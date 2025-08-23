Qualität ja, Quantität nein: FC-Bayern-Offensive lässt Kader-Diskussionen verblassen

Trotz aller Diskussionen rund um den dünnen Kader fegt der FC Bayern RB Leipzig im Eröffnungsspiel der neuen Saison aus der Allianz Arena. Harry Kane schnürt einen lupenreinen Hattrick, auch die neue Flügelzange überzeugt: "Das war ein Statement. Wir waren überall top und effizient."

Was war nicht alles geunkt worden in den vergangenen Tagen? Der Kader des FC Bayern ist doch viel zu dünn, vor allem in der Offensive! Und jetzt darf auch noch nur noch ein Leihspieler verpflichtet werden!? Das kann unmöglich gut gehen. Und was machen die Bayern? Prügeln RB Leipzig zum Bundesliga-Auftakt mit 6:0 aus der Allianz Arena!

"Das war ein Statement", feixte Chef-Torjäger Harry Kane nach der Münchner Machtdemonstration bei Sky, "wir waren überall top und effizient." Und er selbst sowieso. Der Engländer trug sich gegen die Sachsen gleich drei Mal in die Torschützenliste ein und schnürte damit in seinem 64. Bundesliga-Spiel seinen zweiten lupenreinen Hattrick. Ein erneuter Meilenstein: Einzig Gerd Müller und Klaus Fischer gelang dies öfter.

Bayerns neue Flügelzange Olise und Díaz begeistert

Doch nicht nur Kane sorgte in der Bayern-Offensive gegen offensiv weitgehend harmlose Leipziger für Furore. Auch Neuzugang Luis Díaz und Michael Olise sprühten geradezu vor Spielfreude – und netzten ebenfalls.

In der 27. Minute schoss "Ausnahmespieler" (Zitat Kane) Olise das erste Tor der neuen Spielzeit, wenig später feierte Neuzugang Luis Díaz seine Torpremiere in der Bundesliga (32.). Kurz vor der Pause ließ Olise die Unruhe um die Kaderplanung der Münchner mit seinem Doppelpack bereits verstummen (42.). Der Franzose sei "außergewöhnlich begabt", sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in der Halbzeitpause bei Sky. Nach dem Seitenwechsel verbuchte Stürmerstar Kane seinen Dreierpack (64./74./78). Die Bayern blieben damit zum 14. Mal im ersten Saisonspiel in Folge ungeschlagen.

Diskussionen um zu dünnen Bayern-Kader

Vor der Partie waren die Diskussionen um den dünnen Kader der Münchner erneut hochgekocht. Wenige Stunden vor dem Spiel hatte Präsident Herbert Hainer den gemächlichen Transferkurs der Münchner verteidigt. Nach der geplatzten Verpflichtung von Nationalstürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart und dem Abgang von Talent Paul Wanner ist der deutsche Meister gerade offensiv dünn besetzt. "Wir glauben, dass wir das mit einem Leihspieler gut abdecken können", besänftigte Hainer. Auch Kompany versuchte, Zuversicht auszustrahlen. "Wir sind richtig heiß auf diese Saison", sagte der Belgier eine Woche nach dem Triumph im Supercup.

Einen ersten Schreckmoment - vor allem in Hinblick auf den kleinen Kader - erlebten die Bayern aber wegen eines frühen Vorstoßes der Sachsen. Im Strafraum von Manuel Neuer, der am Freitag in seine 20. Bundesliga-Saison ging, wurde Leon Goretzka unglücklich am Fuß getroffen. Nach kurzer Behandlung konnte der Nationalspieler aber weitermachen.

Eberl bekräftigt Wunsch nach Offensiv-Verstärkung

Von einem zu kleinen Kader wollte Sportvorstand Max Eberl aber nicht sprechen, zumindest nicht generell. "Den Begriff 'dünner' Kader müssen wir auf die Offensive reduzieren, weil in Mittelfeld und Defensive sind wir gut aufgestellt", so Eberl. Genau deshalb wolle man vor Transferschluss am 1. September im Angriff noch nachlegen.

Der Schwere der Aufgabe ist sich Bayerns Sportchef durchaus bewusst. "Es versucht jetzt natürlich jeder, der seinen Kader noch 'entlüften' möchte, zu verkaufen. Aber meistens kommen am 25., 26., 27. August häufig noch ganz verrückte Dinge auf", meinte Eberl.

Noch bleibt also abzuwarten, was sich auf dem Transfermarkt bei den Bayern noch tut. Für Leipzig hat der dünne Kader am Freitag jedenfalls noch locker gereicht...