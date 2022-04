Reaktion gegen Rain: FC Bayern II verkürzt Rückstand auf die Tabellenspitze

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat nach der Niederlage im Gipfeltreffen mit einem Sieg gegen den TSV 1896 Rain am Samstagnachmittag wieder Punkte auf Bayreuth gutgemacht.

Der FC Bayern II gewinnt in Rain mit 4:2.

Rain am Lech – Nach der 0:4-Klatsche gegen Tabellenführer Bayreuth sind die kleinen Bayern zurück in der Spur. Mit einem 4:2-Auswärtssieg gegen den TSV 1896 Rain verkürzten die Münchner den Rückstand auf Bayreuth auf acht Punkte (bei einem Spiel weniger).

Bei den Bayern trafen in der ersten Hälfte Armando Sieb (24.) und Gabriel Vidovic (39.), David Bauer (33.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen, mit 2:1 ging es in die Pause. Nach Wiederanpfiff glich Rain durch Fadhel Morou (48.) aus. Dann übernahmen die Gäste das Zepter endgültig und stellten durch Lucas Copado (58.) und wieder Vidovic (69.) auf den 4:2-Endstand.

Bayern-Trainer Demichelis: Reaktion war Pflicht

Trainer Demichelis war sichtlich erleichtert über die starke Reaktion auf den Rückschlag gegen Bayreuth vom vergangenen Montag: "Wir waren heute verpflichtet eine Reaktion zu zeigen. Das haben wir getan", zitiert ihn der Klub auf der eigenen Website. Die bessere Mannschaft habe heute gewonnen.

Am Mittwoch müssen die kleinen Bayern gegen Buchbach (aktuell Tabellenplatz 11) ran. Bayreuth spielt am Freitag in Illertissen (Platz 7).