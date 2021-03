RB-Sportdirektor: Gegen FC Bayern "an die Grenzen gehen"

Sportdirektor Markus Krösche von RB Leipzig will die Konzentration vor dem Gipfeltreffen gegen den FC Bayern München nicht auf die Diskussion um den verletzten Stürmerstar Robert Lewandowski reduzieren. "Wichtig ist, was wir am Samstag auf den Platz bringen. Wenn wir da an die Grenzen gehen, was wir tun werden, dann haben wir eine sehr gute Möglichkeit, Bayern zu schlagen", sagte Krösche der Plattform "Stats Perform News".

31. März 2021 - 13:40 Uhr | dpa

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche. © Tom Weller/dpa/Archivbild