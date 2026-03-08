Referee eines deutschen WM-Finals leitet Bayern-Partie

Ein Norweger pfeift das Spiel des FC Bayern in Bergamo. Beide Teams freuten sich schon über Siege unter dessen Regie.

München

Der Norweger Espen Eskas leitet das Achtelfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League bei Atalanta Bergamo. Unter der Leitung des 37-Jährigen gewannen die Münchner im Dezember 2023 mit 1:0 bei Manchester United. Die Italiener hatten es in der Ligaphase dieser Saison mit dem Unparteiischen zu tun, siegten da mit 2:1 gegen Brügge.

In seinen fünf Spielen in der laufenden Saison von Europas Fußball-Königsklasse gab der Norweger drei Strafstöße. Auch im Finale der U17-WM im Dezember 2023, das die deutsche Nachwuchsnationalmannschaft im Elfmeterschießen gewann, zeigte Eskas in der ersten Hälfte auf den Punkt.

Der FC Bayern tritt am Dienstagabend (21.00/Prime Video) in Bergamo erstmals gegen diesen Gegner an. Das Rückspiel findet am Mittwoch in einer Woche in München statt. Sollten die Münchner weiterkommen, treffen sie im Viertelfinale auf den Sieger der Paarung Real Madrid gegen Manchester City.