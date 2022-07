Robert Lewandowski wieder im Training beim FC Bayern: Der Vertragspoker hakt

Robert Lewandowski hat den zweiten Tag in Folge am Training des FC Bayern teilgenommen. Doch die Situation im Vertragspoker ist festgefahren.

Robert Lewandowski (2. r.) nahm auch am Donnerstag am Bayern-Training teil.

München - Robert Lewandowski trainiert weiter mit dem FC Bayern. Der Weltfußballer absolvierte am Donnerstag in München trotz seines Wechselwunsches eine erneute Einheit an der Säbener Straße.

Die Situation um den 33-Jährigen, der zum FC Barcelona will, bleibt offen. Das gilt auch für die Fragen, ob Lewandowski am Samstag bei der Teampräsentation in der Allianz Arena dabei ist oder zwei Tage später mit auf die USA-Tour der Münchner geht.

Nicht bekannt ist, ob das laut Medienberichten geplante neue Angebot von 50 Millionen Euro Ablöse plus Boni für den Superstürmer bei den Bayern eingereicht wurde. Dem Vernehmen nach wäre der deutsche Rekordmeister ab dieser Summe verhandlungsbereit.

Bericht: Noch kein Barca-Angebot beim FC Bayern eingegangen

Nach " "-Informationen ist bisher aber noch nichts passiert. Demnach wären die Katalanen zwar prinzipiell bereit, das Angebot noch etwas nachzubessern, doch man wartet in Spanien offenbar auf die grundsätzliche Bereitschaft Gespräche zu führen.

Stand jetzt gilt die Aussage der Bayern-Bosse, dass Lewandowski seinen bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag erfüllen soll.