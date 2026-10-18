Rot nach Ballwurf? Dante feiert ersten Derbysieg gegen die Löwen

In einem emotionalen Derby wird Bayern-Trainer Dante vom Platz gestellt. Matchwinner Binder: "Atmosphäre ein Push."

Noch knapp eine halbe Stunde nach dem Spiel war die Stimmung im Gästeblock prächtig. "Wir holen die Meisterschaft, wir holen die Champions League und den Pokal auch", stimmten die Fans des FC Bayern lauthals an. Das Lied war dem Erfinder des Songs, wem auch sonst, Dante gewidmet.

Der neue Chefcoach der Amateure des FC Bayern ließ sich nach seinem ersten Derbysieg gebührend von den Anhängern der Bayern feiern. Mit 4:2 hatte zuvor seine Mannschaft gegen den TSV 1860 gewonnen. "Ich habe die Stimmung sehr genossen", strahlte der Brasilianer auf der Pressekonferenz. Während des Spiels war er mit Rot vom Platz geschickt worden. Angeblich hatte der Brasilianer einen Ball aufs Spielfeld geworfen. Ein Versehen?

Dante schwärmt: Derby-Stimmung wie in Bundesligaspiel

Auf jeden Fall hatte das Derby dann noch ein Happy End für den Bayern-Trainer, der sich nach seinem Platzverweis die Partie von der Tribüne aus ansehen musste.

Die Stimmung, so Dante, war wie bei einem Bundesligaspiel. "Ich bin deshalb ganz stolz auf die Mannschaft, weil es wirklich schwer war", meinte der Übungsleiter der Zweitvertretung des FC Bayern. Immerhin war das Grünwalder Stadion am Sonntagnachmittag restlos ausverkauft.

Bayern-Trainer Dante diskutierte nach seiner Roten Karte lange mit dem Schiedsrichter, musste den Innenraum aber dennoch verlassen. © IMAGO/Ulrich Wagner

Und beide Fanlager sorgten für eine außergewöhnliche Kulisse. "Es ist schwer, in Worte zu fassen", so der überglückliche Kapitän Anton Heinz über die Stimmung rund um das Derby und den Sieg: "Es ist ein unglaubliches Gefühl. Für viele junge Spieler war es das erste Mal, vor so einer Kulisse zu spielen. Das haben wir als Mannschaft richtig gut gemacht. Jeder kann stolz auf sich sein."

Bei den Dante-Bayern stach an diesem Tag vor allem Tim Binder, der das zwischenzeitliche 2:0 erzielte, heraus. "Ich dachte mir, wenn ich schon in der Situation bin, nehme ich mir den", sagte der Youngster, der vor wenigen Wochen mit einem Profivertrag ausgestattet worden war, über sein Traumtor gegen die Löwen: "Dann ist er zum Glück reingegangen."

Auch ohne ihren Chefcoach brachten die kleinen Bayern die Führung im Derby über die Zeit. © IMAGO/Heike Feiner

Von der Kulisse ließ er sich nicht verunsichern. "Wir wurden darauf eingestellt", so Binder, den die Stimmung der 15.000 Zuschauer sogar beflügelte. "Manche sind erschlagen von der Stimmung", verriet der Offensivspieler des FC Bayern: "Mich hebt eine solche Atmosphäre nochmal hoch und gibt den Extra-Push."

Bayern-Bosse Freund und Eberl unterstützen die Bayern-Amateure

Schon vor der Partie wurden Binder und sein Team mit Videobotschaften, unter anderem von Bayern-Star Josip Stanisic, auf das Spiel eingestimmt. Auch war eine Delegation der ersten Mannschaft vor Ort. Während Cheftrainer Vincent Kompany wegen seines Infekts und der Hüftprobleme nicht kommen konnte, waren unter anderem Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund im Grünwalder.

Beide schauten sich den Sieg von der Pressetribüne aus an. Während sie zu Beginn der Partie dort noch reichlich Sprüche von den Löwen-Fans anhören mussten, legte sich das im Laufe der Partie. Ohnehin ließen sich Eberl und Freund davon nicht aus der Ruhe bringen.

Die Bayern-Bosse fieberten kräftig mit, es hielt sie nicht auf ihren Plätzen. In der Halbzeit genossen sie, zufrieden mit dem Pausenstand von 3:1, eine Stadionwurst in den Katakomben des Grünwalder Stadions oder wie die Bayern-Fans sagen würden: der "Hermann-Gerland-Kampfbahn". Anschließend ließen sie es sich auch nicht nehmen, ein Video von der Pyro-Show aufzunehmen.

Die Bayern-Fans sorgten mit ihrer Pyro-Show zwischenzeitlich für eine Unterbrechung des Derbys. © IMAGO/Heike Feiner

Derby, Bratwurst und drei Punkte – der Sieg der kleinen Bayern machte es zu einem gelungenen Sonntagsausflug nach Giesing. Während sich Eberl und Freund auf den Heimweg machten, wurde in der Kabine der Bayern-Amateure mit lauter Musik gefeiert.

Das obligatorische Siegerfoto durfte auch nicht fehlen. Das wird bei einigen Spielern der Münchner wohl einen besonderen Platz bekommen. Und sicherlich auch bei Dante. War es für sie der erste Sieg im so prestigeträchtigen Stadtderby zwischen Rot und Blau.