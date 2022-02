Robert Lewandowski über Erling Haaland: Nur Potenzial alleine macht keinen Star

BVB-Stürmer Erling Haaland steht auf den Zetteln der größten Klubs Europas. Bayerns Tormaschine Robert Lewandowski will den Hype allerdings nicht so recht mitgehen und schickt eine kleine Spitze in Richtung des Norwegers.

04. Februar 2022 - 17:24 Uhr | bz