückziehen, sollte sich an der Situation nichts ändern. Damit könnte es Davies im Sommer ablösefrei zu Real Madrid ziehen. Kurios: Laut der spanischen "Marca" soll die aktuelle Real-Offerte unter der des FC Bayern liegen.

15.01.2025 - Urbig soll wohl schon im Winter kommen

Schlagen die Bayern doch noch im Winter zu? Wie "Sky" berichtet, will der Rekordmeister Torwart-Talent Jonas Urbig schon im Winter verpflichten. Eine mündliche Einigung soll man sogar schon mit der Seite des 21-Jährigen erzielt haben. Nun gilt es noch mit den Kölnern, wo Urbig derzeit bis 2026 unter Vertrag steht, die Ablösesumme auszuhandeln. Ein erstes Angebot in Höhe von rund acht Millionen Euro soll abgelehnt worden sein.

Der U21-DFB-Keeper soll in den nächsten Wochen den verletzten Daniel Peretz ersetzen. Der Israeli zog sich jüngst im Training eine Nierenquetschung zu, musste sogar mit dem Notarzt abtransportiert werden.

14.01.2025 - Bayern erzielt offenbar Einigung mit Nkunku

Beim FC Bayern bahnt sich womöglich ein spektakulärer Wintertransfer an. Christopher Nkunku steht offenbar ganz oben auf der Wunschliste der Münchner. Nach Informationen von Sky hat der deutsche Rekordmeister den Offensivspieler des FC Chelsea wohl zum Top-Transferziel im Winter erklärt. Demnach soll Bayern mit Nkunku bereits eine vollständige mündliche Einigung über einen Wechsel erzielt haben. Der Chelsea-Star möchte wohl sofort nach München wechseln. Der Rekordmeister plant den 27-Jährigen offenbar fest zu verpflichten, eine Leihe ist nicht angedacht.

Bereits im Sommer 2023 waren die Münchner am französischen Nationalspieler interessiert. Damals wechselte er aber für rund 60 Millionen von RB Leipzig nach London. An der Stamford Bridge konnte sich der 27-Jährige bisher aber nicht durchsetzen.

Möglicherweise ist Nkunku auch Teil eines Tauschgeschäfts zwischen Chelsea und dem FC Bayern. Die Blues haben Interesse an einer Verpflichtung von Bayerns Sturmhoffnung Mathys Tel.

13.01.2025 - Leih-Deal perfekt! Ibrahimović wechselt zu Lazio Rom

Talent Arijon Ibrahimović verlässt den FC Bayern. Der 19-Jährige wird vom deutschen Rekordmeister an Lazio Rom verliehen. Wie der FC Bayern mitteilte, wird Ibrahimović bis zum Saisonende in der italienischen Hauptstadt spielen.

Laut Medien-Spekulationen soll sich Lazio eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro gesichert haben. Die Münchner ihrerseits haben angeblich eine Rückkaufklausel für 20 Millionen Euro. In der Mitteilung ist davon keine Rede.

"Arijon ist ein junger Spieler mit einer großen Perspektive, der sich stetig weiterentwickelt", sagte Sportdirektor Christoph Freund laut Mitteilung. "Arijon spielt seit seiner Jugend beim FC Bayern: Spieler wie ihn wollen wir fördern, er gibt hier in jeder Einheit alles und braucht jetzt kontinuierlich Spielzeit auf Top-Niveau. Wir werden ihn weiter eng begleiten, weil er alles mitbringt."

Der Offensivspieler war im Sommer 2018 zu den Münchnern gewechselt. Bereits in der Saison 2023/2024 spielte er auf Leihbasis bei Frosinone Calcio in Italien. Der Vertrag des gebürtigen Nürnbergers beim FC Bayern ist bis zum 30. Juni 2027 datiert.

In dieser Saison kam Ibrahimović unter Trainer Vincent Kompany in Liga, Pokal und Champions League jeweils einmal zu einem Kurzeinsatz.

11.01.2025 - Ibrahimovic wohl vor Wechsel in die Serie A

Nach Frans Krätzig (1. FC Heidenheim) und Nestroy Irankunda (Grasshoppers Club Zürich) könnte das nächste Bayern-Talent vor einem Abgang im Winter stehen.

Wie mehrere italienische Medien berichten, möchte Lazio Rom Arijon Ibrahimovic (19) zurück in die Serie A lotsen.

Laut Sport Italia soll es bereits fortgeschrittene Gespräche zwischen den Römern und den Bayern-Verantwortlichen gegeben haben. Dabei soll eine Leihe des 19-jährigen Offensivspielers bis zum Saisonende im Raum stehen, mit anschließend langfristigem Verbleib.

Während Sport Italia dabei von einer Kaufpflicht in Höhe von 10 Millionen berichtet, soll es sich laut den Transferexperten Alfredo Pedulla und Fabrizio Romano nur um eine Kaufoption im Ablösebereich von 8 bis 10 Millionen Euro handeln. Sollte Lazio den Deutsch-Kosovaren langfristig binden, würde Ibrahimovic einen Drei-Jahres-Vertrag in Rom unterschreiben.

Arijon Ibrahimovic wechselte 2018 von der Jugend des 1. FC Nürnberg zum FC Bayern. Seit Sommer 2024 besitzt er in München einen Profivertrag, aktuell gültig bis 2027.

In der Saison 2023/24 war Ibrahimovic bereits an Serie-A-Aufsteiger Frosinone Calcio ausgeliehen. Nun könnte also die Rückkehr nach Italien folgen.

09.01.2025 - FC Bayern will mit Müller wohl um noch ein Jahr verlängern

Thomas Müller könnte beim FC Bayern einem Medienbericht zufolge eine weitere Vertragsverlängerung bekommen. Der Sender Sky berichtet, dass der deutsche Rekordmeister erwäge, dem Routinier einen neuen Einjahreskontrakt bis Sommer 2026 zu geben. Der aktuelle Vertrag des Offensivspielers läuft nach dieser Saison aus. Ein konkretes Angebot für den 35-Jährigen gebe es aber noch nicht, hieß es weiter.

Müller selbst hatte in dieser Woche nach dem Testspiel bei Red Bull Salzburg (6:0) auf Fragen zu seiner Zukunft geantwortet, es gebe keinen neuen Stand, er sei "ganz entspannt" und es sei "alles offen". Demnach müsse zunächst der Weltmeister von 2014 selbst entscheiden, ob er seine Karriere fortsetzt. Es ist zu erwarten, dass Müller als langjähriger Topverdiener Abstriche beim Gehalt machen muss, um einen neuen Kontrakt bei den Bayern zu bekommen.

08.01.2025 - Bericht: Entscheidung über Zukunft von Davies naht

Beim FC Bayern könnte sich eine offene Personalfrage demnächst klären. Laut "Bild" ist der Berater von Linksverteidiger Alphonso Davies (24), Nick Househ, für die "vielleicht entscheidenden Verhandlungen" um eine Vertragsverlängerung diese Woche in München.

Der Vertrag von Davies, der unter Trainer Vincent Kompany wieder überzeugende Leistungen zeigt, läuft am 30. Juni aus. Nachdem lange über einen Wechsel zu Real Madrid spekuliert worden war, spricht mittlerweile wieder vieles für einen Verbleib beim FC Bayern.

02.01.2025 - Aus dem Kader gestrichen: Bayern beobachtet wohl Olmo

Das ist bitter für den FC Barcelona und Dani Olmo! Der ehemalige Leipziger wurde vom Ligaverband aus dem Kader der Katalanen gestrichen, dürfte Stand jetzt in dieser Saison nicht mehr spielen. Der Grund: Der Klub von Trainer Hansi Flick erfüllt nicht die nötigen Finanzauflagen. Interessant: Durch eine Klausel dürfte Olmo den Verein schon im Winter ablösefrei verlassen.

Wie die "Mundo Deportivo" berichtet, sollen mehrere Top-Klubs beim Management der Offensiv-Rakete nachgefragt haben. Neben dem FC Arsenal, Manchester City und Bayer Leverkusen auch der FC Bayern. Ein Schnäppchen-Transfer nach München ist trotzdem unwahrscheinlich. Olmo wolle laut seinem Berater Andy Bara weiterhin für Barca spielen. Immerhin wechselte der 26-Jährige erst im Sommer für rund 55 Millionen Euro zurück zu seinem Jugendklub.

01.01.2025 - Bayerns Plan mit Hoffenheims Tom Bischof

Der FC Bayern ist seit geraumer Zeit an Tom Bischof von der TSG 1899 Hoffenheim interessiert. Vor Weihnachten haben die Bayern-Bosse laut "Sport Bild" wohl weitere Gespräche mit dem Management des Mittelfeldspielers geführt. Demnach planen die Münchner offenbar weiterhin Bischof im kommenden Sommer ablösefrei zu verpflichten. Anschließend soll der 19-Jährige direkt verliehen werden, um ausreichend Spielpraxis zu erhalten.

Auch Eintracht Frankfurt sowie der VfB Stuttgart wurden zuletzt mit dem Junioren-Nationalspieler in Verbindung gebracht.

28.12.2024 - Topklub lockt: Verlässt Jamal Musiala den FC Bayern schon im Winter?

Seit Wochen versucht der FC Bayern, den Vertrag von Jamal Musiala (21) vorzeitig zu verlängern. Noch konnte in dieser Sache kein Erfolg vermeldet werden und nun grätscht auch noch ein absoluter Topklub aus England dazwischen.

Wie das Portal "CaughtOffside" berichtet, möchte Manchester City um Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola Musiala zurück auf die Insel locken. Und zwar nicht erst im Sommer, sondern mit einem Blitztransfer schon in diesem Winter.

Manchester City befindet sich derzeit in einer sportlichen Krise, nur eines der letzten 13 Spiele konnte das Team gewinnen. Auf Tabellenführer FC Liverpool hat man bereits einen beachtlichen Rückstand, selbst die Qualifikation für die Champions League dürfte aktuell kein Selbstläufer werden.

Um wenigstens dieses Minimalziel zu erreichen, will man im Winter-Transferfenster tief in die Tasche greifen und Jamal Musiala, dessen Vertrag in München noch bis Sommer 2026 läuft, verpflichten. Bei Manchester soll der 21-Jährige langfristig die Nachfolge von Kevin De Bruyne antreten.

Intern gilt Musiala laut "CaughtOffside" als "perfekte Verstärkung" für die schwächelnde Offensive der Engländer. Mehrfach wurde der deutsche Nationalspieler in jüngster Vergangenheit von Scouts des Premier-League-Klubs beobachtet und für sehr gut befunden.

Billig dürfte ein möglicher Transfer aber nicht werden. Die Rede ist von einer potenziellen Ablöse zwischen 170 und 180 Millionen Euro – selbst für den finanzstarken Scheich-Klub wäre diese Summe ein finanzieller Kraftakt.

Zwar würde diese spekulierte Ablösesumme das Festgeldkonto des FC Bayern zum Leuchten bringen, ein Wechsel im Winter scheint aber eher unwahrscheinlich. Vielmehr setzt man in der Säbener Straße darauf, langfristig mit Musiala zu verlängern. Ein kolportiertes Jahresgehalt von 25 Millionen Euro sollen den 21-Jährigen davon überzeugen, noch viele Jahre im Trikot des deutschen Rekordmeisters auf Torejagd zu gehen.

22.12.2024 - Irankunda wünscht sich Leihe

In der Sommer-Pause trainierte Bayern-Kraftwürfel Nestory Irankunda schon mit der Mannschaft von Vincent Kompany, hinterließ einen guten Eindruck. Doch um auf Einsatzminuten zu kommen, verfrachtete man den 18-Jährigen vorerst zu den Amateuren. Dort beeindruckt Irankunda mit seinem Offensivdrang die Regionalliga. Doch der Australier würde die Bayern-Bubis gerne wieder verlassen.

"Ich kann nicht weiterhin jede Woche U23-Fußball spielen", sagte Irankunda dem TV-Sender "Paramount+". Gespräche über eine Leihe gab es laut dem Juwel schon. "Du willst natürlich auf Top-Niveau spielen - bei einem guten Klub in einer ersten Liga. Ich habe das Gefühl, dass es besser für mich sein wird, mich verleihen zu lassen." Wohin es den Rechtsaußen ziehen könnte, ist noch unklar.

Im Sommer wechselte Irankunda vom australischen Klub Adelaide United in die bayerische Landeshauptstadt. Dort unterschrieb das Talent einen Profivertrag bis 2028. In der laufenden Regionalliga-Saison kommt Irankunda in 15 Einsätzen auf vier Tore und vier Vorlagen.

18.12.2024 –"Kein Weihnachtsgeschenk": Musiala-Entscheidung muss warten

Jamal Musiala will sich bei seiner Entscheidung über eine Vertragsverlängerung bei Bayern München Zeit lassen. "Es gibt leider noch kein Weihnachtsgeschenk, das ich den Fans machen kann. So schnell wird es keine News geben", sagte der Nationalspieler der Sport Bild.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft 2026 aus, die Münchner wollen schnellstmöglich verlängern. "Wir hatten zuletzt viele Spiele, viele Reisen. Mein Fokus ist es, mich auf die Spiele zu konzentrieren. Ich will frei auf dem Platz sein, auch wenn ihr von außen viel Druck macht. Ganz entspannt", sagte der 21-Jährige.

Derzeit habe er aber viel Spaß in München - und hätte nach eigener Aussage noch mehr, wenn auch Florian Wirtz zu den Bayern käme. "Ihr seht, wie viel Spaß wir auf dem Platz zusammen haben. Am Ende ist es die Entscheidung von Flo, wo seine Zukunft liegt. Und die Verantwortlichen des FC Bayern müssen entscheiden, was sie machen wollen. Wenn er hier wäre, dann hätten wir zusammen großen Spaß auf dem Platz", sagte Musiala über den Nationalspieler, der zuletzt allerdings bei Bayer Leverkusen verlängert haben soll.

11.12.2024 - Nach Neuer-Verletzung: Kein neuer Torwart im Winter

Trotz des Rippenbruchs von Kapitän Manuel Neuer möchte Bayern München im Winter keinen neuen Torhüter verpflichten. "Nein, wir haben mit Peretz einen herausragenden Ersatz. Und Manuel wird ja zurückkommen", sagte Bayern-Sportvorstand Max Eberl am Rande des Champions-League-Spiels bei Schachtar Donezk auf Schalke (5:1) bei Amazon Prime zu dem Thema.

"Rippe beim Torwart ist natürlich blöd, aber Manuel ist immer noch einer der besten Torhüter der Welt. Da haben wir keinen Bedarf." Da Sven Ulreich derzeit aus privaten Gründen fehlt, saßen in Max Schmitt (18) und Leon Klanac (17) gegen Donezk zwei Youngster auf der Bayern-Bank.

19.11.2024 - Zaragoza überzeugt bei Nationalelf-Debüt

Der spanische Flügelspieler Bryan Zaragoza (23), der im Januar dieses Jahres als eine Art Not-Transfer an die Säbener Straße kam, konnte sich bei den Bayern im ersten Anlauf nicht durchsetzen. Deshalb wechselte Zaragoza für ein Jahr zurück auf die iberische Halbinsel nach Osasuna, was sich auszuzahlen scheint. Dort hat sich Zaragoza als Stammspieler bereits etabliert und stand in allen 13 Liga-Spielen auf dem Platz. Neben einem Treffer, gegen den FC Barcelona, kommt er auf fünf Vorlagen.

Am Montagabend erzielte er zudem seinen ersten Treffer für die spanische Nationalmannschaft. Er wurde in der Schlussphase des Nations-League-Spiels gegen die Schweiz eingewechselt. Holte in der Nachspielzeit einen Strafstoß heraus und verwandelte diesen zum 3:2-Sieg. Ob des Überangebots auf den offensiven Flügeln beim FC Bayern München, scheint eine langfristige Zukunft für den Spanier beim Rekordmeister allerdings aktuell weiter unwahrscheinlich.

13.11.2024 - Upamecano soll verlängern

Unumstritten gilt Dayot Upamecano seit seiner Vertragsunterschrift beim FC Bayern im Jahr 2021 nicht. Der Innenverteidiger wurde teils harsch kritisiert für seine Individual-Böcke. Trotzdem: Bayern-Trainer Vincent Kompany setzt auf Upamecano. Ist der Franzose fit, spielt er. Wohl auch deshalb will der Rekordmeister laut "Sky" den Vertrag mit Upamecano vorzeitig verlängern.

In den kommenden Wochen soll es erste Gespräche zwischen beiden Parteien geben. Klar ist: Upamecano fühlt sich beim FC Bayern wohl, auch wegen Kompany. "Mit meinem Trainer bei Bayern läuft es gut", sagte Upamecano bei der Französischen Nationalmannschaft. "Ich bin sehr froh, dass er da ist, denn er hat mich weitergebracht und ich bin ihm sehr dankbar. Ich habe das Gefühl, dass ich im Vergleich zur letzten Saison große Fortschritte gemacht habe." Das zeigt auch die Bilanz. In dieser Saison haben die Münchner in der Bundesliga bisher nur sieben Gegentore in zehn Bundesligaspielen kassiert.

09.11.2024 - Zahavi bringt Tah bei Bayern erneut ins Spiel

Berater Pini Zahavi rechnet fest damit, dass sein Klient Jonathan Tah im kommenden Sommer Bayer Leverkusen verlässt. "Und Bayern hat weiter sehr gute Chancen, ihn zu bekommen", sagte Zahavi im Interview der "Welt am Sonntag". Der Wechsel des Nationalverteidigers von Bayer zum Rekordmeister nach München hatte sich im vergangenen Sommer zerschlagen. "Leider hat Leverkusen zu viel Geld verlangt", sagte Zahavi.

Tahs Vertrag bei der Werkself läuft noch bis zum Ende der aktuellen Saison, dann kann er wechseln, ohne dass eine Ablöse bezahlt werden muss. "Die Idee war, zum FC Bayern zu gehen, der Verein wollte ihn unbedingt holen", sagte Zahavi. "Wir hätten Leverkusen gern einen Transfererlös gebracht. Nun werden sie kein Geld bekommen." Die Situation sei "sehr einfach", fügte der Berater an. Der 28 Jahre alte Abwehrchef des deutschen Double-Gewinners werde "im nächsten Sommer zu einem großen Verein gehen".

Zuletzt hatten sich die Leverkusener Verantwortlichen zuversichtlich gezeigt, Tah von einer Vertragsverlängerung überzeugen zu können. Ein Wechsel im Winter - dann würde noch eine Ablösesumme fließen können - wurde zuletzt ausgeschlossen.

06.11.2024 - Sturm-Talent Gyökeres wohl im Fokus

Viktor Gyökeres hatte mit seinen drei Treffern einen maßgeblichen Anteil am 4:1-Überraschungserfolg von Sporting Lissabon gegen Manchester City in der Ligaphase der Champions League. Wie nun bekannt wurde, hat der FC Bayern laut "Sport Bild" wohl bereits ein Auge auf den 22-jährigen Stürmer geworfen. Demnach seien zwar die Bayern-Bosse hochzufrieden mit Kane, schauen sich aber bereits nach einem möglichen Nachfolger für den Engländer auf dem Markt um. Der Vertrag des 31-Jährigen läuft noch bis 2027.

Gyökeres hat bei Sporting noch einen Vertrag bis 2028. Benjamin Sesko und Lois Openda von RB Leipzig sollen ebenfalls im Visier der Münchner sein.

22.10.2024 - Musiala wohl vor Bayern-Verlängerung

Beim FC Bayern bahnt sich eine spektakuläre Verlängerung an. Laut Sky gibt es wohl starke Anzeichen, dass Jamal Musiala seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister langfristig bis 2029 oder 2030 verlängern wird. Demnach sollen die Münchner bereit sein, Musiala einen XXL-Vertrag mit einem Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro zu unterbreiten.

So seien alle Parteien optimistisch, dass der Mega-Deal bald über die Bühne gehen wird – vor allem die Bayern-Bosse hoffen auf eine zeitnahe Einigung. Aktuell hat Bayern-Offensivstar noch einen Vertrag bis 2026.

17.10.2024 - Carro will Wirtz nicht ziehen lassen

Das ist eine Aussage von Fernando Carro, die dem FC Bayern nicht gefallen wird. Im Poker um Youngster Florian Wirtz hat der Bayer-Sportboss ein Machtwort gesprochen. "Wir würden uns freuen, wenn er ewig bei uns bleibt", sagte Carro im Podcast "Phrasenmäher".

Wenige Sekunden später schob der 60-Jährige hinterher, dass die Werkself ihren Offensivkünstler auch nur ungern an die Isar ziehen lassen würde. "Er ist ja selbstverständlich, dass wir direkte Konkurrenten in der eigenen Liga nicht durch Topspieler verstärken wollen", so Carro. Ob es ihm gelingt, Wirtz von einem Wechsel zum FC Bayern abzuhalten?

6.10.2024 - Zaragoza steht vor unklarer Zukunft in München

Kaum war Bryan Zaragoza zurück in Spanien, schon machte er wieder mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Im Trikot von CA Osasuna spielt er die Gegner schwindlig, erzielte in den letzten beiden Partien ein Tor und bereite zwei weitere Treffer vor. Das macht dem ein oder anderen Bayern-Fan durchaus Hoffnung, dass Zaragoza nach seiner einjährigen Leihe ähnliche Leistungen auch in der bayerischen Landeshauptstadt zeigt.

Doch kommt es überhaupt dazu? Wie das spanische Medium "Relevo" schreibt, könnte der 23-jährige Zauberzwerg (1,64 Meter) den FC Bayern im kommenden Sommer fest verlassen, schon bald soll es Gespräche zwischen beiden Parteien geben. Immerhin hat Trainer Vincent Kompany mit Leroy Sané, Serge Gnabry, Michael Olise und Kingsley Coman auf dem Flügel eh schon die Qual der Wahl. Ein Verbleib in Pamplona sei allerdings schwierig, da das finanzielle Gesamtpaket für die Spanier kaum zu stemmen wäre.

Bei Bayern hat Zaragoza noch ein Arbeitspapier bis 2029. Erst vergangenen Winter kam der Linksaußen für rund 17 Millionen Euro an die Säbener Straße. In seinem ersten halben Jahr beim Branchenprimus aus München kam Zaragoza unter Coach Thomas Tuchel lediglich auf sieben Kurzeinsätze.