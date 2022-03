Salzburgs Trainer Jaissle: FC Bayern "ein richtiges Brett"

Trainer Matthias Jaissle will mit Red Bull Salzburg aus der unveränderten Rolle des "krassen Außenseiters" den FC Bayern München aus der Champions League befördern. "Der Glaube ist nach wie vor groß. Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir die Bayern ärgern können", sagte der 33-Jährige am Montag vor dem Abschlusstraining des österreichischen Fußball-Meisters in der Münchner Allianz Arena.

07. März 2022 - 17:59 Uhr | dpa

Salzburgs Trainer Matthias Jaissle spricht beim Interview vor dem Spiel. © Swen Pförtner/dpa/Archiv