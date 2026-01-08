Pyro-Strafe: FC Bayern sperrt fast die ganze Südkurve – über 9.000 Tickets storniert

Zündelnde Fans haben dem FC Bayern eine empfindliche Strafe der Uefa eingebrockt. Die Münchner behalten sich weitere Schritte offen.

Die Europäische Fußball-Union Uefa bestätigt die Pyro-Strafe in Höhe von 50.000 Euro sowie die teilweise Sperrung der Allianz Arena der Blöcke 111 bis 114 für das kommende Heimspiel des FC Bayern in der Champions League gegen Union Saint-Gilloise (21. Januar, 21 Uhr).

Ob das vorletzte Spiel der Ligaphase vielleicht sogar vor einer komplett leeren Fankurve ausgetragen wird, ließen die Münchner offen.

FC Bayern storniert vorerst alle Tickets der Südkurve

"Da bei Heimspielen des FC Bayern im Unterrang der Südkurve keine blockweise Ticketvergabe erfolgt und alle 9.336 Tickets für die Blöcke 109 bis 117 gültig sind, ist es dem Club technisch nicht möglich, ausschließlich die 4.800 Tickets für die Blöcke 111 bis 114 gezielt zu stornieren", erläuterte der deutsche Fußball-Rekordmeister nun. "Aus diesem Grund werden in einem ersten Schritt alle Tickets für die Südkurve storniert, der Club erstattet den Eintrittspreis an die jeweiligen Käufer zurück." Ob die Plätze der Blöcke 109 bis 110 sowie 115 bis 117 anschließend wieder in den Verkauf gehen, wollen die Münchner zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Jan-Christian Dreesen zog bereits bei seinem Fanklub-Besuch am Sonntag in Neufahrn einen rigorosen Schritt in Betracht: "Wir werden die Blöcke 111 bis 114 sperren müssen. Aber wir sind echt am Überlegen, ob wir die komplette Südkurve sperren. Das haben wir auch schon diskutiert, aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen", zitierte t-online den Münchner Vorstandschef.

Trifft es die Falschen?

"Das Problem ist, wenn ich jetzt die Blöcke 111 bis 114 sperre, dann verteilt sich das ja und es trifft in Teilen die Falschen", sagte Dreesen weiter. "Wir könnten genauso sagen, wir sperren es komplett. Dann trifft es aber noch mehr Leute, die gar nicht beteiligt waren." Der Bayern-Vorstand bezog sich dabei auf die freie Blockwahl im Stehplatzbereich der Südkurve, die die Blöcke 109 bis 117 umfasst. Dort gilt das Prinzip "first come first serve": Wer zuerst da ist, bekommt einen Platz, bis die Blockkapazität erreicht ist.

"Wir haben ja ganz viel gemacht in den letzten 14 Jahren, die freie Blockwahl eingeführt, die Zäune zwischen den Blöcken entfernt", erläuterte Dreesen. "Deshalb bin ich auch ein bisschen sauer. Denn das ist jetzt natürlich der Fluch der Tat. Wenn ich von 109 bis 117 freie Blockwahl habe und jetzt 111 bis 114 sperren soll. Wie kriegt man das dann hin?"

Keine Toleranz für Pyro-Vergehen

Er richtete sich an Teile der Fans. "Ich würde sehr daran appellieren, dass diejenigen, die da regelmäßig Pyro machen, vielleicht mal für sich realisieren, dass sie dem Verein damit schaden", sagte Dreesen. "Und dass es auch nicht vom Großteil der Fans im Stadion toleriert und akzeptiert wird."