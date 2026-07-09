Mit Ismael Saibari hat der FC Bayern eine der Entdeckungen dieser Weltmeisterschaft verpflichtet. Der Marokkaner bringt ein extrem spannendes Gesamtpaket mit – und dürfte Jamal Musiala einiges an Spielzeit streitig machen.

Am Tag vor dem wichtigsten Spiel seiner bisherigen Karriere senkte die medizinische Abteilung dann doch noch den Daumen für Ismael Saibari. "Bis auf ihn stehen alle zur Verfügung", sagte Marokkos Nationaltrainer Mohamed Ouahbi am Mittwoch vor dem mit Spannung erwarteten Viertelfinale gegen Frankreich (Donnerstag, 22 Uhr/MagentaTV, ARD): "Für Saibari kommt das Spiel einfach noch zu früh."

Eine bittere Nachricht für Marokko, das in der Runde der letzten Acht gegen den Mitfavoriten aus Frankreich ohne seinen wichtigsten Offensivspieler auskommen muss. Der 25-Jährige hatte sich im Achtelfinale gegen Co-Gastgeber Kanada (3:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen und musste daher frühzeitig ausgewechselt werden. Medien hatten zuletzt Hoffnung geschürt, dass der 25-Jährige nur eine leichte Muskelzerrung erlitten habe und auf ein schnelles Comeback hoffe. Nun ist also klar: Saibari, mit drei Treffern der Top-Torschütze der "Löwen vom Atlas", wird gegen die "Équipe Tricolore" ausfallen.

Saibari musste gegen Kanada aufgrund einer Oberschenkelverletzung frühzeitig ausgewechselt werden. © IMAGO/DeFodi

FC-Bayern-Bosse geraten bei Saibari ins Schwärmen

Die Fans des FC Bayern werden sich also noch etwas gedulden müssen, bis sie ihren neuen Offensiv-Star wieder in Aktion sehen können. Vergangene Woche hatte der deutsche Rekordmeister die Verpflichtung des 25-Jährigen von der PSV Eindhoven offiziell gemacht. Inklusive Boni zahlen die Münchner rund 55 Millionen Euro an den niederländischen Meister, bei den Bayern hat Saibari einen langfristigen Vertrag bis 2031 unterschrieben.

Saibari sei einer "der spannendsten Offensivspieler der WM", schwärmte Sportvorstand Max Eberl, auch Sportdirektor Christoph Freund freut sich über die Neuverpflichtung: "Er ist vielseitig, intensiv, mutig in seinem Spiel, besitzt genau den Hunger, den wir beim FC Bayern sehen wollen und wird mit seiner Torgefahr und Mentalität der Mannschaft guttun. Für solche Spieler kommen die Fans ins Stadion."

Tatsächlich bringt der Marokkaner ein extrem spannendes Gesamtpaket mit zum Rekordmeister und kann dank seiner Vielseitigkeit mehrere Positionen spielen. Für die marokkanische Nationalmannschaft läuft er bei der WM im Sturmzentrum auf, wo bei den Bayern nach dem Leih-Ende von Nicolas Jackson zunächst ein Backup für Harry Kane gesucht worden war. Bei Eindhoven spielte er als Achter, als Zehner, im Halbraum und über den Flügel. Der Spieler selbst hat in der Vergangenheit betont, dass er keine Lieblingsposition habe, sich aber insbesondere in der Nähe des Strafraums wohlfühle.

Nicolas Jackson war vergangene Saison vom FC Chelsea an die Bayern ausgeliehen. © Sven Hoppe/dpa

Mit seiner Spielweise passt Saibari auch perfekt ins System von Bayern-Trainer Vincent Kompany, dessen gesetzte Offensiv-Reihe mit Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz nun um eine qualitativ hochwertige Alternative ergänzt wurde. Saibari verfügt über Dynamik, Technik und einen enormen Zug zum Tor, ist sich aber auch für intensives Pressing und Defensivläufe nicht zu schade. Ein Spieler ganz nach dem Gusto von Kompany.

Saibari: Kompany spielte "eine große Rolle" bei Bayern-Wechsel

Der war es auch, der im Januar als Erstes den persönlichen Kontakt zum Spieler gesucht hat. Nachdem Saibari im direkten Aufeinandertreffen in der Champions League gegen die Bayern einen traumhaften Treffer in den Winkel erzielt hatte, soll der Belgier das Gespräch mit dem Offensiv-Star gesucht haben. "Der Trainer Vincent Kompany hat eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt – ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", sagt Saibari selbst.

Spannend wird auch zu sehen sein, inwiefern sich die Verpflichtung auf die Spielzeit von Jamal Musiala auswirkt. Der deutsche Nationalspieler ist auch ein Jahr nach seiner Horror-Verletzung bei der Klub-WM im vergangenen Sommer noch weit von seiner alten Form entfernt, obwohl er mittlerweile schon wieder seit einem halben Jahr auf dem Platz steht. Seine Leistungen bei der WM gaben zuletzt wenig Anlass zur Hoffnung, dass er in absehbarer Zeit wieder der Alte sein wird. Dazu musste er sich kürzlich noch einem geplanten Eingriff an seinem lädierten linken Knöchel unterziehen, bei der eine Metallplatte entfernt wurde.

Will er bei den Bayern in der kommenden Saison eine der Hauptrollen spielen, wird sich Musiala deutlich steigern müssen. Mit Saibari wird der Konkurrenzkampf jedenfalls noch einmal deutlich verschärft.