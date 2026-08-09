Saibaris größter Sieg: Bayern-Star hatte nach der Geburt ein großes Handicap

Der neue Offensivstar des FC Bayern kam mit einer Fehlstellung der Füße auf die Welt. Doch Ismael Saibari und seine Eltern gaben nie auf. "Er besitzt genau den Hunger, den es braucht."

Aufbautraining nach Muskelfaserriss an der Säbener Straße: Während die neuen Kollegen auf Asienreise sind, bereitet sich Bayern-Neuzugang Ismael Saibari (Mitte) gemeinsam mit Alphons Davies (l.) und Jamal Musiala auf seine erste Saison in München vor.

Dass Ismael Saibari überhaupt den Weg auf den Fußballplatz fand, gleicht fast einem Wunder. Der marokkanische Neuzugang des FC Bayern kam mit einer Fehlstellung seiner Füße zur Welt, wie die Münchner nun in ihrem Mitgliedermagazin "51" enthüllten. Saibaris Füße waren demnach stark nach innen gedreht, die Ärzte hatten sogar Zweifel, ob er später überhaupt normal laufen könne.

Doch Hassan und Fatima, Saibaris Eltern, gaben nicht auf. Sie ermöglichten ihrem Sohn, der in Terrassa nahe Barcelona zur Welt kam, eine komplizierte Behandlung. Beinahe ein Jahr lang wurde die Fehlstellung mit Schienen, orthopädischen Hilfsmitteln und Reha-Maßnahmen korrigiert, ehe der kleine Saibari im Alter von zwei Jahren zum ersten Mal ohne Hilfe laufen konnte. Saibaris wohl größter Sieg im Leben. Und der Beginn einer besonderen Laufbahn.

Harter Drill in der Familie formt Saibari

Denn auch danach hatte der heute 25-jährige WM-Teilnehmer (drei Tore), der für rund 50 Millionen Euro von der PSV Eindhoven zum FC Bayern wechselte, immer wieder Hürden zu überwinden – selbst innerhalb der Familie. Denn Papa Hassan ließ ihn jeden Tag 50, 60 Schüsse nur mit dem linken Fuß trainieren, um sich zu verbessern. "Am Anfang habe ich das gehasst", sagte Saibari: "Am Ende hat es sich ausgezahlt." Und wie. Heute wird der Angreifer für seinen harten und präzisen Abschluss europaweit gefürchtet.

Ganz stark in Eindhoven: Ismael Saibari (l.), hier im Duell mit seinem neuen Bayern-Kollegen Jonathan Tah in der Champions League. © IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Rückschlag in Anderlecht

Doch dass er einmal beim FC Bayern landen würde, war lange Zeit nicht mal im Ansatz absehbar. Als Saibari gerade sechs Jahre alt war, musste die Familie nach Belgien weiterziehen, weil der Vater seinen Job als Maurer verlor und die Mutter ihren Lebensmittelladen während der Wirtschaftskrise 2007 nicht halten konnte. Saibari probierte es in der Jugend des RSC Anderlecht – und wurde mit einer niederschmetternden Begründung aussortiert: Er sei nicht fit genug und zu schwer. Heftige Worte für einen Jugendlichen, doch Saibari nahm sie als Ansporn.

Bei der WM gelangen Saibari (l.) drei Tore für Marokko. © IMAGO/Trask Smith

Durchbruch bei der PSV und Titel im Akkord

Er wurde fitter und schaffte schließlich über den KRC Genk den Sprung zur PSV Eindhoven. Dort gewann er 2022 und 2023 den Pokal und holte und drei Meisterschaften in Serie zwischen 2024 und 2026. In 142 Pflichtspielen erzielt Saibari 42 Tore für die PSV und wurde zu einem kompletten Spieler. Weshalb Bayern-Trainer Vincent Kompany schon vor Saibaris starker WM den Wunsch hatte, den Marokkaner zu verpflichten.

Kompanys Ruf und der Traum vom FC Bayern

Kompany habe eine "große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt – ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", sagte Saibari nach seiner offiziellen Verpflichtung bis 2031: "Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben." Und Sportdirektor Christoph Freund schwärmte: "Er ist vielseitig, intensiv, mutig in seinem Spiel, besitzt genau den Hunger, den wir beim FC Bayern sehen wollen und wird mit seiner Torgefahr und Mentalität der Mannschaft guttun. Für solche Spieler kommen die Fans ins Stadion."

Wo lässt er Saibari spielen? Bayern-Trainer Vincent Kompany. © IMAGO/Jintak Han

Beschleunigung statt Top-Speed

Was Saibari besonders auszeichnet? "Er ist nicht der Schnellste – in der Champions League erreichte er in der vergangenen Saison immerhin eine Höchstgeschwindigkeit von 33 Kilometern pro Stunde –, aber er kann extrem stark beschleunigen", sagte Medhi Benatia, der frühere Bayern-Verteidiger und Saibari-Landsmann: "Und weil er technisch ebenso versiert wie körperlich robust ist, lässt er sich nur sehr schwer stoppen."

Daher könnte Saibari ein sehr guter Back-up für Mittelstürmer Harry Kane sein – oder ein sehr guter Partner für den Engländer als hängende Spitze in der Startelf. Einem wie Saibari, der so viele Widerstände überwunden hat, ist alles zuzutrauen.