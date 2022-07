Robert Lewandowski: Sein Name sorgt für Trikot-Panne beim FC Barcelona

Der Name von Robert Lewandowski bereitet seinem neuen Arbeitgeber Probleme. Das macht sich besonders bei den Trikotverkäufen bemerkbar.

München – Auf das Wechseltheater folgt das Buchstabentheater: Der Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona hat die Katalanen in eine Buchstaben-Bredouille gebracht.

Wie mehrere Medien berichten, sei der Andrang auf Trikots des Neuzugangs derart groß, dass Barça keine Leiberl mehr mit seinem Namen bedrucken kann. Der Grund: Im Fanshop ist der Buchstabe "W" ausgegangen.

Auf Twitter tauchte dazu ein eindeutiges Video auf. Ein Mitarbeiter eines Barça-Fanshops musste bei einer Nachfrage eines Lewy-Fans wegen des Mangels schmunzeln und gab zu, dass man kein "W" mehr auf Lager habe. Aktuell gibt es die Lewandowski-Leiberl nur mit Rückennummer.

Auf seinen Einstand im Trikot des FC Barcelona muss Lewandowski, der am vergangenen Sonntag seinem neuen Klub in die USA nachreiste, noch warten. Am Sonntag könnte der Ex-Bayer erstmals für seinen neuen Arbeitgeber auflaufen. Barça trifft dann in einem Testspiel in Las Vegas auf Real Madrid.