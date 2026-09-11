Reporter völlig verzweifelt: Bayern-Star Olise gibt nach Gala-Auftritt das Interview des Jahres

Nach seiner Gala zum Champions-League-Auftakt gegen Bodö/Glimt muss Michael Olise als "Man of the match" zu den Interviews – hat darauf aber überhaupt keine Lust.

Michael Olise war bei Bayerns Sieg gegen Bodö/Glimt der Spieler des Spiels.

Es waren gleich zwei bemerkenswerte Auftritte, die Michael Olise an diesem Donnerstagabend hinlegte. Der erste auf dem Platz, wo er mit zwei Traumtoren und einer Vorlage entscheidend am 5:0-Sieg des FC Bayern gegen Bodö/Glimt zum erfolgreichen Start in die neue Champions-League-Saison beitrug. Der zweite folgte dann nach der Partie, als er von der Uefa als "Man of the match" zu den obligatorischen Interviews gebeten wurde. Und auf die hatte der Franzose offenbar mal wieder überhaupt keine Lust.

So wurden die TV-Zuschauer Zeuge, wie sich ein sichtlich demotivierter Olise und Reporter Jochen Stutzky etwas lieferten, das sich wohl am besten als das Gegenteil eines verbalen Schlagabtauschs beschreiben lässt. Dabei gab sich der erfahrene Pressevertreter augenscheinlich große Mühe, dem vor Mikrofonen äußerst wortkargen Bayern-Star zumindest ein paar Aussagen zu entlocken. Viel kam dabei aber nicht heraus.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (X). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter X über den Consent-Anbieter verweigert

Das kuriose Olise-Interview im Protokoll

Das Protokoll eines Gesprächs, das bei nicht wenigen Fans eine Mischung aus Verwunderung und Belustigung hervorrief:

Stutzky: "Ein schwieriges Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit. Wie fühlt es sich an, die Partie doch noch 5:0 gewonnen zu haben? Deine Tore waren großartig und du bist als 'Man of the match' ausgezeichnet worden!"

Olise: "Ja, es war gut. Heute war das erste Spiel. Es war ein Heimspiel. Wir wollten gewinnen. Am Ende haben wir gewonnen. Wir sind glücklich."

Stutzky: "Wie einfach ist es für dich, solche tollen Tore zu erzielen. Wir können es uns nochmal gemeinsam anschauen. Wirklich brillant! Wie fühlt es sich an?"

Olise: (überlegt) "Pfff, ich weiß es nicht."

Stutzky: (verwundert) "Du weißt es nicht? Wirklich? Wie passiert das denn mit den Toren? Kommt es intuitiv von innen oder denkst du darüber nach."

Olise: "Naja, ich schieße und dann geht der Ball rein - oder nicht."

Stutzky: "Wenn es so einfach wäre, dann würde es ja jeder machen. Aber du bist der Einzige, der das so gut hinbekommt!"

Olise: "Ich bin nicht der Einzige, der ein Tor schießen kann."

Stutzky: "Aber Tore wie das 5:0, oder?"

Olise: "Denke ich nicht."

Stutzky: "Du machst es mir recht schwer, das Interview zu führen. Was macht dich glücklich? Was bringt dich zum Lachen?"

Olise blickt den Reporter verwundert an, sagt aber nichts.

Stutzky: "Tore zu schießen? Zu gewinnen?"

Olise: "Ja."